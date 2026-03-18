Погода резко изменится: где в Украине пройдут дожди со снегом и похолодает

Анна Ярославская
18 марта 2026, 09:27
В Киеве и области сегодня синоптики прогнозируют облачную и прохладную погоду.
Погода, Киев
Похолодание и осадки: прогноз погоды в Украине на сегодня / Фото: УНИАН

Кратко:

  • Сегодня в Украине ожидается облачная и прохладная погода
  • В восточных регионах возможен дождь и мокрый снег
  • На Закарпатье теплее потеплеет до +15°
  • В Киеве и области — облачно и прохладно

Погода в Украине 18 марта будет переменчивой и прохладной из-за влияния антициклона с севера и области низкого давления с Черного моря. Такой прогноз погоды озвучили синоптики Украинского гидрометцентра.

"18 марта в Украине будет интересно складываться синоптическая ситуация. В нижних слоях воздушного пространства давление будет расти и к нам будет распространяться влияние антициклона с севера, а на высотах будет расти влияние области низкого давления с Черного моря, обуславливая обласность и на Левобережье местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, влияние холодной воздушной массы особенно сильно будет ощущаться днем. Погода будет облачной. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​4-9° тепла, на Закарпатье 10-15°. В юго-восточной части Украины ночью буде. 1-6° тепла, днем ​​7-12°.

Погода в Украине 18 марта 2026
Погода в Украине 18 марта 2026 / Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве и области - прогноз на сегодня

18 марта на территории Киевщины и Киева будет облачно. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​4-9° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем ​​5-7° тепла.

Погода в Киеве
Погода в Киеве / sinoptik.ua

Какой будет погода в Украине в марте 2026

Погода в Украине в марте 2026 будет соответствовать норме. Лишь в нескольких областях будет теплее, чем обычно. Подробный прогноз погоды на месяц озвучил Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в первый месяц весны температура воздуха и количество осадков в большинстве областей Украины будут соответствовать норме. Средняя месячная температура ожидается в пределах нормы — 1-7° тепла. Одна на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура воздуха будет на 1,5-2,5° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается от 30 до 53 мм. В горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей местами 60-98 мм — это также в пределах нормы (80-100%).

Какой будет погода по регионам

Как писал Главред, 18 марта Житомирщина окажется под влиянием сухой и прохладной воздушной массы с северо-востока, что временно "заморозит" весеннее потепление. В Житомире ночные температуры будут балансировать на границе нуля — от +1 до -1 градуса. Днем воздух прогреется лишь до +6…+8°.

Погода в Тернопольской области в ближайшие два дня будет преимущественно облачной с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется.

В Ровенской области в период с 18 по 20 марта ожидается преимущественно сухая и относительно теплая погода. Синоптики сообщают, что существенных осадков не прогнозируется, а температурные показатели будут колебаться в пределах ранневесенних значений.

Погода в Одессе в апреле 2026 года будет преимущественно солнечной и теплой без значительных осадков. Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры — от мягкого весеннего тепла в начале месяца до почти летних показателей в конце апреля.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко

Рискованный план США: зачем Трампу необходимо завершение войны в Украине — Politico

"Украина удивит многих": "Флеш" рассказал о планах дроноводов в море

