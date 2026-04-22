Герасимов "рисует победы" на фронте: ISW раскрыл реальные "достижения" россиян

ISW опроверг заявления Герасимова об "успехах" на фронте и показал реальные "достижения" оккупантов.

https://glavred.info/front/gerasimov-risuet-pobedy-na-fronte-isw-raskryl-realnye-dostizheniya-rossiyan-10758605.html Ссылка скопирована

Герасимов солгал об успехах РФ в Украине: ISW показал реальные "достижения" оккупантов

Кратко:

Заявления Герасимова о продвижении РФ на фронте являются "сильно преувеличенными"

Таким образом РФ стремится замаскировать провал весенне-летнего наступления 2026 года

Враг хочет убедить Запад в том, что оборона ВСУ рушится, а потому Украина должна капитулировать

Военное командование РФ продолжает распространять преувеличенные заявления об "успехах" на фронте, пытаясь замаскировать провал весенне-летнего наступления 2026 года.

Такой вывод сделал американский Институт изучения войны (ISW), анализируя последние заявления начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова.

видео дня

Выдуманные победы РФ

21 апреля, во время визита в командование Южной группировки войск, Герасимов заявил, что с начала года российские силы якобы захватили более 1700 кв. км украинской территории и 80 населенных пунктов, включая всю Луганскую область. Он также утверждал, что только в марте и апреле оккупанты "захватили" около 700 кв. км и 34 населенных пункта.

Аналитики подчеркивают, что Герасимов сильно преувеличивает в отношении продвижения войск РФ, ведь даже пророссийские источники не подтверждают такие цифры.

Эксперты ISW опровергли эти цифры: по их данным, российские войска продвинулись лишь на 381,5 кв. км и захватили 13 населенных пунктов с начала года. Более того, с 1 марта они фактически потеряли почти 60 кв. км территории, тогда как захватили лишь два населенных пункта.

Валерий Герасимов / Инфографика: Главред

Аналитики отмечают, что заявления Герасимова не согласуются даже с пророссийскими источниками. В частности, он утверждал, что войска РФ приблизились к Краматорску на 7 км и к Славянску на 12 км, тогда как даже российские военные блогеры оценивали эти расстояния как 14 км и 9 км соответственно.

Герасимов также заявил о контроле над 70% Лимана (Донецкая область) и 75% Новопавловки (Днепропетровская область). Однако ISW не зафиксировал никаких доказательств захвата Лимана, а в отношении Новопавловки подтверждено лишь 21% оккупации.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

"Максимальные" достижения РФ

По оценке ISW, даже максимальная зона возможных российских завоеваний по подтвержденным и неподтвержденным данным составляет лишь 715 кв. км — это 42% от заявленного Герасимовым.

Некоторые его утверждения касались населенных пунктов, которые фактически остаются под контролем Украины. Например, Боровая в Харьковской области, Студенки в Донецкой области и Запорожец в Запорожской области. Карта, опубликованная 20 апреля российским блогером "Рыбар", показывает, что Запорожец полностью контролируется Украиной. ISW не обнаружил никаких доказательств присутствия российских войск в этих селах, только авиационные и артиллерийские удары по ним в течение последних двух месяцев.

Попытка скрыть провал

Аналитики считают, что Герасимов намеренно преувеличивает "успехи", чтобы скрыть отсутствие прогресса в весенне-летнем наступлении. Российские войска начали его не позднее 17 марта, но до сих пор не достигли никаких тактически значимых результатов, наоборот — потеряли около 10 кв. км территории.

Темпы наступления РФ замедлились на северо-востоке, востоке и юге Украины, в частности в Донецкой области. Из-за больших потерь российское командование было вынуждено снизить интенсивность операций.

ISW подчеркивает: преувеличенные заявления Герасимова являются частью когнитивной войны Кремля, цель которой — создать ложное впечатление, что российские войска одновременно продвигаются по всем направлениям. Это должно убедить Запад в "разрушении" украинских линий обороны и заставить Киев уступить требованиям Москвы.

На самом деле же фронт остается стабильным, а Украина в феврале 2026 года освободила больше территории, чем Россия захватила за тот же период, заключают аналитики.

Ситуация на фронте / Фото: карта ISW

Главред ранее писал, что начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов вновь заявил о якобы полном захвате Луганской области войсками РФ, однако в ВСУ эти утверждения в очередной раз опровергли. Соответствующую позицию озвучил спикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин.

Напомним, войска РФ усилили штурмовые действия вдоль всей линии фронта в Харьковской области, в частности на Купянском направлении. Противник пытается оказывать давление на украинские позиции и сократить плацдарм ВСУ к востоку от реки Оскол, сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Кроме того, российские силы наращивают интенсивность атак в Сумской области, где в приграничных районах формируется зона вражеского проникновения, отметил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред