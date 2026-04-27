Дрон ударил возле Запорожской АЭС, есть погибший — МАГАТЭ

Дрон ударил возле Запорожской АЭС, если погибший

Вблизи Запорожской атомной электростанции в результате удара беспилотника погиб сотрудник станции. Об этом сообщает МАГАТЭ в соцсети Х.

По предварительной информации, удар дрона этим утром убил водителя в транспортной мастерской вблизи территории завода.

Команда МАГАТЭ будет расследовать инцидент и продолжит следить за ситуацией на станции.

"Удары по АЭС или вблизи них могут угрожать ядерной безопасности и не должны происходить", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко говорил, что Россия пытается использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как инструмент для экономических договоренностей с США.

По его словам, Кремль предлагает ее администрации Дональда Трампа как альтернативный "бизнес-проект".

"Россияне продвигают идею совместного производства электроэнергии, заработка на криптомайнинге и получения быстрой прибыли", - добавил он.

Как сообщал Главред, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рофаэль Гросси заявил, что на оккупированной Запорожской атомной электростанции начались восстановительные работы на резервной линии электропередач, соединяющей объект с украинской энергосистемой.

Ранее глава Кремля Владимир Путин говорил, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом с участием американцев, но без Украины.

Москва настаивает на том, чтобы электроэнергию, которую производит временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой.

Об источнике: МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

