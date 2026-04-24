Читать на украинском
Россияне пытаются проникнуть в стратегический город через трубы: какова ситуация

Мария Николишин
24 апреля 2026, 22:18
Трегубов добавил, что россияне слишком себя превозносят, когда говорят, что вошли в Купянск-Вузловой.
Россияне пытаются прорваться в Купянск / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное:

  • Россияне пытаются восстановить контроль над Купянском
  • Оккупанты возобновили попытки проникнуть в город через трубы
  • Также враг пытается вести наступление по всей линии соприкосновения

Российские оккупационные войска пытаются восстановить контроль над Купянском. Пехотные группы пытаются проникнуть в город через неработающий газопровод. Об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии Суспильному.

"Есть проблема. Это Голубовка, через которую россияне пытаются проникнуть в город. Они снова возобновили попытки проникнуть через Голубовку и через трубы. Там до сих пор остаются трубы, через которые с большими потерями, но тем не менее, россияне пытаются пролезть", — подчеркнул он.

По его словам, одновременно россияне пытаются вести наступление по всей линии соприкосновения вдоль украинского плацдарма на левом (восточном) берегу реки Оскол.

"Особенно активно в сторону Кившаровки. Они лгут, что уже в Купянске-Вузловом, но они себе слишком льстят", — подчеркнул Трегубов.

Купянск / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев говорил, что для российских оккупантов в рамках весенне-летней наступательной кампании остаются два приоритетных направления фронта в Украине, где они сосредоточат основные усилия.

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что стремительного продвижения российских войск вглубь Сумской области пока не ожидается. Российские войска в настоящее время осуществляют инфильтрацию в приграничных населенных пунктах.

Кроме того, начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов вновь говорил о якобы полном захвате Луганской области российскими войсками, однако в ВСУ эти утверждения в очередной раз опровергли.

О личности: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

