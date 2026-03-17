Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

Президент рассказал о динамическом развитии ситуации на поле боя.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-osvobodila-bolshe-territoriy-chem-okkupirovala-rf-za-mesyac-zelenskiy-10749737.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте

Главное:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны смогли в течение прошлого месяца освободить больше территории, чем российские оккупанты захватить.

"Купянск, наш большой город в Харьковской области, находится под нашим контролем... За последние 30 дней мы отвоевали больше территории, чем Россия захватила", - сказал Зеленский в обращении к парламенту Великобритании во вторник.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Что предшествовало

Отметим, что 23 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил об освобождении украинскими воинами 400 кв. км территории на юге Украины с конца января. 3 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны в ходе контратакующих действий отвоевали 460 кв. км украинской территории с начала года.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред