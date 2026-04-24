РФ стягивает пехоту и готовится к наступлению на горячем направлении — полковник

Ангелина Подвысоцкая
24 апреля 2026, 11:20
Российские оккупанты сосредотачивают пехоту для дальнейшего продвижения в Покровском направлении.
РФ наращивает силы

Российские оккупанты готовятся к активным штурмам на Покровском направлении. Они активно накапливают пехоту. Об этом заявил начальник коммуникаций 7-го корпуса ДШВ ВСУ, полковник Владимир Полевой, пишет Эспрессо.

Сейчас на этом направлении наблюдается тактическая пауза. Это связано с недостаточным количеством зелени на деревьях, а также с улучшением погодных условий. Плохую погоду россияне использовали для прикрытия своих сил.

"Нельзя сказать, что интенсивность атак увеличилась, потому что сейчас период тактической паузы... Но мы наблюдаем, что враг накапливает силы, готовится к активным действиям", — сказал Владимир Полевой.

Россияне пытаются стягивать пехоту в Покровск для дальнейшего продвижения. Они идут небольшими группами и прячутся в различных укрытиях. В целом оккупанты движутся по долине реки Гришинка.

"Там есть населенный пункт Гришино, который и дает укрытие — какие-то стены, подвалы, погреба. Кроме того, долина реки изрезана оврагами, зеленью, соответственно, там также можно укрыться", — подчеркнул полковник.

Как сообщал Главред, военное командование РФ продолжает распространять преувеличенные заявления об "успехах" на фронте, пытаясь замаскировать провал весенне-летнего наступления 2026 года.

Кроме того, войска РФ усилили штурмовые действия вдоль всей линии фронта в Харьковской области, в частности на Купянском направлении. Противник пытается оказать давление на украинские позиции и сократить плацдарм ВСУ к востоку от реки Оскол, сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Напомним, что российские силы наращивают интенсивность атак в Сумской области, где в приграничных районах формируется зона вражеского проникновения, отметил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для действий в качестве воздушного десанта, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу противника. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

