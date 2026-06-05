Между Украиной и РФ стартовало локальное перемирие: где удалось добиться прекращения огня

В течение последних недель ЗАЭС несколько раз теряла доступ к единой линии электропитания, что вынуждало ее запускать аварийные дизель-генераторы.

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Что известно о локальном перемирии на Запорожской АЭС / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, flickr

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МАГАТЭ согласовало шестое перемирие на ЗАЭС

Оно было объявлено с целью снижения рисков ядерной аварии

В пятницу, 5 июня, в районе временно оккупированной Запорожской атомной станции вступило в силу локальное перемирие между Украиной и Россией. Его удалось согласовать при посредничестве Международного агентства по атомной энергии.

МАГАТЭ сообщило, что договоренность позволит провести ремонтные работы на поврежденной линии электропередачи "Днепровская" 750 кВ. Она была отключена более двух месяцев, и станция оставалась зависимой от единственной внешней линии питания. Из-за ее перебоев приходилось запускать аварийные дизель-генераторы для охлаждения шести остановленных реакторов.

По словам агентства, это уже шестое временное перемирие, которое генеральный директор Рафаэль Гросси согласовал с Киевом и Москвой с конца прошлого года. Цель таких договоренностей — гарантировать внешнее электроснабжение и снизить риски для ядерной безопасности крупнейшей атомной станции Европы.

Как Кремль пытается использовать ЗАЭС — мнение эксперта

Как писал Главред, Россия пытается использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как инструмент для экономических договоренностей с США, предлагая ее администрации Дональда Трампа в качестве своеобразного альтернативного бизнес-проекта, отметил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

По его словам, последствия таких инициатив уже начинают проявляться, в частности в ситуации вокруг ЗАЭС. Российская сторона продвигает идеи совместного производства электроэнергии, получения доходов от криптомайнинга и быстрой прибыли.

Эксперт подчеркнул, что Украине важно согласовать позицию с европейскими партнерами и не допустить реализации такого сценария. Он также подчеркнул необходимость донести до американской стороны, что в нынешних условиях ЗАЭС не может стать источником быстрой прибыли.

"Нам вместе с европейскими партнерами нужно скоординироваться и не дать России реализовать этот сценарий. Важно четко донести Трампу, что ЗАЭС в руках россиян — это та же история с отложенной прибылью и отложенными заработками. Россияне довели станцию до такого состояния, что в нее теперь нужно серьезно вкладывать средства. Наша ключевая задача — не позволить россиянам использовать даже тот украинский ресурс, который сейчас находится в их руках, как источник быстрой прибыли для Трампа", — пояснил эксперт.

Что известно о ЗАЭС / Инфографика: Главред

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Напомним, ранее Зеленский подчеркнул, что идея совместного управления Запорожской АЭС с участием Украины и России является ошибочной и создает дополнительные риски. По его словам, реализовать такую модель невозможно, ведь хотя на станции работают украинские специалисты, руководство контролируется российской стороной, а сама станция сейчас фактически не функционирует.

До этого, 27 апреля, вблизи Запорожской атомной электростанции в результате удара беспилотника погиб работник предприятия. По предварительным данным, дрон поразил транспортную мастерскую, где находился водитель. Представители МАГАТЭ планируют расследовать обстоятельства инцидента и в дальнейшем контролировать ситуацию на объекте.

26 апреля Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которой обсуждалась ситуация вокруг станции, в частности вопрос ее возвращения под контроль Украины.

Ранее из-за действий российских сил Запорожская АЭС на полтора часа оставалась без внешнего питания, что создает угрозу для всей Европы. Как сообщал Энергоатом, 14 апреля была прекращена подача электроэнергии из украинской энергосистемы для нужд станции.

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Об источнике: МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии — международная организация, которая стремится содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, в частности для создания ядерного оружия, сообщает Википедия.

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