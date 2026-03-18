Почему никто не видел птенцов голубей: ответ оказался проще, чем кажется

Редкое появление птенцов голубей объясняется их жизнью в укрытых местах и быстрым развитием.

Большинство людей никогда не видели птенцов голубей / Коллаж Главред, фото: Pexels, facebook.com/wildbirdfund

Вы узнаете:

Почему в городе не встретить птенцов голубей

Где на самом деле скрываются их гнезда

Почему молодые голуби сразу выглядят взрослыми

Голуби давно стали неотъемлемой частью городской жизни. Их можно заметить на площадях, остановках, во дворах и парках. Кажется, что люди видят их постоянно, но при этом почти никто не может вспомнить, когда в последний раз встречал птенца голубя. Этот парадокс годами вызывает удивление и даже порождает странные догадки.

На самом деле причина довольно проста и связана с образом жизни этих птиц. Птенцы голубей проводят большую часть своего раннего развития в укрытых гнездах, которые расположены в труднодоступных местах (под крышами например). Вылупившись, они остаются там до тех пор, пока не окрепнут и не станут практически неотличимыми от взрослых особей. Об этом пишет Lad Bible.

Как растут птенцы голубей

После откладывания яиц проходит около двух с половиной недель, прежде чем появляются птенцы. Сначала они полностью беспомощны и зависят от родителей, которые кормят их и защищают. Однако развитие происходит очень быстро и уже через четыре-пять недель молодые голуби готовы покинуть гнездо.

К этому моменту они почти полностью сформированы и внешне напоминают взрослых птиц. Именно поэтому человек редко замечает "промежуточную стадию" и кажется, будто голуби просто появляются уже взрослыми.

Почему птенцов невозможно увидеть в городе

Гнезда голубей обычно спрятаны в местах, куда люди редко заглядывают. В отличие от других птиц, они не выводят потомство на открытых ветках деревьев. Это помогает защитить птенцов от хищников и неблагоприятных условий.

Молодые голуби покидают гнездо уже достаточно взрослыми / Фото: Reddit

Когда же молодые голуби покидают гнездо, они уже достаточно самостоятельны, чтобы слиться с общей стаей. В результате создается иллюзия, что птенцов просто не существует.

Ранее Главред писал о том, что девушка назвала кошку в честь волка. Домашнее животное удивило окружающих необычной особенностью. Вместо привычного мяуканья оно издает протяжный вой, напоминающий волчий.

Также сообщалось о том, что женщина купила "щенка", который ни разу не лаял. Позже выяснилось, что это лиса, и животному нашли новое место для жизни.

Вам может быть интересно:

Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

