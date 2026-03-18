Жестокое убийство Комарова на Бали: Интерпол назвал имена подозреваемых - детали

Инна Ковенько
18 марта 2026, 10:19
Среди подозреваемых в похищении и жестоком убийстве Комарова — трое украинцев
Интерпол объявил в розыск пятерых подозреваемых в убийстве украинца Игоря Комарова https://zaxid.net/news/
Интерпол объявил в розыск подозреваемых в убийстве Игоря Комарова /Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Интерпол объявил в розыск подозреваемых в убийстве Игоря Комарова
  • Среди подозреваемых трое украинцев, один россиянин и один казахстанец
  • "Красная уведомление" Интерпола позволяет арестовать их в любой стране мира

В деле о резонансном убийстве украинца Игоря Комарова на Бали появились новые подробности. Правоохранители установили личности пяти подозреваемых, причастных к похищению и жестокой расправе над мужчиной.

Интерпол по запросу Индонезии объявил в международный розыск пятерых человек, которых подозревают в похищении и жестоком убийстве 28-летнего украинца на острове Бали.

Среди объявленных подозреваемых — трое граждан Украины:

  • 34-летний Денис Галушко;
  • 28-летний Роман Мельник;
  • 42-летний Василий Немеш.

Также в списке числятся гражданин России Николай Петрик и гражданин Казахстана Владислав Аханов.

  • Підозрювані у вбивстві Ігоря Комарова
    Підозрювані у вбивстві Ігоря Комарова Фото: скриншот з бази Інтерполу
  • Підозрювані у вбивстві Ігоря Комарова
    Підозрювані у вбивстві Ігоря Комарова Фото: скриншот з бази Інтерполу
  • Підозрювані у вбивстві Ігоря Комарова
    Підозрювані у вбивстві Ігоря Комарова Фото: скриншот з бази Інтерполу
  • Підозрювані у вбивстві Ігоря Комарова
    Підозрювані у вбивстві Ігоря Комарова Фото: скриншот з бази Інтерполу
  • Підозрювані у вбивстві Ігоря Комарова
    Підозрювані у вбивстві Ігоря Комарова Фото: скриншот з бази Інтерполу

Всех их подозревают в похищении, вымогательстве и убийстве. Информация о них уже внесена в базу Интерпола. Ожидается, что после задержания подозреваемых может быть начата процедура экстрадиции в страну, где будет проходить судебный процесс.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали преступления, проверяют возможные связи между подозреваемыми и выясняют их местонахождение.

Убийство украинца на Бали — что известно

По данным следствия, Игорь Комаров исчез 15 февраля 2026 года во время поездки на мотоцикле в районе Джимбарану вместе со знакомыми. Впоследствии в сети появились видео, где мужчина просил выкуп в размере 10 миллионов долларов.

23 февраля правоохранители задержали первого фигуранта — гражданина Нигерии, которого подозревают в причастности к организации похищения.

В конце февраля на побережье острова начали находить человеческие останки. 5 марта индонезийская полиция подтвердила по результатам ДНК-экспертизы, что они принадлежат Игорю Комарову.

Ранее правоохранители Индонезии сообщали, что подозрения по делу предъявлены шестерым иностранцам. Расследование продолжается, следователи устанавливают все детали преступления и проверяют возможные связи подозреваемых.

Отдельно полиция Бали прокомментировала слухи о роли девушки Комарова. Украинскую блогершу Еву Мишалову допросили по делу, однако правоохранители подчеркнули, что она фигурирует лишь в качестве свидетеля.

О персонажах: Ева и Эсти

Сестры-близнецы Ева Мишалова и Эсти Рогова стали популярными в TikTok и Instagram, сообщает УНИАН. Они ведут совместный лайфстайл-блог о жизни еврейской семьи из Днепра. Свое первое видео артистки опубликовали весной 2023 года, и всего за год им удалось собрать аудиторию почти в 200 тысяч подписчиков.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВОЗ бьет тревогу: война в Иране может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба

ВОЗ бьет тревогу: война в Иране может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба

11:05Мир
Снабжение армии РФ на важном направлении заблокировано: проведена огневая диверсия

Снабжение армии РФ на важном направлении заблокировано: проведена огневая диверсия

