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Украине или России: кому принадлежит Крым исторически, неожиданный вердикт историка

Юрий Берендий
7 июня 2026, 16:05
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Историк объяснил, кому исторически принадлежит Крым, почему полуостров нельзя называть российским и что означала передача Крыма в 1954 году.
Украине или России: кому принадлежит Крым исторически, неожиданный вердикт историка
Кому исторически принадлежит Крым — Крым российский или украинский / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Кому принадлежит Крым исторически
  • Крым российский или украинский
  • Кому принадлежит Крым на самом деле

Вопрос исторической принадлежности Крыма остается одним из самых дискуссионных в современном мире. В то же время исторические факты свидетельствуют, что на протяжении своей многовековой истории полуостров находился под влиянием различных народов и государств. Украинский историк Виталий Дрибница в интервью объяснил, почему называть Крым исключительно российским некорректно с исторической точки зрения и какую роль в формировании региона сыграли коренные народы.

Главред выяснил, чей Крым: украинский или российский.

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Кому принадлежит Крым исторически

По словам историка, Крым нельзя рассматривать как территорию, исторически принадлежавшую только одному государству или одному народу.

"Крым был российским только с конца 18-го века до середины 20-го века. Ну, так можно сказать, что Крым неандертальский, потому что там найдены захоронения неандертальцев", — отметил Дрибница.

Он подчеркнул, что история полуострова значительно шире относительно короткого периода его пребывания в составе Российской империи и советской России.

Смотрите видео об исторических мифах об Украине:

История Крыма: кто населял полуостров

Историк подчеркнул, что Крым с древнейших времен был многонациональным регионом, где проживали представители разных народов.

"Крым был многоэтническим с самого начала своей истории, там жили и греки, там жили и тавры", — пояснил историк.

По его словам, именно многонациональный характер полуострова является одной из главных особенностей его исторического развития. Различные культуры и этносы оставили свой след в формировании региона.

Крымские татары и коренные народы Крыма

Особое внимание Виталий Дрибница уделил крымским татарам и другим народам, исторически проживающим на полуострове.

"Это родина украинского этноса, который называется крымскими татарами. Там, кроме крымских татар, живут караимы и другие представители малых народностей", — подчеркнул специалист.

По мнению эксперта, история Крыма неразрывно связана именно с его коренными народами, которые веками формировали культурное и этническое лицо региона.

Почему тезис о "Крым наш" не соответствует историческим фактам

Историк считает, что популярный политический тезис об исключительно русском характере Крыма не учитывает всю историю полуострова.

"Поэтому эта идеологема о "Крым наш" касается только второй половины 18-го, первой половины 20-го века", — отметил эксперт.

Таким образом, по словам историка, подобные утверждения охватывают лишь отдельный исторический период и не отражают многовековую историю Крыма.

Передача Крыма Украине в 1954 году

Также Виталий Дрибница прокомментировал передачу Крыма от РСФСР к УССР в 1954 году в рамках Советского Союза.

"Ну, а дальше изменение административных границ в пределах Советского Союза в 1954 году ни у кого не вызвало сопротивления или выступлений против и так далее. Крым был передан в пределах Советского Союза от Советской России к Советской Украине", — пояснил историк.

Он также подчеркнул, что после провозглашения независимости Украины именно эти границы были международно признанными.

"И это было признано миром, мы с такими границами появились в 1991 году, прошу прощения. И такие же границы были признаны Российской Федерацией по большому договору конца 90-х годов и по делимитации границы начала 2000-х годов", — подытожил Дрибница.

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О персоне: Виталий Дрибница

Виталий Александрович Дрибница (род. 28 июня 1965 г., Кривой Рог, УССР) — украинский видеоблогер из Белой Церкви, педагог, методист по истории, соавтор учебников по истории Украины для общеобразовательных школ. Автор популярного YouTube-канала по истории "Vox Veritatis" и канала "Fox Veritatis". Член Национального союза журналистов Украины (с 31 мая 2025 года). Кавалер ордена "За заслуги" III степени (2025), сообщает Википедия.

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