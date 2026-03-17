Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

Главное:
- ВСУ освободили больше территории, чем оккупанты РФ захватили
- Сырский сообщил об освобождении украинскими воинами 400 кв. км территории
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны смогли в течение прошлого месяца освободить больше территории, чем российские оккупанты захватить.
"Купянск, наш большой город в Харьковской области, находится под нашим контролем... За последние 30 дней мы отвоевали больше территории, чем Россия захватила", - сказал Зеленский в обращении к парламенту Великобритании во вторник.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Что предшествовало
Отметим, что 23 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил об освобождении украинскими воинами 400 кв. км территории на юге Украины с конца января. 3 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны в ходе контратакующих действий отвоевали 460 кв. км украинской территории с начала года.
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.
Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.
Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред