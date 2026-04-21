Россияне высмеяли Герасимова за ложь об успехах армии РФ в Луганской области

С момента предыдущей лжи о якобы захвате всей области прошло всего несколько недель.

Ложь Герасимова о ситуации на фронте надоела даже россиянам

Герасимов в очередной раз заявил о захвате Луганщины

Россияне смеются над ложью военачальника

Начальника Генерального штаба страны-агрессорки России Валерия Герасимова уже неоднократно ловили на лжи. Но он не перестает распространять ложную информацию о якобы успехах российской армии на фронте в Украине.

Как сообщает Минобороны РФ, сегодня, 21 апреля, во время выступления на пункте управления группировкой армии России он заявил о якобы полной оккупации Луганской области.

"Всего с начала этого года под наш контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 кв. км территории. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики", — сказал он.

Однако Герасимов лжет уже настолько часто, что ему перестали верить даже россияне и коллаборанты. Как сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко в Telegram, предатель Украины Олег Царев высмеял заявление Герасимова об оккупации всей Луганщины.

Сообщение Царева о заявлении Герасимова

Он риторически спросил, "освобождает" ли армия РФ Луганскую область уже в четвертый раз. Подобные мнения в соцсетях высказывают и россияне, которые возмущаются тем, что Герасимов рассказывает о захвате области уже не в первый раз.

Комментарии россиян о заявлении Герасимова

Отметим, что предыдущее заявление о "полном контроле над Луганской областью" Минобороны РФ обнародовало менее месяца назад — в начале апреля текущего года.

Валерий Герасимов

Напомним, Главред писал, что по данным Андрея Коваленко, российские оккупанты пытаются усилить штурмы в Сумской области. В приграничной зоне наблюдается инфильтрация врага.

Ранее сообщалось, что армия РФ практически полностью оккупировала Мирноград в Донецкой области и развернула там свою артиллерию и инфраструктуру для операторов дронов. Силы обороны продолжают удерживать позиции на северной окраине города.

Накануне стало известно, что Россия активизировала атаки вдоль всей линии фронта, однако такие действия вряд ли окажут заметное влияние на общий ход весенне-летнего наступления 2026 года.

О личности: Сергей Стерненко Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014—2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

