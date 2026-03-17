На Тернопольщине станет заметно холоднее: каким будет максимальный 'плюс'

Синоптики предупреждают, что ночью температура опустится до -2 градусов.

Прогноз погоды в Тернопольской области

Вы узнаете:

Какая будет погода в Тернополе в ближайшее время

Прогнозируются ли в области осадки

Погода в Тернопольской области в ближайшие два дня будет преимущественно облачной с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в Тернополе 18 марта

В среду в Тернопольской области ожидается переменная облачность и ветер северо-восточного направления, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -2 до +3 градусов, а днем составит +8…+13 градусов.

В городе Тернополь ночью температура будет в пределах от -1 до +1 градуса, а днем поднимется до +9…+11 градусов.

Погода в Тернополе 19 марта

В четверг в Тернопольской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха ночью составит -1…+4 градуса, а днем потеплеет до +6…+11 градусов.

Погода в Тернополе

Как сообщал Главред, в Ровенской области в течение 18-20 марта ожидается преимущественно сухая и относительно теплая погода. Существенных осадков не прогнозируется, а температурные показатели будут колебаться в пределах ранневесенних значений.

В Полтаве и области вследствие прихода холодной воздушной массы и увеличения облачности на этой неделе дневные температуры снизятся до 3-8 градусов тепла.

Кроме того, мартовское потепление в Днепре временно приостановится. В ближайшие дни город накроет плотная облачность, а синоптики прогнозируют дожди.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

