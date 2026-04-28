Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Погода в Одессе готовит сюрприз: синоптики предупредили о заморозках

Анна Ярославская
28 апреля 2026, 10:10
Одесскую область ждет пять дней без дождей. Морская вода остается холодной.
Одесса, море
Температура в Одесской области опустится ниже нуля: когда ждать заморозков

Кратко:

  • Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер
  • Ночью местами возможны заморозки до -2°
  • Температура морской воды у побережья Одессы составит +7…+8 градусов

В Одесской области в ближайшие пять суток ожидается преимущественно спокойная погода без существенных осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер будет преимущественно северного направления, однако 28 апреля ожидается юго-западный.

видео дня

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, при этом местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-2 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов.

Температура морской воды у побережья Одесса останется прохладной — на уровне +7…+8 градусов.

На море прогнозируется легкое волнение, при этом уровень воды будет оставаться в безопасных пределах.

Прогноз погоды в Одессе и области
t.me/HMC_Odesa

Погода в Одессе и области сегодня

Сегодня в Одесской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура 13-18°; по Одессе 13-15°.

На дорогах области видимость хорошая.

Погода на сегодня
facebook.com/gmccham

В Одессе по состоянию на 07:00 температура воздуха составляла 7°. Атмосферное давление 761 мм. рт.ст.

Относительная влажность 75%. Температура морской воды 8°. В целом, безопасные погодные условия.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, погода в Украине с 27 апреля по 3 мая будет холодной и нестабильной. Ожидаются периодические осадки различной интенсивности и ночные заморозки. По его словам, атмосферная циркуляция будет способствовать проникновению новых порций холодного арктического воздуха. Из-за этого температурный фон останется существенно ниже климатической нормы во всех регионах страны. В ночное время будут фиксироваться заморозки не только на почве, но и в воздухе.

В Ровенской области в период с 28 апреля по 1 мая ожидается прохладная погода с ночными заморозками и постепенным повышением температуры днем. Во второй половине недели синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Погода в Житомирской области в конце апреля останется холодной и нестабильной: в течение недели температура будет колебаться от -2° ночью до 13° тепла днем, а небо преимущественно будет затянуто облаками. Местами возможны дожди, а самые сильные порывы ветра синоптики ожидают во вторник, когда северо-западный ветер усилится до 7–12 м/с.

Другие новости:

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.

Чем занимается:

  • составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
  • публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
  • Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
  • ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.

Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Крыму вспыхнула военная часть, где РФ прячет "Искандеры" – что известно

В Крыму вспыхнула военная часть, где РФ прячет "Искандеры" – что известно

11:50Война
В РФ принудительно вербуют студентов на войну: тревогу начали бить даже пропагандисты

В РФ принудительно вербуют студентов на войну: тревогу начали бить даже пропагандисты

09:53Мир
Всю ночь и утро РФ била по Кривому Рогу: есть погибший, число раненых возросло

Всю ночь и утро РФ била по Кривому Рогу: есть погибший, число раненых возросло

09:27Украина
Популярное

Ещё
Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

Карта Deep State онлайн за 28 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня, 28 апреля: Тиграм - фурор, Собакам - беспокойство

Китайский гороскоп на сегодня, 28 апреля: Тиграм - фурор, Собакам - беспокойство

Естественный щит от клещей: какое растение стоит посадить на своем участке

Естественный щит от клещей: какое растение стоит посадить на своем участке

Последние новости

11:58

Китайский гороскоп на завтра, 29 апреля: Кроликам - эгоизм, Свиньям - прорыв

11:57

Отнюдь не "васильки": как правильно назвать эти синие полевые цветы на украинском

11:50

В Крыму вспыхнула военная часть, где РФ прячет "Искандеры" – что известно

11:39

Солнечные панели, подключаемые к розетке уже в продаже: что стоит знать

11:36

Гороскоп Таро на завтра 29 апреля: Овну - план, Раку - друзья

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
11:19

Почему штормы и ураганы называли только в честь женщин: малоизвестная история

11:14

Скандальный сын фигуриста Плющенко жестко набросился на родного брата

11:06

Гороскоп на завтра, 29 апреля: Овнам - неприятности, Водолеям - успех

11:05

"В нашей семье пополнение": Могилевская решилась на важный шагВидео

Реклама
11:05

Сколько порошка на самом деле нужно для одной стирки: большинство ошибается

10:32

Почему соседние страны не сбивают дроны РФ над Украиной: Игнат дал разъяснения

10:10

Погода в Одессе готовит сюрприз: синоптики предупредили о заморозках

10:09

"Скажу за себя сама": Тина Кароль жестко ответила Злате ОгневичВидео

10:09

Путину Донбасса мало: Пушилин назвал территории, которые хочет оккупировать РФ

09:53

В РФ принудительно вербуют студентов на войну: тревогу начали бить даже пропагандисты

09:51

Лунный календарь стрижек на май 2026

09:27

Всю ночь и утро РФ била по Кривому Рогу: есть погибший, число раненых возросло

09:00

Отсрочки от мобилизации, выплаты для ВПЛ и единый тариф на электроэнергию: что изменится с 1 мая для украинцев

08:48

Продажа авто обернулась нападением: в Польше украинцу нанесли 14 ножевых ранений

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 апреля (обновляется)

Реклама
08:26

Трамп недоволен новым мирным предложением Ирана: NYT раскрыл, что с ним не так

08:26

Признание территорий российскими в обмен на вступление в ЕС: что задумал Мерцмнение

08:15

Карта Deep State онлайн за 28 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:44

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

06:58

РФ ударила по Сумам: дроны повредили дома, магазин и автомобили

06:45

Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речьВидео

05:50

Богатство придет именно к ним: четырем знакам зодиака выпадет золотой шанс

05:11

Сигналы из потустороннего мира: как умершие близкие напоминают о себе

04:41

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

04:23

Можно ли оставлять на могиле водку и сигареты - священник поставил точку в вопросеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

03:27

Один сорняк может быстро заполонить весь сад: как избавиться от плюща на участкеВидео

02:31

Одуванчики исчезнут с участка навсегда: что нужно сделать уже сейчас

02:09

"Бойкот со стороны горожан": в Черновцах отменили концерт Анастасии Приходько

00:47

Украинские Patriot на "голодном пайке": Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО

27 апреля, понедельник
23:36

Украденное Россией зерно: посла Израиля вызвали в МИД

23:12

Экономия на топливе, которая "убьет" авто: от чего стоит отказаться водителямВидео

22:57

Дешево и эффективно: как легко избавиться от сорняков на дорожках

22:52

"Ничего живого скоро не будет": военный предупредил о новой угрозе на фронте

22:38

Рожденные в конкретные четыре месяца, считаются самыми верными в любви

Реклама
22:20

Какие города станут целью новой массированной атаки: эксперт раскрыл планы РФ

21:55

"Украинская птичка летает туда, куда захочет": Мадяр намекнул на усиление ударов по РФ

21:52

Неприятный запах из стиралки исчезнет: зачем заливать в нее ополаскиватель для рта

21:21

Мало кто знает: как сказать "воодушевлять" на украинском - точные варианты

21:02

Естественный щит от клещей: какое растение стоит посадить на своем участке

20:54

"Все разваливается": Том Харди отказывается играть в кино

20:53

Гривня укрепит позиции: украинцам сказали, стоит ли покупать доллары и евро

20:35

Погода на Ровенщине снова резко ухудшится: объявлено штормовое предупреждение

19:58

Украина потеряет часть территорий: Мерц назвал цену мира и вступления в ЕС

19:43

Подготовка единого закона об оружии для гражданских: в МВД раскрыли детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять