РЭБ бессилен: названы дроны РФ, которые могут долететь до центра Киева

Новые дроны ориентируются на заранее загруженные изображения цели и самостоятельно ищут совпадения, анализируя картинку с бортовой камеры.

РФ атакует Украину дронами

Автономные устройства практически не реагируют на средства РЭБ

БпЛА обрабатывает визуальные данные и сопоставляет их с шаблоном

В центральной части Киева обнаружили обломки российского ударного беспилотника типа "Ланцет", оснащённого системой автономного наведения.

Военный эксперт Алексей Гетьман пояснил, что такие аппараты работают иначе, чем обычные дроны с дистанционным управлением.

Они ориентируются на заранее загруженные изображения цели и самостоятельно ищут совпадения, анализируя картинку с бортовой камеры. После обнаружения нужного объекта дрон автоматически корректирует курс и движется к нему без участия оператора.

Именно из-за такой автономности подобные устройства практически не реагируют на средства радиоэлектронной борьбы, поскольку не зависят от внешних сигналов. Однако это не делает их неуязвимыми — их по-прежнему можно уничтожать физически, как и другие ударные беспилотники.

При этом эксперт подчёркивает, что речь не идёт о полноценном искусственном интеллекте: система лишь обрабатывает визуальные данные и сопоставляет их с шаблоном, не обладая способностью к самостоятельному мышлению.

РФ атакует дронами - что известно

Как писал Главред, армия РФ атаковала Киев дронами - в столице была объявлена воздушная тревога. В городе были слышны звуки стрельбы, работали силы ПВО.

Россия начинает менять цели для ударов в Украине. Энергетика перестает быть главной "мишенью" оккупантов. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор истребительной авиации Роман Свитан.

Напомним, страна-агрессор РФ в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением различных видов вооружения. Известно, что под обстрел попала, в частности, Киевская область.

Другие новости:

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

