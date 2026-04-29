Экстремальные заморозки на Тернопольщине: температура резко упадет до 'минуса'

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

https://glavred.info/synoptic/ekstremalnye-zamorozki-na-ternopolshchine-temperatura-rezko-upadet-do-minusa-10760558.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Тернопольской области / фото: pixabay

Вы узнаете:

Погода в Тернопольской области в четверг, 30 апреля, будет облачной с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Ветер завтра ожидается северо-западный, 5 – 10 м/с.

видео дня

Ночью и утром по области прогнозируются сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, температура воздуха днем будет колебаться от +7 до +12 градусов.

В городе Тернополь ночью также будут заморозки в воздухе, но не такие сильные — от +1 до -3 градусов. В то же время температура воздуха днем достигнет +9…+11 градусов.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Кроме того, из-за сильных заморозков по всей области объявлен II уровень опасности – оранжевый.

Опасные погодные явления / Инфографика: Главред

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, в Житомирской области конец апреля пройдет под знаком холодной и капризной весны: ночные заморозки, слабое дневное тепло и выборочные дожди будут определять погоду в регионе до начала мая.

Погода в Черкасской области в течение следующих дней останется аномально прохладной. Из-за арктического похолодания среднесуточная температура снизилась до 5–6 градусов, что на 6–8 градусов ниже климатической нормы.

В то же время в Одесской области в ближайшие пять суток ожидается преимущественно спокойная погода без существенных осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред