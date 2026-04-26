Холодный удар по Киеву и области: синоптики предупредили об опасной погоде

В Украине прогнозируют сильный ветер / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Неблагоприятные погодные условия прогнозируют в Киевской области и Киеве

Ожидается усиление ветра с порывами до 15–20 м/с

Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Киевской области и Киеве.

26 и 27 апреля днём ожидаются сильные порывы ветра скоростью 15–20 м/с, в связи с чем объявлен жёлтый уровень опасности, сообщает Укргидрометцентр.

Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических и коммунальных служб, строительных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

/ UkrHMC

По прогнозу на 27–29 апреля, в Украине в целом ожидается преимущественно сухая погода. Осадки возможны лишь на севере и северо-востоке страны, а днём 29 апреля местами небольшой дождь пройдёт в большинстве регионов. 27 апреля в отдельных районах также возможен мокрый снег.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5–12 м/с. Однако 27 апреля, за исключением западных областей, ожидаются усиления ветра с порывами до 15–20 м/с.

Температурный фон останется по-весеннему прохладным. Ночью прогнозируются заморозки до -3°, днём температура воздуха составит +6…+11°. На юге ночью ожидается +1…+6°, при этом на поверхности почвы возможны заморозки до -5°, а днём воздух прогреется до +11…+16°.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

