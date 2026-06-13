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Штормовой ветер и грозы с градом: украинцев предупредили об опасной погоде

Мария Николишин
13 июня 2026, 09:43
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Местами порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.
Штормовой ветер и грозы с градом: украинцев предупредили об опасной погоде
Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине на выходных
  • Где температура поднимется до +33 градусов

Погода в Украине на выходных, 13 и 14 июня, будет дождливой с возможными грозами, а температура будет колебаться около нормы. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в эти дни погодные условия будет определять зональный перенос воздушных масс с запада.

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"Прогнозируются умеренные температурные показатели, близкие к климатической норме, однако на фоне прохождения атмосферных фронтов в ряде областей ожидаются дожди, местами с грозами и порывистым ветром", — отметил он.

Погода 13 июня

В субботу в западных регионах страны днем местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Ветер западного направления, 5–10 м/с. Температура воздуха днем составит +17…+22 градуса.

В северных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможна гроза. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха днем ожидается в пределах +18...+23 градусов.

В центральной части Украины день будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха днем +22...+27 градусов.

В южной половине и на Крымском полуострове ожидается погода без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха в дневные часы составит +22…+27 градусов, в Приазовье и Крыму местами до +30 градусов.

В восточных областях ожидается жаркая и нестабильная погода. Пройдут грозовые дожди, местами с градом и шквалами, 15 – 20 м/с. Температура воздуха днем достигнет +28…+33 градусов.

Штормовой ветер и грозы с градом: украинцев предупредили об опасной погоде
Погода 13 июня / фото: meteoprog

Погода 14 июня

В воскресенье в западных областях ночью без существенных осадков, утром и днем пройдут грозовые дожди, местами возможны шквалы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +10...+15 градусов, днем +17...+22 градуса.

В северных регионах ночью без осадков, днем пройдут грозовые дожди, местами возможны шквалы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8…+13 градусов, днем +19…+24 градуса.

В центральной части страны ночью без осадков, днем местами пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах возможны шквалы, 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов.

В южных областях ожидается погода без осадков. Ветер будет преобладать юго-западного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +11...+17 градусов, днем +23...+28 градусов.

В восточных регионах прогнозируется погода без осадков, только в Харьковской области днем пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер западный, северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+17 градусов, днем +23...+28 градусов.

Штормовой ветер и грозы с градом: украинцев предупредили об опасной погоде
Погода 14 июня / фото: meteoprog

Когда в Украине ожидается потепление

Синоптик Игорь Кибальчич ранее говорил, что с 18 по 20 июня в Украину начнет возвращаться потепление.

По его прогнозу, температура воздуха начнет повышаться в южных и юго-западных областях, однако ночи еще будут прохладными.

"Температура воздуха ночью будет на уровне 12-17 градусов тепла, а днем — 23-31 градус тепла", — добавил он.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 13 июня будет дождливой. Они прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы в северных, центральных, южных областях.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что на выходных температура воздуха снизится примерно до +17...+23 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами в восточной части Украины.

Кроме того, эксперты прогнозируют экстремальную жару практически по всей планете. Летом 2026 года средняя глобальная температура воздуха может вырасти на целых 3°C.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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