Урожай приятно удивит: чем подкормить малину во время созревания ягод

Читайте в материале:
- Чем подкормить малину в июле для получения крупных и сладких ягод
- Когда лучше всего удобрять кусты во время плодоношения
- Какие удобрения нельзя использовать для малины летом
Июль - это время, когда кусты малины активно тратят силы на формирование урожая. Ягод еще много, но им по-прежнему нужны питательные вещества, чтобы стать крупными и сладкими. Именно сейчас стоит позаботиться о подкормке, ведь от нее зависит качество и количество плодов.
Почему важно вносить удобрения именно в период плодоношения
В это время растение уже не нуждается в азоте, который весной помогает наращивать побеги. Зато главную роль играют калий и фосфор, пишет УНИАН. Калий отвечает за вкус и сочность ягод, а фосфор укрепляет корни и повышает устойчивость кустов. Если листья начинают желтеть, это сигнал о недостатке железа.
Основные правила внесения удобрений
Подкормку всегда проводят только во влажную почву. Сначала кусты поливают чистой водой, а уже потом добавляют раствор удобрений. Это защищает корни от ожогов. Листовое опрыскивание проводят в прохладное время суток - утром или вечером.
Химические препараты для малины
Для быстрого эффекта удобно использовать готовые средства с четким составом. В ведре воды (10 литров) можно растворить один из следующих вариантов:
- монофосфат калия - помогает ягодам быстрее наливаться и увеличивает их размер;
- сульфат калия – делает плоды слаще и сочнее;
- калимагнезия – подходит для ослабленных и ремонтантных сортов, защищает от болезней;
- борная кислота - применяется для опрыскивания листьев, стимулирует образование завязей и уменьшает осыпание.
Важно убедиться, что препарат не содержит хлора, ведь он вреден для малины.
Органические удобрения
Народные средства действуют медленнее, но обеспечивают длительное питание. Самый распространенный вариант - древесная зола. Она содержит калий, фосфор и магний, которые нужны именно летом. Для приготовления раствора разведите пол-литровую банку золы в ведре воды, дайте настояться несколько дней и вылейте под кусты.
Еще один способ - настой из сорняков. Для этого возьмите крапиву, одуванчики или чистотел, заполните ими бочку на две трети, залейте водой и оставьте на несколько дней для брожения. Когда смесь приобретёт характерный запах, разбавьте её водой в десять раз и используйте для полива малины и других ягодных культур.
Когда проводить подкормку
Оптимальное время - конец июля или начало августа. Одного внесения достаточно, чтобы поддержать кусты во время плодоношения. Следующую подкормку рекомендуем провести в конце лета, чтобы подготовить растения к зимовке.
Смотрите видео о том, чем подкормить малину во время плодоношения:
@malynova_fazenda Что нужно для корневой подкормки малины! #malynova_fazenda#ремонтантнаямалина#югукраины#агроблог#внесениеудобрений#подкормкамалины♬ оригинальный звук - МАЛИНА • КУРОЧКИ • САД
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Об источнике: УНИАН
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