Резкое потепление накроет Львовскую область: когда температура повысится до +23

Руслана Заклинская
2 мая 2026, 14:55
Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за заморозков.
Резкое потепление накроет Львовскую область: когда температура повысится до +23
Прогноз погоды на Львовщине на 3 мая / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода на Львовщине 3 мая
  • Стоит ли ожидать заморозков в регионе
  • Какой будет температура днем и ночью

В воскресенье, 3 мая, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая и теплая погода днем, однако ночью сохранятся заморозки. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории области и Львова объявлен I уровень опасности (желтый) из-за температурных колебаний. Ночью 3 мая на поверхности почвы, а местами и в воздухе, ожидаются заморозки 0-2°. Однако днем весеннее солнце прогреет воздух до комфортных 18-23° тепла.

День в регионе пройдет с переменной облачностью и без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер сменит направление на южное и будет умеренным, со скоростью 5–10 м/с.

Несмотря на ночную прохладу, синоптики предупреждают о серьезной угрозе для экосистем. 3 мая на большей части области объявлена чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность, в горах — высокая (4-й класс). Погодные условия будут способствовать быстрому распространению огня при наличии малейшего источника возгорания.

Предупреждение о пожарной опасности

Погода во Львове 3 мая

Во Львове воскресенье будет сухим и солнечным. Осадков в течение суток не ожидается.

Ночью в городе температура составит 3–5° тепла, однако на поверхности почвы все еще возможны заморозки 0–2°. Днем столбики термометров поднимутся до 19–21° тепла.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на выходных в Украине преимущественно будет без осадков, лишь на юге 2 мая возможен небольшой дождь. В Киеве 2 мая сухо, ночью +1…+3°, на почве заморозки 0…-2°, днем +12…+14°.

Также в Житомирской области после похолодания ожидается потепление и сухая погода. 3 мая температура поднимется до +18...+23°.

Кроме того, на выходных, 2 и 3 мая, в Тернопольской области ожидается преимущественно сухая и облачная погода с прояснениями. В воскресенье днем температура поднимется до +16…+21°, осадков не прогнозируют.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

