Остапчук купил своей жене-блогерше роскошный Мерседес: она похвасталась фото

Кратко:
- Какую машину купил Остапчук
- Как она выглядит
Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука, блогерша Катерина Остапчук, похвасталась новой лакшери-покупкой.
Как показала блогерша на своей странице в Телеграм, теперь она является владелицей элитного авто - Mercedes GLE. Его стоимость в Украине, в зависимости от комплектации, составляет от 4,5 до 5 млн гривен.
Отметим, что чета Остапчуков приняла решение эмигрировать в Канаду и теперь Катерина делится подробностями жизни в Монреале в своем Телеграм.
Также она рассказывала о том, что они сняли дом, и даже частично его показала.
Ранее Катерина рассказывала, что решение о переезде супруги обсуждали около года.Одной из причин стала ситуация с безопасностью в Украине. В частности, во время одной из российских атак был поврежден дом под Киевом, связанный с Владимиром Остапчуком и его бывшей супругой Христиной Горняк.
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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что звезду "Великолепного века" и "Запретной любви" Берен Саат, вместе с другими артистами, задержали по делу о наркотиках. Также проверяют мужа актрисы певца Кенана Догулу.
Ранее также дочь российской певицы Ани Лорак, которая позорно молчит о военном вторжении террористической России в ее родную Украину, отпраздновала 15-й день рождения.
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О персоне: Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.
От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.
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