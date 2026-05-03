Новые правила техосмотра в Украине — что скрывает система проверок, ответ адвоката

Юрий Берендий
3 мая 2026, 03:02
Действующие штрафы за нарушения при техосмотре остаются относительно небольшими и не всегда эффективно предотвращают злоупотребления, отметила адвокат.
Техосмотр в Украине — что скрывает система проверок / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Законом предусмотрена фото- и видеофиксация техосмотра
  • Штрафы за нарушение порядка техосмотра могут вырасти

Проблема "формального" техосмотра, когда автомобили фактически не проверяли, но документы выдавали, долгое время оставалась одной из ключевых в Украине. Теперь власти пытаются изменить подход и сделать процедуру более прозрачной и контролируемой. Об этом в интервью Главреду рассказала адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова.

"Сейчас, в соответствии с постановлением КМУ № 137, предусмотрена фото- и видеофиксация, о чем предупреждают владельца транспортного средства. То есть при необходимости можно проверить, действительно ли проводился техосмотр автомобиля", — отмечает она.

Адвокат Елена Воронкова объясняет, что в случае ДТП водитель может иметь подтверждение о прохождении техосмотра и исправности автомобиля, однако после аварии экспертиза способна установить, что транспортное средство фактически не соответствовало требованиям и не должно было быть допущено к эксплуатации. В такой ситуации целесообразно проверить материалы фото- и видеофиксации техосмотра, чтобы выяснить, была ли процедура проведена надлежащим образом. Это также может повлиять на определение вины, в частности, не управлял ли водитель технически неисправным автомобилем.

В то же время для лиц, проводящих техосмотр, предусмотрена ответственность, в частности по статье 127-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая касается выдачи документов о технической исправности с нарушением установленной процедуры.

"Но я не могу сказать, что штрафы слишком велики: около 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (примерно 1360 грн) — за нарушение порядка проведения осмотра;около 100 необлагаемых минимумов (примерно 1700 грн) — это, в частности, в случае, если техосмотр фактически не проводили, но талон выдали", — добавила она.

По словам адвоката, за нарушение установленных требований при оформлении документов, в частности в отношении номерного знака или страхования транспортного средства, предусмотрен штраф в размере 1700 гривен.

Елена Воронкова отмечает, что такие санкции существуют, однако их сложно назвать достаточным сдерживающим фактором от злоупотреблений. В то же время законодательство учитывает соответствующие риски, и в случае эффективного функционирования системы можно ожидать ужесточения ответственности в будущем.

По ее словам, размеры штрафов могут пересматриваться в зависимости от необходимости. В качестве примера она приводит изменения в ответственности за вождение в состоянии опьянения: если раньше штраф составлял около 3400 гривен или предусматривалось лишение прав, впоследствии эти санкции объединили, а сейчас штраф вырос до 17 000 гривен с обязательным лишением права управления.

"Также изменился срок привлечения к административной ответственности: если раньше это было три месяца, то теперь — год. То есть избежать ответственности путем затягивания, например из-за больничных или других оснований, уже значительно сложнее. То есть законодатель, возможно, не так быстро, как хотелось бы, но реагирует на изменения и пытается постепенно приводить законодательство в соответствие с реальной практикой", — резюмировала она.

Напомним, как ранее сообщал Главред, адвокат Елена Воронкова объяснила, какие последствия для обычных водителей будет иметь возможное возвращение обязательного техосмотра для всех автомобилей в Украине.

Она отмечает, что подход к оценке технического состояния транспорта в Украине существенно отличается от европейского, особенно в отношении старых или неисправных автомобилей. В то же время возраст машины или несоответствие современным экологическим стандартам сами по себе не являются основанием для запрета ее эксплуатации.

Также ожидается, что обязательный техосмотр для легковых автомобилей могут ввести довольно быстро, даже с учетом необходимости доработки законодательства и подготовки соответствующей инфраструктуры.

О личности: Елена Воронкова

Елена Воронкова — адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича. Специализируется на вопросах административного, гражданского и транспортного права. Имеет практический опыт в сопровождении дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, обжалованием штрафов, защитой прав водителей, а также консультированием в сфере регулирования безопасности дорожного движения.

Участвует в подготовке правовых позиций, анализе законодательных изменений и публичных обсуждениях реформ в сфере транспорта. Регулярно комментирует актуальные правовые темы для СМИ, в частности вопросы ответственности водителей, процедур технического осмотра, страхования и административной практики.

