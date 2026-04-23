РФ готовит новое наступление: Зеленский оценил угрозу из Беларуси и раскрыл проблемы Кремля

Президент Зеленский заявил, что российские сообщения о якобы захвате украинских территорий не соответствуют реальной ситуации на фронте.

Война в Украине — какие цели ставит Кремль на новое наступление и существует ли угроза со стороны Беларуси

23 апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский провел очередное общение с журналистами, которое состоялось на фоне сразу нескольких параллельных процессов — усиления боевых действий, ожидания новых санкций против России и активизации дипломатических усилий вокруг возможных переговоров.

Главред собрал основные заявления президента Украины.

Существует ли угроза наступления со стороны Беларуси

Комментируя угрозу возможного нового наступления со стороны Беларуси на территорию Украины, Зеленский отметил, что у российских оккупантов есть "очень много разных, больных и фантастических идей".

"Поэтому не очень хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи, чтобы они превратились в страшную реальность", — отметил он в комментарии журналистам.

Какова ситуация на фронте

Российская сторона утверждает, что недавно захватила более 700 квадратных километров украинской территории и полностью оккупировала Луганскую область, однако, по словам президента Украины, эти заявления не соответствуют действительности.

"Этот нарратив, что они (россияне, — ред.) захватывают нашу территорию, они постоянно продвигают повсюду. Однако даже партнеры, которым постоянно говорили, что Россия якобы выигрывает, уже понимают, что Россия не выиграет эту войну", — утверждает глава государства.

Он пояснил, что ситуация на линии фронта остается сложной: украинские военные ежедневно отражают многочисленные атаки и выдерживают значительное давление. В то же время, если учитывать как потери, так и освобожденные территории с начала года, преимущество сейчас не на стороне России, а на стороне Украины.

Президент подчеркнул, что боевые действия носят динамичный характер, ведь отдельные позиции могут теряться из-за мощных ударов, но в то же время другие участки удается восстанавливать. Именно поэтому, по его оценке, Украина не проигрывает в этой войне.

"За последние 10 месяцев мы находимся в самой стабильной форме, но все равно понимаем, что ребятам очень сложно, расслабиться невозможно. Мы будем поддерживать нашу армию, как только сможем. Нужно больше денег, чтобы все восстановилось, разблокировалось, давать больше денег на дроны, чтобы у ребят на фронте было больше FPV и других бомбардировщиков. Мы все это можем обеспечить. Нужно больше денег и быстрые, очень быстрые решения", — подчеркнул он.

Есть ли угроза наступления РФ на Сумы

Также он прокомментировал заявления о возможном наступлении российских войск со своей территории в направлении Сумской области, отметив, что такие намерения могут существовать или даже готовиться, однако пока они не реализуются из-за нехватки сил у противника, который несет значительные потери.

"Это уже статистика, это уже константа. Каждый месяц с начала этого года 30-35 тысяч в месяц (речь идет о потерях российских войск, - ред.)", - сказал он.

Украина готовит новый обмен пленными

Президент Украины сообщил, что контакты с американской стороной продолжаются, в настоящее время они проходят в формате телефонных и онлайн-переговоров с регулярным обменом позициями, и это направление остается чрезвычайно важным для Украины.

"Как вы видели, сколько людей мы в последнее время, несмотря на то, что трехсторонней встречи офлайн не было, но было возвращение наших пленных. Сейчас мы ожидаем еще один обмен, дай Бог, чтобы все получилось", — анонсировал он.

Чего ожидать от визита спецпредставителей Трампа

Комментируя возможный визит американских представителей в Киев, он отметил, что ожидает их приезда, поскольку личные встречи позволят перейти от дистанционного общения к предметному обсуждению деталей завершения войны.

"На сегодняшний день вопрос №1 для нас — война в Украине. Вопрос №1 для американцев — война в Иране. Но Украина также входит в число приоритетных тем, мы это обсуждали с переговорной группой. Ожидаем встречи", — указал он.

Об "облегченном" членстве Украины в ЕС

Комментируя сообщения западных СМИ о возможной инициативе Франции и Германии по предоставлению Украине символического членства в ЕС без права влияния на бюджетные решения, президент Украины подчеркнул, что такой формат страну не устраивает.

Он выразил благодарность всем европейским партнерам и лидерам, в частности Германии, Франции, Польше и Румынии, которые поддерживают быструю интеграцию Украины в Евросоюз и ищут пути ее ускорения, но подчеркнул важность справедливого подхода в этом процессе.

"Украина безусловно защищает Европу. И защищает Европу не символически, а реально. Гибнут люди. Защищает всем, чем может, своей силой. Это все признают. Мы защищаем общие европейские ценности. Я считаю, что мы заслуживаем полноправного членства в ЕС", — подчеркнул он.

Президент также отметил, что, несмотря на наличие вызовов и различных дискуссий, на техническом уровне как в европейских институтах, так и среди украинских структур, ответственных за евроинтеграцию, продолжается обсуждение возможных форматов членства Украины в ЕС.

