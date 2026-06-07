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Как сказать по-украински "качели" — правильный ответ знают не все

Руслана Заклинская
7 июня 2026, 13:25
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В повседневной речи часто используют слово "качеля", хотя в украинском языке есть совсем другой вариант.
Как сказать по-украински
Как сказать по-украински "качели" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Какой украинский эквивалент российского слова "качеля"
  • Почему правильно говорить "гойдалка", а не "качеля"
  • Как правильно сказать на украинском "кататься на качелях"

Русское слово "качеля" прочно вошло в повседневную речь. Однако в украинском языке для описания качания есть собственное слово. Об этом рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в видео в TikTok.

Главред узнал, как правильно сказать на украинском "качеля".

видео дня

Как правильно сказать на украинском "качели"

Часто в разговорной речи можно услышать слово "качеля", однако в украинском литературном языке правильный эквивалент — гойдалка. Это нормативное слово, которое используется для обозначения конструкции, на которой можно качаться.

Например:

  • детская гойдалка;
  • гойдатися на гойдалці;
  • нова гойдалка у дворі.

Как сказать "кататься на качелях"

Виктория Хмельницкая отметила, что стоит обратить внимание на ударение. Если существительное имеет упор гОйдалка, то глагол звучит как гойдАтися.

По ее словам, при переводе русского глагола "кататься" (на качелях) структура слова меняется, а вместе с ней "прыгает" и ударение.

Смотрите видео о том, как правильно сказать на украинском "качели":

Как сказать, когда укачивают ребенка

Украинский язык невероятно богат синонимами, особенно когда речь идет об уходе за детьми и укладывании их спать. Если нужно сказать, что вы успокаиваете или усыпляете ребенка, русизм "укачивать" лучше заменить на украинское слово.

Здесь также важно обращать внимание на правильные ударения:

  • КолисАти — классический глагол (ударение на -а-). Он вызывает прямую ассоциацию с колыбелью и колыбельной песней.
  • ЛЮляти — очень нежное, аутентичное украинское слово (ударение на первый слог лЮ-). Происходит от древнего возгласа "люли-люли", который пели младенцам.
  • ГойдАти — универсальный глагол (ударение на -а-), который означает плавное перемещение из стороны в сторону (как ребенка на руках или в колыбели, так и веток на ветру).
  • ПрисиплЯти — глагол, указывающий на конечный результат — погружение ребенка в сон (ударение на слоге -лЯ-).

Итак, на украинском языке мы гойдАємося на гОйдалці, а маленьких детей укачиваем, лЮляємо или гойдАємо, когда укладываем их спать.

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О личности: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

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