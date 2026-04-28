Погода в Одессе готовит сюрприз: синоптики предупредили о заморозках

Одесскую область ждет пять дней без дождей. Морская вода остается холодной.

Температура в Одесской области опустится ниже нуля: когда ждать заморозков

Кратко:

Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер

Ночью местами возможны заморозки до -2°

Температура морской воды у побережья Одессы составит +7…+8 градусов

В Одесской области в ближайшие пять суток ожидается преимущественно спокойная погода без существенных осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер будет преимущественно северного направления, однако 28 апреля ожидается юго-западный.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, при этом местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-2 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов.

Температура морской воды у побережья Одесса останется прохладной — на уровне +7…+8 градусов.

На море прогнозируется легкое волнение, при этом уровень воды будет оставаться в безопасных пределах.

Погода в Одессе и области сегодня

Сегодня в Одесской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура 13-18°; по Одессе 13-15°.

На дорогах области видимость хорошая.

В Одессе по состоянию на 07:00 температура воздуха составляла 7°. Атмосферное давление 761 мм. рт.ст.

Относительная влажность 75%. Температура морской воды 8°. В целом, безопасные погодные условия.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, погода в Украине с 27 апреля по 3 мая будет холодной и нестабильной. Ожидаются периодические осадки различной интенсивности и ночные заморозки. По его словам, атмосферная циркуляция будет способствовать проникновению новых порций холодного арктического воздуха. Из-за этого температурный фон останется существенно ниже климатической нормы во всех регионах страны. В ночное время будут фиксироваться заморозки не только на почве, но и в воздухе.

В Ровенской области в период с 28 апреля по 1 мая ожидается прохладная погода с ночными заморозками и постепенным повышением температуры днем. Во второй половине недели синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Погода в Житомирской области в конце апреля останется холодной и нестабильной: в течение недели температура будет колебаться от -2° ночью до 13° тепла днем, а небо преимущественно будет затянуто облаками. Местами возможны дожди, а самые сильные порывы ветра синоптики ожидают во вторник, когда северо-западный ветер усилится до 7–12 м/с.

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей. Чем занимается: составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;

публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о

Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;

ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы. Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

