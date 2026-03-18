Необычная история из Китая привлекла внимание после того, как женщина случайно приобрела не того питомца, о котором мечтала. Вместо породистого щенка в ее доме выросло совсем другое животное.
Жительница городского округа Цзиньчжун, известная как госпожа Ван, купила "щенка" японского шпица в зоомагазине. Однако уже спустя несколько месяцев она заметила странности. Новый питомец совсем не лаял, отказывался от собачьего корма, а его внешний вид начал меняться. Об этой истории вспоминает Mirror.
Странное поведение насторожило хозяйку
По словам женщины, примерно в трехмесячном возрасте у животного начала густеть шерсть, морда стала более заостренной, а хвост заметно длиннее, чем у обычной собаки. Кроме того, питомец так ни разу и не подал голос.
Во время прогулок другие владельцы собак также обращали внимание на необычное поведение животного, а их питомцы сторонились "щенка" и явно чувствовали себя некомфортно рядом с ним.
Правда раскрылась неожиданно
Сомнения окончательно подтвердились после консультации со специалистами. Сотрудник зоопарка в Тайюане осмотрел животное и заявил, что перед хозяйкой не собака, а одомашненная лиса.
Эксперт отметил, что такие животные имеют характерный запах, который со временем становится сильнее, а также отличаются поведением и пищевыми привычками.
Об источнике: The Mirror
The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.
