Погода в Одессе готовит сюрприз: синоптики предупредили о заморозках

В Одесской области в ближайшие пять суток ожидается преимущественно спокойная погода без существенных осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер будет преимущественно северного направления, однако 28 апреля ожидается юго-западный.
Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, при этом местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-2 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов.
Температура морской воды у побережья Одесса останется прохладной — на уровне +7…+8 градусов.
На море прогнозируется легкое волнение, при этом уровень воды будет оставаться в безопасных пределах.
Погода в Одессе и области сегодня
Сегодня в Одесской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура 13-18°; по Одессе 13-15°.
На дорогах области видимость хорошая.
В Одессе по состоянию на 07:00 температура воздуха составляла 7°. Атмосферное давление 761 мм. рт.ст.
Относительная влажность 75%. Температура морской воды 8°. В целом, безопасные погодные условия.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, погода в Украине с 27 апреля по 3 мая будет холодной и нестабильной. Ожидаются периодические осадки различной интенсивности и ночные заморозки. По его словам, атмосферная циркуляция будет способствовать проникновению новых порций холодного арктического воздуха. Из-за этого температурный фон останется существенно ниже климатической нормы во всех регионах страны. В ночное время будут фиксироваться заморозки не только на почве, но и в воздухе.
В Ровенской области в период с 28 апреля по 1 мая ожидается прохладная погода с ночными заморозками и постепенным повышением температуры днем. Во второй половине недели синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
Погода в Житомирской области в конце апреля останется холодной и нестабильной: в течение недели температура будет колебаться от -2° ночью до 13° тепла днем, а небо преимущественно будет затянуто облаками. Местами возможны дожди, а самые сильные порывы ветра синоптики ожидают во вторник, когда северо-западный ветер усилится до 7–12 м/с.
О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.
Чем занимается:
- составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
- публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
- Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
- ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.
Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.
