Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

Алексей Тесля
17 марта 2026, 20:42
Президент рассказал о динамическом развитии ситуации на поле боя.
Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте / коллаж: Главред, фото: ОП, 128 ОГШБр

Главное:

  • ВСУ освободили больше территории, чем оккупанты РФ захватили
  • Сырский сообщил об освобождении украинскими воинами 400 кв. км территории

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны смогли в течение прошлого месяца освободить больше территории, чем российские оккупанты захватить.

"Купянск, наш большой город в Харьковской области, находится под нашим контролем... За последние 30 дней мы отвоевали больше территории, чем Россия захватила", - сказал Зеленский в обращении к парламенту Великобритании во вторник.

Отметим, что 23 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил об освобождении украинскими воинами 400 кв. км территории на юге Украины с конца января. 3 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны в ходе контратакующих действий отвоевали 460 кв. км украинской территории с начала года.

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Читайте также:

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Владимир Зеленский война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

20:42Украина
Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

20:42Украина
Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

19:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

Последние новости

22:14

В Черкассах зафиксировали опасное загрязнение воздуха: в чём причина

22:08

Рок-н-ролльная любовь: лидер Metallica сделал экстремальное предложение возлюбленной

21:54

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

21:43

Вместо заживления — гниение: какие срезы после обрезки не следует обрабатыватьВидео

21:28

"Это пугает": подруга Спирс рассказала о состоянии певицы

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливоНе более 1000 в месяц: как будет работать «Нацкешбэк» на топливо
21:26

Резкое похолодание охватит Житомирщину: синоптики предупредили о падении температуры

21:12

Зеленский удивил короля Великобритании уникальным подарком — о чем речьВидео

20:42

Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

20:42

Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

Реклама
20:40

Как складывается личная жизнь Melovin после разрыва с женихом: "Нет смысла"

20:28

Когда сажать картофель, чтобы собрать рекордный урожай: эксперты назвали лучшие даты

20:16

В Украине есть область, где живут не по киевскому времени: почему так получилосьВидео

20:04

Вдова Аdam расплакалась из-за вопроса журналистки о муже

19:46

Стубб призвал ЕС задействовать гибкие механизмы: что изменится в санкциях против РФ

19:44

"Нет нефти – нет денег": Орбан выдвинул Украине новый наглый ультиматум

19:28

В США начался раскол из-за Ирана: топ-чиновник подал в отставку

19:14

Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

19:10

Почему морские дроны могут стать главной угрозой для флотов НАТО: Невзлин раскрыл нюансмнение

19:08

Работа среди миллионеров: девушка раскрыла странные привычки богачей

18:53

Сын покойного Лесика Турко показал могилу отца

Реклама
18:53

"Куда делись деньги": Трамп сделал громкое заявление об Украине и её поражении в войнеВидео

18:45

Громкий трансфер в "Динамо": европейский топ-клуб готовит солидный чек за игрока

18:27

Одно простое средство мгновенно уберёт мох: найдется в каждом доме

18:14

"Походят друг другу": Денисенко высказалась про отношения Цимбалюка

18:13

Воры всегда смотрят на это: названа самая уязвимая деталь в доме

18:08

Единственное на Земле море, у которого нет берегов: где оно находится и как такое возможно

18:08

Трамп "набросился" с обвинениями на страны НАТО — что разозлило президента США

17:40

Какую популярную рыбу категорически нельзя есть: в ней огромное количество ртути

17:30

Выход США из НАТО: появился неожиданный сценарий развала Альянса

17:21

Выход США из мирных переговоров: какой "план Б" готовит Европа для Украины

17:17

"Больше работал, чем Дима": Богдан Ступка невзлюбил звезду "Сватов"

17:14

Бананы не будут чернеть неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

17:08

День святого Патрика: лучшие фильмы об Ирландии и ирландцах

16:40

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

16:36

Настоящее "сокровище" из мусорного ведра: один продукт творит чудеса в огороде

16:24

В доме нашли комнату, полностью засыпанную песком: что скрывали владельцы

16:20

Для чего нужно кольцо на шампурах: по назначению его почти не используютВидео

16:11

Чем пахнет Наталья Могилевская: певица показала свою парфюмерную коллекциюВидео

16:05

Ходьба для похудения после 50 лет: тренеры назвали эффективную ежедневную норму

15:53

Поздравления с Днем рождения сестре - красивые картинки и лучшие пожелания

Реклама
15:47

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

15:31

Войну можно заставить закончиться: Зеленский обратился к США с идеями

15:12

Смертельный враг слизней и улиток: какой цветок стоит посадить на участке

15:09

На Тернопольщине станет заметно холоднее: каким будет максимальный "плюс"

15:09

"Семейные узы": внук-беглец Ротару показал долгожданную встречуВидео

14:58

Украина восстановит "Дружбу", но есть важный нюанс: кто профинансирует ремонт

14:49

Россия сократила производство ракет: Зеленский — о планах противника

14:33

Представляли опасность для системы: какие колоритные украинские слова стерли в СРСР

14:24

"Главное, в церковь не несите": в Украине начали готовить суши-паски

14:20

"Большая опасность": названа область, в которой РФ хочет создать буферную зону

