Голуби навсегда покинут балкон: какое средство быстро прогонит всех птиц

Одно растение может стать не только красивым украшением, но и отпугивать голубей от дома.

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Как прогнать голубей с балкона / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какое растение поможет отпугнуть голубей с балкона

Почему нужно опрыскивать балкон эфирным маслом лаванды

Голуби – это те птицы, которых легко можно назвать вредителями. Они могут заселить балкон за считанные дни, а прогнать их очень трудно. Кроме того, они загрязняют мебель и все вокруг, из-за чего возникает неприятный запах.

Главред решил разобраться, как можно прогнать голубей с балкона.

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Что может отпугнуть голубей

Есть некоторые растения, которые отпугивают голубей. В частности – это лаванда, которая благодаря своему аромату и химическим компонентам заставляет птиц улететь прочь, пишет Meglepetes.

Считается, что сильный аромат лаванды, особенно высокое содержание линалоола и камфоры, может быть для голубей неприятным или даже раздражающим.

"Хотя их обоняние не такое тонкое, как, например, у собаки, голуби чувствительны к определенным летучим органическим соединениям, которые выделяют растения. Эти компоненты приятны для людей, но могут быть слишком интенсивными для птиц", — говорится в сообщении.

Как использовать лаванду для отпугивания голубей

Лучшим решением для отпугивания голубей является посадка кустов лаванды на балконе. Для этого стоит выбрать сорта с более сильным ароматом.

Также можно развести эфирное масло лаванды с водой и опрыскать им места, где часто появляются голуби.

Кроме того, прогнать голубей могут и пакетики с сушеной лавандой, которые следует разместить на подоконниках, балконах или других местах.

Когда вредители активны / Инфографика: Главред

Как часто следует использовать лаванду

Если использовать эфирное масло лаванды, то его следует распылять каждую неделю, чтобы результат был долгосрочным. Также процедуру следует повторять после дождя, который может смыть аромат.

В то же время сушеную лаванду нужно заменять каждый месяц, ведь со временем аромат выветривается и птицы могут вернуться.

Как отпугнуть скворцов от черешни – видео:

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Об источнике: Meglepetes Meglepetes — известный венгерский журнал. Ресурс ориентирован преимущественно на женскую аудиторию и публикует легкие, развлекательные и полезные материалы для ежедневного чтения. На сайте можно найти интересные статьи о моде, красоте, а также рецепты и лайфхаки.

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