Львовщину разогреет до +16: когда придет настоящее потепление

Руслана Заклинская
30 апреля 2026, 15:48
Во Львовской области объявлена высокая, а местами и чрезвычайная пожарная опасность.
В пятницу, 1 мая, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается холодная, но преимущественно сухая погода с ночными заморозками. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории области и Львова сохраняется опасность из-за сильных ночных заморозков. Ночью 1 мая ожидается понижение температуры до 0-5° мороза по области. Однако днем столбики термометров поднимутся до 11-16° тепла.

День в регионе пройдет с переменной облачностью, однако без существенных осадков. Ветер будет северо-западным, умеренным, со скоростью 5-10 м/с.

Несмотря на относительно спокойную погоду днем, синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности. 1–2 мая на большей части Львовщины прогнозируется высокая (4-й класс), местами чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность.

Погода во Львове 1 мая

Во Львове пятница будет облачной с прояснениями. Осадков в течение суток не ожидается.

Ночью в городе температура опустится до 1–3° ниже нуля. Днем воздух прогреется до 13–15° тепла. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать, а относительная влажность воздуха уменьшится.

Как сообщал Главред, в Одессе и области май обещает быть теплым и относительно сухим. По прогнозу синоптиков, средняя температура месяца составит около +15°C, а осадков ожидается около 44 мм.

Также 1 мая в Украине сохранится прохладная погода, местами с дождями и ночными заморозками. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, температура ночью составит +1…+4°, днем — +8…+11°, на юге и северо-западе до +13°.

Кроме того, 1 мая в Полтавской области ожидается переменная облачность и прохладная погода. Ночью осадков не прогнозируется, днем местами возможен небольшой дождь.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

