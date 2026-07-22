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Урожай приятно удивит: чем подкормить малину во время созревания ягод

Инна Ковенько
22 июля 2026, 18:03
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В конце июля малина особенно нуждается в подкормке, ведь именно от этого зависят размер, вкус и количество ягод.
Урожай приятно удивит: чем подкормить малину во время созревания ягод
Чем удобрить малину во время созревания ягод / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Чем подкормить малину в июле для получения крупных и сладких ягод
  • Когда лучше всего удобрять кусты во время плодоношения
  • Какие удобрения нельзя использовать для малины летом

Июль - это время, когда кусты малины активно тратят силы на формирование урожая. Ягод еще много, но им по-прежнему нужны питательные вещества, чтобы стать крупными и сладкими. Именно сейчас стоит позаботиться о подкормке, ведь от нее зависит качество и количество плодов.

Почему важно вносить удобрения именно в период плодоношения

В это время растение уже не нуждается в азоте, который весной помогает наращивать побеги. Зато главную роль играют калий и фосфор, пишет УНИАН. Калий отвечает за вкус и сочность ягод, а фосфор укрепляет корни и повышает устойчивость кустов. Если листья начинают желтеть, это сигнал о недостатке железа.

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Основные правила внесения удобрений

Подкормку всегда проводят только во влажную почву. Сначала кусты поливают чистой водой, а уже потом добавляют раствор удобрений. Это защищает корни от ожогов. Листовое опрыскивание проводят в прохладное время суток - утром или вечером.

Что любит и чего не любит малина
Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

Химические препараты для малины

Для быстрого эффекта удобно использовать готовые средства с четким составом. В ведре воды (10 литров) можно растворить один из следующих вариантов:

  • монофосфат калия - помогает ягодам быстрее наливаться и увеличивает их размер;
  • сульфат калия – делает плоды слаще и сочнее;
  • калимагнезия – подходит для ослабленных и ремонтантных сортов, защищает от болезней;
  • борная кислота - применяется для опрыскивания листьев, стимулирует образование завязей и уменьшает осыпание.

Важно убедиться, что препарат не содержит хлора, ведь он вреден для малины.

Органические удобрения

Народные средства действуют медленнее, но обеспечивают длительное питание. Самый распространенный вариант - древесная зола. Она содержит калий, фосфор и магний, которые нужны именно летом. Для приготовления раствора разведите пол-литровую банку золы в ведре воды, дайте настояться несколько дней и вылейте под кусты.

Еще один способ - настой из сорняков. Для этого возьмите крапиву, одуванчики или чистотел, заполните ими бочку на две трети, залейте водой и оставьте на несколько дней для брожения. Когда смесь приобретёт характерный запах, разбавьте её водой в десять раз и используйте для полива малины и других ягодных культур.

Когда проводить подкормку

Оптимальное время - конец июля или начало августа. Одного внесения достаточно, чтобы поддержать кусты во время плодоношения. Следующую подкормку рекомендуем провести в конце лета, чтобы подготовить растения к зимовке.

Смотрите видео о том, чем подкормить малину во время плодоношения:

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Об источнике: УНИАН

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