Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Дрон ударил возле Запорожской АЭС, есть погибший — МАГАТЭ

Сергей Кущ
27 апреля 2026, 13:16
Команда МАГАТЭ будет расследовать инцидент.
Вы узнаете:

  • Погиб один человек
  • В МАГАТЭ пообещали расследовать ЧП

Вблизи Запорожской атомной электростанции в результате удара беспилотника погиб сотрудник станции. Об этом сообщает МАГАТЭ в соцсети Х.

По предварительной информации, удар дрона этим утром убил водителя в транспортной мастерской вблизи территории завода.

Команда МАГАТЭ будет расследовать инцидент и продолжит следить за ситуацией на станции.

"Удары по АЭС или вблизи них могут угрожать ядерной безопасности и не должны происходить", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как РФ хочет использовать ЗАЭС

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко говорил, что Россия пытается использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как инструмент для экономических договоренностей с США.

По его словам, Кремль предлагает ее администрации Дональда Трампа как альтернативный "бизнес-проект".

"Россияне продвигают идею совместного производства электроэнергии, заработка на криптомайнинге и получения быстрой прибыли", - добавил он.

Запорожская АЭС - последние новости

Как сообщал Главред, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рофаэль Гросси заявил, что на оккупированной Запорожской атомной электростанции начались восстановительные работы на резервной линии электропередач, соединяющей объект с украинской энергосистемой.

Ранее глава Кремля Владимир Путин говорил, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом с участием американцев, но без Украины.

Москва настаивает на том, чтобы электроэнергию, которую производит временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой.

Вам может быть интересно:

Об источнике: МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине МАГАТЭ Запорожская АЭС
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
13:16Война
Четкие сроки службы и пребывания на передовой: Решетилова предлагает изменения

Четкие сроки службы и пребывания на передовой: Решетилова предлагает изменения

13:03Украина
Магнитная буря обрушилась на Украину: названы опасные дни солнечной активности

Магнитная буря обрушилась на Украину: названы опасные дни солнечной активности

11:46Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

Последние новости

14:05

Парад к 9 мая в Москве могут отменить: Дикий раскрыл тайну Кремля

14:00

Как персональный рекрутер помогает найти вакансию оператора БПЛА новости компании

13:59

Слово "обалдеть" употребляют ошибочно - как правильно сказать на украинскомВидео

13:51

"Первое свидание в Макдональдсе": что известно о Ники Ломия, чья свадьба взорвала сетьВидео

13:16

Дрон ударил возле Запорожской АЭС, есть погибший — МАГАТЭ

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
13:03

Четкие сроки службы и пребывания на передовой: Решетилова предлагает изменения

12:35

ВСУ нашли слабое место ПВО РФ: в ISW рассказали о разрушительных последствиях

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 28 апреля: Тиграм - фурор, Собакам - беспокойство

11:46

Магнитная буря обрушилась на Украину: названы опасные дни солнечной активности

Реклама
11:39

Была парализована часть тела: известный блогер перенес опасную операцию

11:37

Украину начали атаковать новым оружием С-71К "Ковер": ГУР раскрыло детали

11:23

Кусты будут усыпаны цветами все лето: лучшее домашнее удобрение для гортензийВидео

11:16

Собаку из приюта впервые оставили саму вне клетки — ее реакция поразила людейВидео

10:55

Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский внес новое предложение

10:20

Кутили Галкин, Меладзе и Рики Мартин: отгремела скандальная свадьба украинской модели в Каннах

10:06

Новая волна заморозков атакует Полтавщину: как изменится погода

09:51

Гороскоп на завтра, 28 апреля: Тельцам - радость, Козерогам - ссора

09:38

Доллар пробил психологическую отметку: что происходит с курсом валют в Украине

09:09

"Извините за мрачность": Стубб озвучил потери РФ и Украины в войне

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 апреля (обновляется)

Реклама
08:32

Тяжелая ночь для Одессы, РФ атаковала жилые кварталы: новые деталиФото

08:12

Иран передал США новое предложение о прекращении войны — Axios

08:12

Самое сильное полнолуние весны 2026: что ждет каждый знак зодиака в начале маяВидео

08:10

Невзлин об атаках на Трампа: кто стоит за насилием в СШАмнение

08:05

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:29

"Нужно быстро придумать развязку": Лавров сказал, что тормозит переговоры по Украине

06:51

Массированная атака РФ по Сумщине: есть разрушения, люди остались без света

05:30

86-летнего Аль Пачино сфотографировали на улице: как он сейчас выглядит

05:11

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

04:30

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

03:30

Сенсация из Сахары: останки "адского" динозавра заставили учёных переписать историю

02:33

"Не было бы счастья, да несчастье помогло": как правильно сказать на украинскомВидео

02:11

Повреждены дома и отель: враг нанес удар по Одессе, число пострадавших возросло

02:02

"Сможем двигаться дальше": комбриг назвал условия для перехода ВСУ к контрнаступлению

00:56

Жир в духовке отойдет в считанные минуты: простой лайфхак без соды и уксусаВидео

00:04

Без швов и плесени: альтернатива плитке, которая идеально удерживает влагу

26 апреля, воскресенье
23:55

Холодный удар по Киеву и области: синоптики предупредили об опасной погоде

23:05

Переговоры или борьба: Залужный назвал пять сценариев завершения войны

22:29

В РФ выдвинули новые угрозы и заикнулись о договоренностях с Украиной

22:18

Бекхемы шокированы: источник раскрыл подробности ссоры со старшим сыном

Реклама
22:13

Прекращение огня вблизи ЗАЭС и возвращение станции Украине - что известноВидео

21:56

Неустойчивая весна в Днепре: как изменится погода в городе на этой неделе

21:37

Как проверить главную функцию холодильника: простой трюк избавит от проблемВидео

21:15

Температура опустится до -3 градусов: на Тернопольщину надвигается похолодание

20:47

Мощное весеннее удобрение: садовник раскрыл методику, чтобы не сжечь корниВидео

20:31

Завершение войны в Украине: Трамп рассказал о переговорах с Зеленским и Путиным

20:13

Есть условие: Тарас Тополя рассказал о будущих отношениях

20:01

Дорожный знак с перевернутым авто озадачивает водителей: что он означает

20:01

Два полнолуния в мае 2026: какому знаку зодиака судьба готовит важные развилки

19:25

Украина переломила динамику войны и перебирает на себя роль США – NYT

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости Сум
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять