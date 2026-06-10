Тодоренко скопировала роскошный образ Тины Кароль: что получилось

Запроданка Тодоренко и рядом не стояла рядом с элегантной Тиной Кароль.

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Тина Кароль и Регина Тодоренко - как говорится, почувствуйте разницу / Коллаж Главред, фото Instagram/tina_karol, reginatodorenko

Кратко:

В каком образе появилась Тина Кароль

Как в похожем луке выглядела Тодоренко

Запроданка Регина Тодоренко, которая живет и работает в РФ, несмотря на террористическое вторжение в родную Украину, скопировала образ одной из самых популярных певиц Украины - Тины Кароль.

Ситуация сложилась следующая. Тина Кароль опубликовала на своей странице фото с новой фотосессии. Подписала она его лаконично и философски: "Путь одолеет идущий", - написала Тина.

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Как выглядела Тина Кароль

Певица показалась в серо-черном сложном костюме. База — строгий серый жакет, но он намеренно "разобран" и смягчён бельевыми элементами.

Также на Тине было надето бра с кружевом и корсет. Дополняла образ полупрозрачная юбка/слой из шифона, которая создала эффект "двойного слоя", добавила динамики и воздуха.

Роскошная Тина в новом образе / Фото Instagram/tina_karol

Тина Кароль выглядела в этом образе невероятно элегантно и стильно. Сочетание строгости и интимной чувственности как никогда подчеркнули фирменный стиль Тины Кароль.

Роскошная Тина в новом образе / Фото Instagram/tina_karol

Как выглядела Тодоренко

В то же время, в практически идентичном костюме появилась запроданка Тодоренко. "Раз, два, три, четыре, пять! Мама вышла ТЭФИ получать", - написала она.

Тодоренко повторила образ Тины Кароль / Фото Instagram/reginatodorenko

Стоит ли говорить, что Тодоренко выглядела смешно в похожем образе, даже немного неряшливо. В нем не читалось ничего от элегантности и утонченности, как в образе у Тины.

Тодоренко повторила образ Тины Кароль / Фото Instagram/reginatodorenko

Собственно, по этим фото вы и сами все увидите.

Тодоренко повторила образ Тины Кароль / Фото Instagram/reginatodorenko

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О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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