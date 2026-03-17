Рок-н-ролльная любовь: лидер Metallica сделал экстремальное предложение возлюбленной

62-летний Джеймс Хетфилд готовится пойти под венец.

Джеймс Хетфилд сейчас - лидер Metallica женится во второй раз

Джеймс Хетфилд позвал замуж Адриану Гиллетт

Невеста рок-музыканта рассказала, каким было предложение

Американский музыкант, певец и лидер группы Metallica Джеймс Хетфилд обрел свое позднее счастье в объятиях Адрианы Гиллетт. 13 марта рок-звезда сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца после трех лет вместе.

Об этом невеста Хетфилда рассказала в своем блоге в Instagram. К помолвке музыкант подошел с выдумкой: он позвал Адриану замуж во время погружения в океан для плавания с акулами.

"Лучший сюрприз на День рождения. Плавание с китовыми акулами в пятницу 13-го — самое необычное, особенное и романтичное предложение, которое только могут вообразить себе Рыбы (знак зодиака Гиллетт - прим. редактора). В море, полном рыб, мы поймали друг друга. Спасибо, Господи, за то, что свел нас вместе", - написала будущая миссис Хетфилд.

Это будет второй брак для вокалиста Metallica. 25 лет Джеймс Хетфилд был женат на Франческе Томаси. У пары есть трое общих детей - дочь Кэйли (1998), сын Кастор (2000) и дочь Марселла (2002).

Джеймс Хетфилд сейчас - лидер Metallica женится во второй раз / фото: instagram.com/addygillett

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

О персоне: Джеймс Хетфилд Джеймс Хетфилд - американский рок-музыкант, вокалист и гитарист, один из наиболее значимых артистов трэш-метала 1980-х годов. Сооснователь и постоянный участник (с 1981 года) группы Metallica. Занимает 87-е место в списке величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone 2011 года (в новом списке из 250 величайших гитаристов 2023 года занимает 23-е место), сообщает Википедия.

