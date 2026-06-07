Украине или России: кому принадлежит Крым исторически, неожиданный вердикт историка

О чем идет речь в материале:
- Кому принадлежит Крым исторически
- Крым российский или украинский
- Кому принадлежит Крым на самом деле
Вопрос исторической принадлежности Крыма остается одним из самых дискуссионных в современном мире. В то же время исторические факты свидетельствуют, что на протяжении своей многовековой истории полуостров находился под влиянием различных народов и государств. Украинский историк Виталий Дрибница в интервью объяснил, почему называть Крым исключительно российским некорректно с исторической точки зрения и какую роль в формировании региона сыграли коренные народы.
Главред выяснил, чей Крым: украинский или российский.
Кому принадлежит Крым исторически
По словам историка, Крым нельзя рассматривать как территорию, исторически принадлежавшую только одному государству или одному народу.
"Крым был российским только с конца 18-го века до середины 20-го века. Ну, так можно сказать, что Крым неандертальский, потому что там найдены захоронения неандертальцев", — отметил Дрибница.
Он подчеркнул, что история полуострова значительно шире относительно короткого периода его пребывания в составе Российской империи и советской России.
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История Крыма: кто населял полуостров
Историк подчеркнул, что Крым с древнейших времен был многонациональным регионом, где проживали представители разных народов.
"Крым был многоэтническим с самого начала своей истории, там жили и греки, там жили и тавры", — пояснил историк.
По его словам, именно многонациональный характер полуострова является одной из главных особенностей его исторического развития. Различные культуры и этносы оставили свой след в формировании региона.
Крымские татары и коренные народы Крыма
Особое внимание Виталий Дрибница уделил крымским татарам и другим народам, исторически проживающим на полуострове.
"Это родина украинского этноса, который называется крымскими татарами. Там, кроме крымских татар, живут караимы и другие представители малых народностей", — подчеркнул специалист.
По мнению эксперта, история Крыма неразрывно связана именно с его коренными народами, которые веками формировали культурное и этническое лицо региона.
Почему тезис о "Крым наш" не соответствует историческим фактам
Историк считает, что популярный политический тезис об исключительно русском характере Крыма не учитывает всю историю полуострова.
"Поэтому эта идеологема о "Крым наш" касается только второй половины 18-го, первой половины 20-го века", — отметил эксперт.
Таким образом, по словам историка, подобные утверждения охватывают лишь отдельный исторический период и не отражают многовековую историю Крыма.
Передача Крыма Украине в 1954 году
Также Виталий Дрибница прокомментировал передачу Крыма от РСФСР к УССР в 1954 году в рамках Советского Союза.
"Ну, а дальше изменение административных границ в пределах Советского Союза в 1954 году ни у кого не вызвало сопротивления или выступлений против и так далее. Крым был передан в пределах Советского Союза от Советской России к Советской Украине", — пояснил историк.
Он также подчеркнул, что после провозглашения независимости Украины именно эти границы были международно признанными.
"И это было признано миром, мы с такими границами появились в 1991 году, прошу прощения. И такие же границы были признаны Российской Федерацией по большому договору конца 90-х годов и по делимитации границы начала 2000-х годов", — подытожил Дрибница.
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О персоне: Виталий Дрибница
Виталий Александрович Дрибница (род. 28 июня 1965 г., Кривой Рог, УССР) — украинский видеоблогер из Белой Церкви, педагог, методист по истории, соавтор учебников по истории Украины для общеобразовательных школ. Автор популярного YouTube-канала по истории "Vox Veritatis" и канала "Fox Veritatis". Член Национального союза журналистов Украины (с 31 мая 2025 года). Кавалер ордена "За заслуги" III степени (2025), сообщает Википедия.
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