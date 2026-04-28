Совместное управление Запорожской АЭС с россиянами — Зеленский сделал заявление

Зеленский отметил, что идея совместного управления ЗАЭС с Россией нереалистична, подчеркнув необходимость полного контроля над станцией со стороны Украины.

https://glavred.info/war/sovmestnoe-upravlenie-zaporozhskoy-aes-s-rossiyanami-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-10760324.html Ссылка скопирована

Зеленський розкрив деталі переговорів з США щодо ЗАЕС

О чем идет речь в материале:

Президент Украины прокомментировал идею совместного управления Украиной Запорожской АЭС с российской стороной. Об этом он заявил в интервью американскому изданию Newsmax.

Он отметил, что США действительно пытались выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией по этому вопросу.

видео дня

"Я на 100% уверен, что мы не сможем управлять станцией вместе с Россией. Я даже не говорю о правах или о законе и о том, что это украинская станция. Нет, просто с практической точки зрения. Невероятно, как мы можем управлять ею вместе с нашими врагами. У нас там будет огромная проблема", — указал он.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что идея совместного управления Запорожской АЭС с участием Украины и России является ошибочной и создает дополнительные риски. По его словам, реализовать такую модель невозможно, ведь хотя на станции работают украинские специалисты, руководство контролируется российской стороной, а сама станция сейчас фактически не функционирует.

Президент подчеркнул, что для предотвращения опасности и возможной катастрофы станция должна находиться под полным украинским контролем. Украина готова обсуждать варианты распределения электроэнергии или доходов от ее производства с американской стороной, но управление должно оставаться украинским.

"И я сказал американцам: если вы хотите делиться этим с россиянами, это ваше дело. Если это компромисс, что мы будем делиться электроэнергией, но мы не можем, знаете, мы не можем платить россиянам", — рассказал он.

Он также отметил, что сама идея подобных договоренностей выглядит парадоксальной, учитывая, что Россия должна нести ответственность за агрессию и оккупацию. В то же время главным приоритетом остается безопасность, которую, по его мнению, могут гарантировать только украинские специалисты. Кроме того, станция должна быть полностью демилитаризована, а российской стороне не хватает необходимых специалистов для ее обслуживания.

"И я сказал (американцам, — ред.): ладно, если вы хотите 50 на 50, мы можем сделать это 50 на 50. Это не только вопрос денег и электроэнергии. На этой станции опасная, очень опасная ситуация", — подытожил он.

Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

ЗАЭС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 апреля вблизи Запорожской атомной электростанции в результате удара беспилотника погиб работник предприятия. По предварительным данным, дрон поразил транспортную мастерскую, где находился водитель. Представители МАГАТЭ планируют расследовать обстоятельства инцидента и в дальнейшем контролировать ситуацию на объекте.

До этого, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которой обсуждалась ситуация вокруг станции, в частности вопрос ее возвращения под контроль Украины.

Ранее из-за действий российских сил Запорожская АЭС на полтора часа оставалась без внешнего питания, что создает угрозу для всей Европы. Как сообщал Энергоатом, 14 апреля была прекращена подача электроэнергии из украинской энергосистемы для нужд станции.

Другие новости:

Об источнике: Newsmax Newsmax — это американское новостное и медиаиздание. Было основано в 1998 году Кристофером Радди. Включает: веб-сайт (newsmax.com);

телеканал Newsmax TV;

журналы и цифровые продукты. Издание считается консервативным / правым (right-wing). Сосредоточено на политике США, комментариях и мнениях, новостях с выраженной идеологической позицией. Часто конкурирует с другими правыми СМИ (например, Fox News). Было объявлено, что весной 2026 года американский канал Newsmax выйдет на украинский рынок. Цель — усилить информационную связь между Киевом и Вашингтоном. Закрытая презентация состоялась в Киеве в конце февраля 2026 года, на которой присутствовали представители украинской власти, пишет Детектор Медиа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред