РЭБ бессилен: названы дроны РФ, которые могут долететь до центра Киева

Важное:
- Автономные устройства практически не реагируют на средства РЭБ
- БпЛА обрабатывает визуальные данные и сопоставляет их с шаблоном
В центральной части Киева обнаружили обломки российского ударного беспилотника типа "Ланцет", оснащённого системой автономного наведения.
Военный эксперт Алексей Гетьман пояснил, что такие аппараты работают иначе, чем обычные дроны с дистанционным управлением.
Они ориентируются на заранее загруженные изображения цели и самостоятельно ищут совпадения, анализируя картинку с бортовой камеры. После обнаружения нужного объекта дрон автоматически корректирует курс и движется к нему без участия оператора.
Именно из-за такой автономности подобные устройства практически не реагируют на средства радиоэлектронной борьбы, поскольку не зависят от внешних сигналов. Однако это не делает их неуязвимыми — их по-прежнему можно уничтожать физически, как и другие ударные беспилотники.
При этом эксперт подчёркивает, что речь не идёт о полноценном искусственном интеллекте: система лишь обрабатывает визуальные данные и сопоставляет их с шаблоном, не обладая способностью к самостоятельному мышлению.
РФ атакует дронами - что известно
Как писал Главред, армия РФ атаковала Киев дронами - в столице была объявлена воздушная тревога. В городе были слышны звуки стрельбы, работали силы ПВО.
Россия начинает менять цели для ударов в Украине. Энергетика перестает быть главной "мишенью" оккупантов. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор истребительной авиации Роман Свитан.
Напомним, страна-агрессор РФ в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением различных видов вооружения. Известно, что под обстрел попала, в частности, Киевская область.
Другие новости:
- Минус два корабля РФ и удар по порту: подробности смелой операции ГУР
- Мощные удары ВСУ: взорвана установка Искандер, РЛС С-300 и много живой силы РФ
- РФ готовит новый удар для Украины: что задумали оккупанты
О персоне: Алексей Гетьман
Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.
