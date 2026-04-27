Житомирскую область накроют дожди и сильные заморозки: когда ожидать

Дарья Пшеничник
27 апреля 2026, 16:13
Погода в регионе пока будет оставаться холодной и переменчивой.
Прогноз погоды в Житомире и области на конец апреля / Фото: Pixabay

Погода в Житомирской области в конце апреля останется холодной и нестабильной: в течение недели температура будет колебаться от -2° ночью до 13° тепла днем, а небо преимущественно будет затянуто облаками.

Местами возможны дожди, а самые сильные порывы ветра синоптики ожидают во вторник, когда северо-западный ветер усилится до 7–12 м/с. Об этом в комментарии Житомир.info сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

Вторник, 28 апреля

Начало недели принесет Житомиру и области переменную облачность без существенных осадков, но с ощутимым холодом. Ночью и утром сохранятся сильные заморозки 0…–2°, а днем воздух прогреется лишь до 8–10° в городе и 6–11° по области. Северо-западный ветер будет довольно заметным — 7–12 м/с, что усилит ощущение прохлады.

Среда, 29 апреля

Среда также начнется без осадков, однако днем местами пройдет небольшой дождь. Заморозки ночью и утром сохранятся на уровне 0…–2°, а дневная температура составит 6–11° тепла. Ветер останется северо-западным, но несколько слабее — 5–10 м/с.

Четверг, 30 апреля

В четверг синоптическая картина почти не изменится: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем — локальные небольшие дожди. Заморозки снова ожидаются ночью и утром, а дневные температуры будут держаться в пределах 6–11° тепла. Ветер сменит направление на северное, скорость — 5–10 м/с.

В то же время с 28 по 30 апреля на территории области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс), поэтому спасатели призывают жителей быть особенно осторожными.

Пятница, 1 мая

Первый день мая будет немного мягче: без существенных осадков, ночью 1–6° тепла, а днем — 8–13°. Несмотря на постепенное потепление, погода останется прохладной для начала мая.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в начале недели Полтавскую область накроет волна холода. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с периодическими осадками, сильным ветром и ночными заморозками.

Также, по прогнозам синоптиков, в течение 27–29 апреля в Украине будет преобладать прохладная погода. В большинстве областей существенных осадков не прогнозируется, однако на севере и северо-востоке возможны дожди, а местами даже мокрый снег.

Кроме того, в Днепре в конце апреля и начале мая ожидается прохладная и преимущественно облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9…+13°C, ночью — от +3 до +7°C.

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

