Антициклон с Северного моря несет холод на Львовщину: когда ожидаются заморозки

Во вторник, 28 апреля, погоду во Львовской области будет определять антициклон с центром над Северным морем. Ожидается прохладная погода без существенных осадков. Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
По всей территории области сохранятся сильные заморозки 0-5°. Днем температура поднимется до 8-13° тепла.
День пройдет с переменной облачностью и прояснениями. Синоптики предупреждают о слабом тумане в ночные и утренние часы, что может повлиять на видимость. Ветер будет преимущественно северо-западный, умеренный, со скоростью 7-12 м/с.
Несмотря на ночные морозы, в области сохраняется тревожная ситуация с риском возгораний. 28 апреля ожидается высокая (4-й класс) и средняя (3-й класс) пожарная опасность, а на севере региона местами — чрезвычайная (5-й класс). Такие условия при наличии источника открытого огня будут способствовать быстрому распространению пожаров в экосистемах.
Погода во Львове 28 апреля
Во Львове вторник будет сухим, но довольно холодным. В ночные часы в городе ожидается сильный заморозок 0-2°.
Днем небо будет облачным с прояснениями, а температура воздуха составит 10-12° тепла. Как и в области, утром возможен слабый туман.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в начале недели Полтавскую область накроет волна холода. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с периодическими осадками, сильным ветром и ночными заморозками.
Также, по прогнозам синоптиков, в течение 27-29 апреля в Украине будет преобладать прохладная погода. В большинстве областей существенных осадков не прогнозируется, однако на севере и северо-востоке возможны дожди, а местами даже мокрый снег.
Кроме того, в Днепре в конце апреля и начале мая ожидается прохладная и преимущественно облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9…+13°C, ночью — от +3 до +7°C.
Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.
