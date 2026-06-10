Тодоренко скопировала роскошный образ Тины Кароль: что получилось

Кратко:
- В каком образе появилась Тина Кароль
- Как в похожем луке выглядела Тодоренко
Запроданка Регина Тодоренко, которая живет и работает в РФ, несмотря на террористическое вторжение в родную Украину, скопировала образ одной из самых популярных певиц Украины - Тины Кароль.
Ситуация сложилась следующая. Тина Кароль опубликовала на своей странице фото с новой фотосессии. Подписала она его лаконично и философски: "Путь одолеет идущий", - написала Тина.
Как выглядела Тина Кароль
Певица показалась в серо-черном сложном костюме. База — строгий серый жакет, но он намеренно "разобран" и смягчён бельевыми элементами.
Также на Тине было надето бра с кружевом и корсет. Дополняла образ полупрозрачная юбка/слой из шифона, которая создала эффект "двойного слоя", добавила динамики и воздуха.
Тина Кароль выглядела в этом образе невероятно элегантно и стильно. Сочетание строгости и интимной чувственности как никогда подчеркнули фирменный стиль Тины Кароль.
Как выглядела Тодоренко
В то же время, в практически идентичном костюме появилась запроданка Тодоренко. "Раз, два, три, четыре, пять! Мама вышла ТЭФИ получать", - написала она.
Стоит ли говорить, что Тодоренко выглядела смешно в похожем образе, даже немного неряшливо. В нем не читалось ничего от элегантности и утонченности, как в образе у Тины.
Собственно, по этим фото вы и сами все увидите.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что украинская певица Камалия, которая уже ранее жаловалась на проблемы со здоровьем, снова оказалась на больничной койке.
Ранее также украинская певица Мила Нитич, которая недавно похвасталась подарком от российской певицы Аллы Пугачевой, поделилась малоизвестными и непростыми подробностями о погибшем украинском музыканте Кузьме Скрябине.
Вас также может заинтересовать:
- "Скажу за себя сама": Тина Кароль жестко ответила Злате Огневич
- "Я из наглых": молодой певец раскрыл, как "добился" Тину Кароль
- Тина Кароль установила сумасшедший рекорд: что она сделала
О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред