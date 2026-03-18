Почему никто не видел птенцов голубей: ответ оказался проще, чем кажется

Вы узнаете:
- Почему в городе не встретить птенцов голубей
- Где на самом деле скрываются их гнезда
- Почему молодые голуби сразу выглядят взрослыми
Голуби давно стали неотъемлемой частью городской жизни. Их можно заметить на площадях, остановках, во дворах и парках. Кажется, что люди видят их постоянно, но при этом почти никто не может вспомнить, когда в последний раз встречал птенца голубя. Этот парадокс годами вызывает удивление и даже порождает странные догадки.
На самом деле причина довольно проста и связана с образом жизни этих птиц. Птенцы голубей проводят большую часть своего раннего развития в укрытых гнездах, которые расположены в труднодоступных местах (под крышами например). Вылупившись, они остаются там до тех пор, пока не окрепнут и не станут практически неотличимыми от взрослых особей. Об этом пишет Lad Bible.
Как растут птенцы голубей
После откладывания яиц проходит около двух с половиной недель, прежде чем появляются птенцы. Сначала они полностью беспомощны и зависят от родителей, которые кормят их и защищают. Однако развитие происходит очень быстро и уже через четыре-пять недель молодые голуби готовы покинуть гнездо.
К этому моменту они почти полностью сформированы и внешне напоминают взрослых птиц. Именно поэтому человек редко замечает "промежуточную стадию" и кажется, будто голуби просто появляются уже взрослыми.
Почему птенцов невозможно увидеть в городе
Гнезда голубей обычно спрятаны в местах, куда люди редко заглядывают. В отличие от других птиц, они не выводят потомство на открытых ветках деревьев. Это помогает защитить птенцов от хищников и неблагоприятных условий.
Когда же молодые голуби покидают гнездо, они уже достаточно самостоятельны, чтобы слиться с общей стаей. В результате создается иллюзия, что птенцов просто не существует.
Об источнике: LADbible Group Limited
LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.
Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.
