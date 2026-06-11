Остапчук купил своей жене-блогерше роскошный Мерседес: она похвасталась фото

Владимир Остапчук подарил своей супруге новую машину класса люкс.

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Жена Остапчука похвасталась новым авто / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Кратко:

Какую машину купил Остапчук

Как она выглядит

Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука, блогерша Катерина Остапчук, похвасталась новой лакшери-покупкой.

Как показала блогерша на своей странице в Телеграм, теперь она является владелицей элитного авто - Mercedes GLE. Его стоимость в Украине, в зависимости от комплектации, составляет от 4,5 до 5 млн гривен.

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Катерина Остапчук показала новое авто / Фото Телеграм

Катя Остапчук показала новое авто / Фото Телеграм

Отметим, что чета Остапчуков приняла решение эмигрировать в Канаду и теперь Катерина делится подробностями жизни в Монреале в своем Телеграм.

Также она рассказывала о том, что они сняли дом, и даже частично его показала.

Как выглядит дом Остапчуков / Фото Телеграм

Ранее Катерина рассказывала, что решение о переезде супруги обсуждали около года.Одной из причин стала ситуация с безопасностью в Украине. В частности, во время одной из российских атак был поврежден дом под Киевом, связанный с Владимиром Остапчуком и его бывшей супругой Христиной Горняк.

Владимир Остапчук / инфографика: Главред

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Ранее также дочь российской певицы Ани Лорак, которая позорно молчит о военном вторжении террористической России в ее родную Украину, отпраздновала 15-й день рождения.

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О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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