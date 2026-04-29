Холода отступят: синоптики назвали дату возвращения тепла в Черкасской области

Синоптики объяснили причины затяжного похолодания в Черкасской области и рассказали, когда регион сможет выйти из периода весенних заморозков.

Погода в Черкасской области 30 апреля останется прохладной, возможны заморозки

Потепления в Черкасской области стоит ожидать уже с 1 мая

Погода в Черкасской области завтра, 30 апреля, останется под влиянием "пикирующих" циклонов, которые вызывают прохладу и заморозки. Об этом сообщил Черкасский областной центр по гидрометеорологии

Синоптики отмечают, что серия "ныряющих" циклонов вызвала в Черкасской области чрезвычайно затяжную "волну холода". С 18 апреля средний температурный фон не дотягивает до нормы от 2 до 7º.

Как сообщил Черкасский областной центр по гидрометеорологии, количество дней с заморозками в воздухе в этот период составляет по области от 2 до 5, на почве – до 7. Наиболее интенсивными, до 6º, были заморозки вблизи земной поверхности в северо-восточной части области.

В последний день апреля существенных изменений в погодных условиях не ожидается.

"Завтра, 30 апреля, наш регион останется в холодной воздушной массе. Ее дополнительное охлаждение ночью при малооблачном небе снова будет снижать температуру воздуха до заморозков 0-3º. Днем солнечный прогрев обещает скромные 7-12º тепла. Атмосферный фронт, который будет проходить вдоль восточной периферии антициклона, может вызвать во второй половине дня небольшой дождь. В начале мая арктический воздух начнет отступать из нашего региона", — говорится в сообщении.

Когда стоит ожидать потепления

Руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань уточнил, что с начала апреля, когда заморозки уже считаются стихийным явлением, в области зафиксирована уже 15-я ночь с отрицательными температурами в воздухе.

"Прошлой ночью в Украине холоднее всего было на Львовщине, метеостанция Славское зафиксировала -7º в воздухе и -8º на поверхности почвы. На Черкасщине заморозки, к счастью, меньшей интенсивности, в воздухе 0-2º, а на поверхности почвы -5º", — указал он.

Он также пояснил, что заморозки отличаются от морозов: они обычно наблюдаются ночью и утром, являются кратковременными и проявляются небольшим минусом на фоне в целом плюсовых среднесуточных температур. Зато морозы характеризуются более длительным и стабильным понижением температуры ниже нуля, которое может держаться дольше в течение суток.

По словам синоптика, этой весной Черкасская область уже пережила третью волну заморозков с начала апреля, что создает риски для периода цветения садов. В то же время ситуация не является критической, поскольку цветение, в частности абрикосов, происходило неравномерно по региону, что позволяет сохранять определенные шансы на урожай.

"По прогнозу, впереди еще одна холодная ночь и день. Ночью заморозки 0-3º, днем 7-12º тепла. Существенных осадков не ожидаем. Черкасская область постепенно выбирается из "мешка" холода. Тепло победит", — резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в четверг, 30 апреля, на Львовщине ожидается холодная и сухая погода, при этом из-за резкого понижения температуры объявлен красный уровень опасности. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

В Полтавской области последний день апреля будет облачным с прояснениями: ночью без осадков, а днем местами возможен небольшой дождь.

В Тернопольской области также прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков.

Об источнике: Черкасский областной центр по гидрометеорологии Черкасский областной центр по гидрометеорологии — это государственная организация в Украине, которая осуществляет гидрометеорологические наблюдения, анализ и прогноз погоды для Черкасской области. Его деятельность включает составление гидрометеорологических бюллетеней, прогнозов погоды и предупреждений об опасных метеорологических явлениях (например, туманах, грозах, жаре или метелях) по всей Черкасской области, которые регулярно публикуются в региональных информационных источниках и используются органами местного самоуправления и населением для обеспечения безопасности и планирования.