10:30Украина
План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко

План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

О луковой шелухе можно забыть: новый способ покрасить яйца на Пасху

О луковой шелухе можно забыть: новый способ покрасить яйца на Пасху

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

Украинцы покупают килограммами: в супермаркетах подорожали базовые продукты

Украинцы покупают килограммами: в супермаркетах подорожали базовые продукты

Последние новости

11:13

Армия РФ пытается взять под контроль новый участок фронта: какова тактика оккупантов

11:05

ВОЗ бьет тревогу: война в Иране может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба

11:04

ВСУ могут выйти за админграницы ключевой области и начать зачистку — эксперт

10:40

Чем шалот отличается от обычного лука: что лучше посадить в 2026 годуВидео

10:31

Беларусь обучает мигрантов борьбе с пограничниками Евросоюза - глава СБ Латвии

План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – КоваленкоПлан наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко
10:30

Снабжение армии РФ на важном направлении заблокировано: проведена огневая диверсия

10:19

Жестокое убийство Комарова на Бали: Интерпол назвал имена подозреваемых - деталиФото

10:15

Гороскоп Таро на завтра 19 марта: Весам - большие решения, Рыбам - победа

10:09

РФ ударила по Одесской области, вспыхнул пожар на важном объекте: что известноФото

Реклама
09:55

"Лежу": у Тодоренко новая напасть со здоровьем

09:29

В Италии отменили выступление любимой балерины Путина

09:27

Погода резко изменится: где в Украине пройдут дожди со снегом и похолодает

09:26

Почему 19 марта нельзя носить порванную одежду и бездельничать: какой праздник

09:01

Время собирать сливки: кому из знаков зодиака ждать богатства уже в марте

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 марта (обновляется)

08:34

Рискованный план США: зачем Трампу необходимо завершение войны в Украине — Politico

08:25

"Украина удивит многих": "Флеш" рассказал о планах дроноводов в море

08:24

Карта Deep State онлайн за 18 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Россия вынуждена стягивать ПВО в Москву: Копытько рассказал о страхах Путинамнение

07:01

"Очень плохое предчувствие": Зеленский высказался о мирных переговорах по УкраинеВидео

Реклама
05:50

День, который изменит всё: каким знакам зодиака вот-вот улыбнется большая удача

04:41

Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

04:03

Многие владельцы неправильно устанавливают лотки для кошек — всё из-за одного нюансаВидео

03:30

Самые мистические знаки зодиака: кто обладает особой энергией

02:54

Из глубин Вселенной пришёл загадочный сигнал, учёные в панике: что происходит

02:22

Как сказать по-украински "бодрствовать": большинство даже не догадывается

02:05

У Трампа есть новая стратегия по войне в Украине - при чём здесь "третья сторона"

01:30

"Многие разозлились": Зендея впервые высказалась о свадьбе с Томом Холландом

01:02

Как сварить яйца без трещин: две простые добавки, которые сохранят скорлупуВидео

17 марта, вторник
23:50

РЭБ бессилен: названы дроны РФ, которые могут долететь до центра Киева

23:27

Народные избранники жалуются на зарплату в 60 тысяч — нардеп раскрыл причинуВидео

23:05

Альтернатива поездам: на Днепрпетрровщине разработали новую схему движения автобусов

22:14

В Черкассах зафиксировали опасное загрязнение воздуха: в чём причина

22:08

Рок-н-ролльная любовь: лидер Metallica сделал экстремальное предложение возлюбленной

21:54

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

21:43

Вместо заживления — гниение: какие срезы после обрезки не следует обрабатыватьВидео

21:28

"Это пугает": подруга Спирс рассказала о состоянии певицы

21:26

Резкое похолодание охватит Житомирщину: синоптики предупредили о падении температуры

21:12

Зеленский удивил короля Великобритании уникальным подарком — о чем речьВидео

20:42

Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

Реклама
20:42

Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

20:40

Как складывается личная жизнь Melovin после разрыва с женихом: "Нет смысла"

20:28

Когда сажать картофель, чтобы собрать рекордный урожай: эксперты назвали лучшие даты

20:16

В Украине есть область, где живут не по киевскому времени: почему так получилосьВидео

20:04

Вдова Аdam расплакалась из-за вопроса журналистки о муже

19:46

Стубб призвал ЕС задействовать гибкие механизмы: что изменится в санкциях против РФ

19:44

"Нет нефти – нет денег": Орбан выдвинул Украине новый наглый ультиматум

19:28

В США начался раскол из-за Ирана: топ-чиновник подал в отставку

19:14

Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

19:10

Почему морские дроны могут стать главной угрозой для флотов НАТО: Невзлин раскрыл нюансмнение

