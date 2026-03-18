Жестокое убийство Комарова на Бали: Интерпол назвал имена подозреваемых - детали

Кратко:
- Интерпол объявил в розыск подозреваемых в убийстве Игоря Комарова
- Среди подозреваемых трое украинцев, один россиянин и один казахстанец
- "Красная уведомление" Интерпола позволяет арестовать их в любой стране мира
В деле о резонансном убийстве украинца Игоря Комарова на Бали появились новые подробности. Правоохранители установили личности пяти подозреваемых, причастных к похищению и жестокой расправе над мужчиной.
Интерпол по запросу Индонезии объявил в международный розыск пятерых человек, которых подозревают в похищении и жестоком убийстве 28-летнего украинца на острове Бали.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.
Среди объявленных подозреваемых — трое граждан Украины:
- 34-летний Денис Галушко;
- 28-летний Роман Мельник;
- 42-летний Василий Немеш.
Также в списке числятся гражданин России Николай Петрик и гражданин Казахстана Владислав Аханов.
Всех их подозревают в похищении, вымогательстве и убийстве. Информация о них уже внесена в базу Интерпола. Ожидается, что после задержания подозреваемых может быть начата процедура экстрадиции в страну, где будет проходить судебный процесс.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали преступления, проверяют возможные связи между подозреваемыми и выясняют их местонахождение.
Убийство украинца на Бали — что известно
По данным следствия, Игорь Комаров исчез 15 февраля 2026 года во время поездки на мотоцикле в районе Джимбарану вместе со знакомыми. Впоследствии в сети появились видео, где мужчина просил выкуп в размере 10 миллионов долларов.
23 февраля правоохранители задержали первого фигуранта — гражданина Нигерии, которого подозревают в причастности к организации похищения.
В конце февраля на побережье острова начали находить человеческие останки. 5 марта индонезийская полиция подтвердила по результатам ДНК-экспертизы, что они принадлежат Игорю Комарову.
Ранее правоохранители Индонезии сообщали, что подозрения по делу предъявлены шестерым иностранцам. Расследование продолжается, следователи устанавливают все детали преступления и проверяют возможные связи подозреваемых.
Отдельно полиция Бали прокомментировала слухи о роли девушки Комарова. Украинскую блогершу Еву Мишалову допросили по делу, однако правоохранители подчеркнули, что она фигурирует лишь в качестве свидетеля.
О персонажах: Ева и Эсти
Сестры-близнецы Ева Мишалова и Эсти Рогова стали популярными в TikTok и Instagram, сообщает УНИАН. Они ведут совместный лайфстайл-блог о жизни еврейской семьи из Днепра. Свое первое видео артистки опубликовали весной 2023 года, и всего за год им удалось собрать аудиторию почти в 200 тысяч подписчиков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред