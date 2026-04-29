Экстремальные заморозки на Тернопольщине: температура резко упадет до 'минуса'

Погода в Тернопольской области в четверг, 30 апреля, будет облачной с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Ветер завтра ожидается северо-западный, 5 – 10 м/с.
Ночью и утром по области прогнозируются сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, температура воздуха днем будет колебаться от +7 до +12 градусов.
В городе Тернополь ночью также будут заморозки в воздухе, но не такие сильные — от +1 до -3 градусов. В то же время температура воздуха днем достигнет +9…+11 градусов.
Кроме того, из-за сильных заморозков по всей области объявлен II уровень опасности – оранжевый.
Как сообщал Главред, в Житомирской области конец апреля пройдет под знаком холодной и капризной весны: ночные заморозки, слабое дневное тепло и выборочные дожди будут определять погоду в регионе до начала мая.
Погода в Черкасской области в течение следующих дней останется аномально прохладной. Из-за арктического похолодания среднесуточная температура снизилась до 5–6 градусов, что на 6–8 градусов ниже климатической нормы.
В то же время в Одесской области в ближайшие пять суток ожидается преимущественно спокойная погода без существенных осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер.
Читайте также:
- Цены на топливо всколыхнутся: будет ли скачок до 100 гривен и что готовят АЗС
- Гороскоп на завтра, 30 апреля: Скорпионам — измена, Стрельцам — облегчение
- Один удар — и целый город без воды: РФ готовит новый сценарий ударов по Украине
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
