Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

НБУ установил новые курсы валют на 24 апреля.

Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько стоит доллар и евро в банках

Каков официальный курс валют на 23 и 24 апреля

Сколько стоит валюта в обменниках и на наличном рынке

В четверг, 23 апреля, на украинском валютном рынке наблюдается умеренное колебание курсов доллара и евро. Средний курс продажи доллара и евро упал. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В банках средний курс доллара составляет 43,65 грн при покупке и 44,15 грн при продаже. Официальный курс НБУ — 43,89 грн.

Евро в банках покупают в среднем по 51,20 грн и продают по 51,85 грн. Курс НБУ установлен на уровне 51,50 грн.

Какой курс на межбанке и на наличном рынке

На межбанковском рынке доллар торгуется в пределах 43,945–43,975 грн. Евро демонстрирует незначительное снижение: 51,3453 грн при покупке и 51,3671 грн при продаже.

На наличном рынке и в обменниках ситуация несколько отличается от банковской. Доллар покупают в среднем по 43,76 грн и продают по 43,87 грн. Евро покупают по 51,40 грн, а цена продажи составляет 51,60 грн.

Курс валют на 23 апреля / Инфографика: Главред

Какой курс в банках, обменниках и на черном рынке

По данным Минфина, на черном рынке курс доллара в среднем держится на уровне 43,78 грн (покупка) и 43,90 грн (продажа). В то же время евро торгуется по 51,40 грн при покупке и 51,60 грн при продаже.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют на 24 апреля

В пятницу, 24 апреля, Национальный банк Украины незначительно ослабил гривню по отношению к доллару. В то же время евро и злотый продемонстрировали снижение.

Официальный курс доллара на 24 апреля установлен на уровне 43,94 грн/долл. По сравнению с четвергом, 23 апреля (43,89 грн/долл.), американская валюта подорожала примерно на 5 копеек.

Европейская валюта, напротив, снизилась. Официальный курс составляет 51,38 грн/евро, что на 11 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день (51,49 грн/евро).

Польский злотый также подешевел. Его курс установлен на уровне 12,10 грн, что на 2 копейки меньше по сравнению с 23 апреля (12,13 грн).

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины снизил официальный курс гривни на 23 апреля 2026 года. Курс доллара установлен на уровне 43,88 грн/долл., что на 23 копейки меньше, чем накануне.

Также кандидат экономических наук Александр Хмелевский считает, что курс доллара в Украине может вырасти до 45 грн. По его словам, курс гривни к евро будет находиться в пределах 50–52,5 грн.

В то же время финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что в ближайшее время доллар вряд ли превысит 45 грн, ведь курс в значительной степени зависит от политики Национального банка Украины, а не только от рыночных факторов.

Читайте также:

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

