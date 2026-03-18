Женщина купила "щенка", который ни разу не лаял: кем оказалось животное

Жительница Китая приобрела щенка, который не лаял и отказывался от корма. Позже выяснилось, что это лиса, и животному нашли новое место для жизни.

Щенок оказался одомашненной лисой / Коллаж Главред, фото: Shanxi TV

Необычная история из Китая привлекла внимание после того, как женщина случайно приобрела не того питомца, о котором мечтала. Вместо породистого щенка в ее доме выросло совсем другое животное.

Жительница городского округа Цзиньчжун, известная как госпожа Ван, купила "щенка" японского шпица в зоомагазине. Однако уже спустя несколько месяцев она заметила странности. Новый питомец совсем не лаял, отказывался от собачьего корма, а его внешний вид начал меняться. Об этой истории вспоминает Mirror.

Странное поведение насторожило хозяйку

По словам женщины, примерно в трехмесячном возрасте у животного начала густеть шерсть, морда стала более заостренной, а хвост заметно длиннее, чем у обычной собаки. Кроме того, питомец так ни разу и не подал голос.

В трехмесячном возрасте у животного начала густеть шерсть / Фото: Shanxi TV

Во время прогулок другие владельцы собак также обращали внимание на необычное поведение животного, а их питомцы сторонились "щенка" и явно чувствовали себя некомфортно рядом с ним.

Правда раскрылась неожиданно

Сомнения окончательно подтвердились после консультации со специалистами. Сотрудник зоопарка в Тайюане осмотрел животное и заявил, что перед хозяйкой не собака, а одомашненная лиса.

Эксперт отметил, что такие животные имеют характерный запах, который со временем становится сильнее, а также отличаются поведением и пищевыми привычками.

Ранее Главред писал о том, что специалисты назвали 3 породы собак, которые ведут себя хуже всего. Некоторые из самых популярных пород нередко доставляют владельцам трудности. Какие питомцы чаще всего проявляют сложный характер.

Также сообщалось о том, что собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком. Овчарка спокойно разместилась на коврике у двери и предлагала своей хозяйке по очереди каждую лапку, чтобы она их могла вытереть, прежде чем они зайдут в дом.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года.

