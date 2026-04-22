Герасимов "рисует победы" на фронте: ISW раскрыл реальные "достижения" россиян

Инна Ковенько
22 апреля 2026, 10:33
ISW опроверг заявления Герасимова об "успехах" на фронте и показал реальные "достижения" оккупантов.
Герасимов солгал об успехах РФ в Украине: ISW показал реальные "достижения" оккупантов

Кратко:

  • Заявления Герасимова о продвижении РФ на фронте являются "сильно преувеличенными"
  • Таким образом РФ стремится замаскировать провал весенне-летнего наступления 2026 года
  • Враг хочет убедить Запад в том, что оборона ВСУ рушится, а потому Украина должна капитулировать

Военное командование РФ продолжает распространять преувеличенные заявления об "успехах" на фронте, пытаясь замаскировать провал весенне-летнего наступления 2026 года.

Такой вывод сделал американский Институт изучения войны (ISW), анализируя последние заявления начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова.

Выдуманные победы РФ

21 апреля, во время визита в командование Южной группировки войск, Герасимов заявил, что с начала года российские силы якобы захватили более 1700 кв. км украинской территории и 80 населенных пунктов, включая всю Луганскую область. Он также утверждал, что только в марте и апреле оккупанты "захватили" около 700 кв. км и 34 населенных пункта.

Аналитики подчеркивают, что Герасимов сильно преувеличивает в отношении продвижения войск РФ, ведь даже пророссийские источники не подтверждают такие цифры.

Эксперты ISW опровергли эти цифры: по их данным, российские войска продвинулись лишь на 381,5 кв. км и захватили 13 населенных пунктов с начала года. Более того, с 1 марта они фактически потеряли почти 60 кв. км территории, тогда как захватили лишь два населенных пункта.

Валерий Герасимов / Инфографика: Главред

Аналитики отмечают, что заявления Герасимова не согласуются даже с пророссийскими источниками. В частности, он утверждал, что войска РФ приблизились к Краматорску на 7 км и к Славянску на 12 км, тогда как даже российские военные блогеры оценивали эти расстояния как 14 км и 9 км соответственно.

Герасимов также заявил о контроле над 70% Лимана (Донецкая область) и 75% Новопавловки (Днепропетровская область). Однако ISW не зафиксировал никаких доказательств захвата Лимана, а в отношении Новопавловки подтверждено лишь 21% оккупации.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

"Максимальные" достижения РФ

По оценке ISW, даже максимальная зона возможных российских завоеваний по подтвержденным и неподтвержденным данным составляет лишь 715 кв. км — это 42% от заявленного Герасимовым.

Некоторые его утверждения касались населенных пунктов, которые фактически остаются под контролем Украины. Например, Боровая в Харьковской области, Студенки в Донецкой области и Запорожец в Запорожской области. Карта, опубликованная 20 апреля российским блогером "Рыбар", показывает, что Запорожец полностью контролируется Украиной. ISW не обнаружил никаких доказательств присутствия российских войск в этих селах, только авиационные и артиллерийские удары по ним в течение последних двух месяцев.

Попытка скрыть провал

Аналитики считают, что Герасимов намеренно преувеличивает "успехи", чтобы скрыть отсутствие прогресса в весенне-летнем наступлении. Российские войска начали его не позднее 17 марта, но до сих пор не достигли никаких тактически значимых результатов, наоборот — потеряли около 10 кв. км территории.

Темпы наступления РФ замедлились на северо-востоке, востоке и юге Украины, в частности в Донецкой области. Из-за больших потерь российское командование было вынуждено снизить интенсивность операций.

ISW подчеркивает: преувеличенные заявления Герасимова являются частью когнитивной войны Кремля, цель которой — создать ложное впечатление, что российские войска одновременно продвигаются по всем направлениям. Это должно убедить Запад в "разрушении" украинских линий обороны и заставить Киев уступить требованиям Москвы.

На самом деле же фронт остается стабильным, а Украина в феврале 2026 года освободила больше территории, чем Россия захватила за тот же период, заключают аналитики.

Ситуация на фронте / Фото: карта ISW

Главред ранее писал, что начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов вновь заявил о якобы полном захвате Луганской области войсками РФ, однако в ВСУ эти утверждения в очередной раз опровергли. Соответствующую позицию озвучил спикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин.

Напомним, войска РФ усилили штурмовые действия вдоль всей линии фронта в Харьковской области, в частности на Купянском направлении. Противник пытается оказывать давление на украинские позиции и сократить плацдарм ВСУ к востоку от реки Оскол, сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Кроме того, российские силы наращивают интенсивность атак в Сумской области, где в приграничных районах формируется зона вражеского проникновения, отметил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

