"Что же я за мать": Тодоренко бросила ребенка в опасной ситуации

У сына предательницы случился приступ прямо во время съемок.

У сына Регины Тодоренко случился приступ аллергии

Почему она не осталась рядом с сыном

Запроданка Регина Тодоренко, которая недавно родила третьего ребенка российскому певцу Владу Топалову, рассказала об опасной ситуации, в которую попал ее сын. Как поделилась ведущая в Telegram, ее ребенок оказался в угрожающем жизни состоянии.

Тодоренко категорически отказалась сбавить обороты и продолжает после родов сниматься в телепроектах страны-агрессора вместе с мужем. Своих детей она взяла с собой на Бали, где проходили съемки очередного шоу. В момент, когда ведущая ехала на площадку, состояние ее сына Мирона начало стремительно ухудшаться. Ребенок стал тереть глаза, жаловаться на боль и быстро отекать.

"Снова трет и говорит, что у него болит живот. Я прошу убрать ручки, обхватываю его голову и вижу, как за секунды он отекает", — рассказала Тодоренко.

Ведущая не стала скрывать, что ребенку пришлось промучиться около получаса, пока она доехала до места съемок. К счастью для Мирона, там оказался врач, которому Тодоренко сразу вручила ребенка и тут же ушла работать. Несмотря на тяжелое состояние сына, она даже не рассматривала вариант отказаться от съемок.

"До локации еще 30 минут. По пути ни одной аптеки. Самое сложное — не поймать панику. Мой малыш, такой хрупкий, мучается, а я ничем не могу ему помочь. Мы почти долетели до съемочной площадки. Тешило только одно — здесь есть врач. Ребенка отдаю нашему доктору. Съемки уже начали без меня — ждать нет возможности: прогнозируют шторм, а это небезопасно для участников конкурса. Я за считаные секунды впихиваю свое мокрое, нервное тело в костюм, пока правят грим — кормлю Федора, влетаю в кадр. Круговорот мыслей в голове: что же я за мать такая…", — поделилась Регина.

Как оказалось, у Мирона случилась острая аллергическая реакция на укус местного насекомого. Поведение запроданки вызвало возмущение даже у ее российских фанатов. Они недоумевают, почему Тодоренко продолжает брать огромное количество проектов и таскает с собой троих малолетних детей. Более того, съемки проходят в экзотической стране, где стремительная аллергическая реакция без должной медицинской помощи может привести к смерти. Однако Регина не стала прислушиваться к поклонникам и, выставив избранные комментарии на всеобщее обозрение, заявила, что всем осуждающим ее лучше замолчать.

"Когда вы пишете гадости другой маме — вы не делаете жизнь детей безопаснее. Вы просто добавляете еще одну трещину туда, где и так очень хрупко. Если внутри есть слова поддержки — напишите их. Если нет, то иногда лучший выбор взрослого человека — промолчать", — высказалась запроданка.