"Я хотел бы предупредить, прежде всего, наши украинские институты: не ищите, пожалуйста, символического членства в ЕС для Украины. Я это не поддерживаю, народ это не поддерживает. Самое главное — наши люди. Нам достаточно уже символических союзов. Будапештский меморандум – символические гарантии безопасности. НАТО – символический путь в НАТО. Мы заслуживаем полноправного членства в различных союзах. Безусловно, и в Европейском Союзе", – добавил он.

Кредит в 90 миллиардов евро для Украины – на что пойдут средства

Президент Украины подчеркнул, что получение кредита ЕС на 90 миллиардов евро является для страны одним из ключевых приоритетов. В то же время он подчеркнул важность разблокирования 20-го пакета санкций и дальнейшей работы над новыми ограничениями, в частности усиления давления на российскую энергетику и так называемый теневой флот.

"Первый транш, на который мы рассчитываем, мы будем приближать, как сможем, как можно быстрее, чтобы к концу мая — началу июня получить деньги", — рассказал он.

По его словам, эти средства необходимы прежде всего для укрепления обороноспособности, развития внутреннего производства вооружения и закупки дефицитного оружия у партнеров. Кроме того, финансирование планируется направить на социальную поддержку населения, а также на производство дронов и систем радиоэлектронной борьбы.

"Поэтому работаем и над следующими санкциями, верим в то, что все будет разблокировано. Украина сделала все, что обещала, в сроки, которые обещала", — подытожил он.

Президент Украины заявил, что разблокировка европейского пакета помощи на 90 миллиардов евро и принятие 20-го пакета санкций против России станет мощным инструментом давления на Москву.

Это, по его словам, продемонстрирует, что Украина и в дальнейшем будет получать стабильную финансовую и политическую поддержку от ЕС. Также он выразил надежду, что Соединенные Штаты вернутся к санкционной политике, которая действовала до обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об ударах по России

Отдельно президент подчеркнул, что ответы Украины на удары по энергетической инфраструктуре являются зеркальными — украинские силы наносят удары по наиболее чувствительным для России объектам. По его словам, потери РФ уже исчисляются десятками миллиардов.

"Это критические потери для России. Да, война в Иране немного помогла им заработать на энергоносителях, но не критично. Они не восполнят свой дефицит, не смогут из этой ситуации, из этой войны извлечь выгоду", — отметил он.

Он подчеркнул, что Россия не прекращает атаковать украинскую энергетику и гражданское население, поэтому Украина и в дальнейшем будет наносить удары по ключевым энергетическим и военно-промышленным мощностям противника, в частности тем, которые обеспечивают производство оружия.

"Мы понимаем, что они страдают из-за этого. Мы понимаем, что это один из способов оказать давление на Россию", — добавил он.

Грозит ли Украине дефицит ПВО

Президент Украины сообщил, что поставки вооружения из США продолжаются и не были остановлены, за что он поблагодарил партнеров. Он отметил, что Украина поддерживает постоянный контакт с переговорщиками и рассчитывает на продолжение диалога с США, в том числе и в трехстороннем формате.

В то же время он подчеркнул, что в рамках программы PURL существует дефицит, в частности в сфере противовоздушной обороны. Несмотря на подписание значительного пакета помощи с Германией, эти договоренности больше рассчитаны на стратегическое укрепление, тогда как насущные потребности необходимо покрывать из других источников. В этом контексте поддержка США через программу PURL остается важной, и Украина благодарна всем странам, которые присоединяются к ее финансированию.

"Что касается системы ПВО (речь идет о создании украинской системы ПВО, — ред.), как я и сказал, мы работаем. Я бы не ограничивался тем, что мы будем работать с европейцами, потому что они финансируют этот проект. Здесь вопрос, что над ПВО, над украинской или украино-европейской, или просто это будет называться нашей отечественной ПВО. Мы будем работать с европейскими странами, у которых есть сильные программы. Это и Норвегия, и Германия, и Нидерланды. Мы еще хотим обсудить этот вопрос со Швецией. Я собираюсь сделать это чуть позже. Дай Бог, чтобы нам удалось", — сообщил президент.

Когда должна состояться встреча Зеленского и Петера Мадяра

Президент Украины сообщил, что уже публично поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах. Он отметил, что сейчас в стране продолжается процесс смены власти, и после его завершения дипломаты обеих сторон определят формат дальнейшей коммуникации и встреч, в частности, по вопросам развития добрососедских отношений.

"Я действительно хочу, чтобы у нас было хорошее соседство. Я это абсолютно поддерживаю. Поддерживаю народ Венгрии и очень хочу, чтобы были прекрасные отношения, сильные, добрые, взаимовыгодные отношения между венгерским народом и украинцами. И будем все для этого делать. Я уверен, что как только появится возможность, мы встретимся с новым премьер-министром Венгрии", — сообщил он.

Зеленский подчеркнул, что будущее сотрудничество должно основываться на взаимном уважении и учете национальных интересов каждой стороны. Именно на таких принципах, по его словам, и будут строиться стабильные и конструктивные отношения между государствами.

Что такое PURL Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует перечень наиболее важных потребностей в оружии и передает его союзникам. Партнеры финансируют закупку американского вооружения, которое соответствует заявленным запросам. Деньги перечисляются на специальный счет НАТО, после чего Соединенные Штаты осуществляют прямые поставки оружия.

