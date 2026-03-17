Строгие приметы в праздник 18 марта: что нельзя делать

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот высокие тучи
- Что нужно сделать с водой в этот день
- Почему нельзя мыть голову 18 марта
18 марта церковь почитает память святого архиепископа Кирилла. Как сообщает Главред, он родился в окрестностях Иерусалима. Он получил образование в области Священного Писания и богословия.
В 335 году Кирилл был рукоположен в диакона, а после - на пресвитера. В 350 году он стал архиепископом Иерусалимским. В те времена продолжались богословские споры. Кирилл защищал постановления Первого Никейского собора, который утвердил православное учение о единстве Отца и Сына.
Кирилл несколько раз был изгнан из своей кафедры. Он провел в изгнании почи 16 лет. Он смог вернуться в Иерусалим и продолжить пастырское служение лишь после смены императорской власти. Его авторитет был настолько высок, что позже Церковь признала его одним из величайших учителей христианства.
Что можно делать 18 марта
- В этот день нужно помолиться. У святого просили благополучия и здоровья.
- В этот день нужно приготовить пироги, вареники, каши. Это считается символом начала весны и плодородия.
- В этот день нужно окропить землю водой. Предки верили, что тогда будет богатый урожай.
- В этот день нужно как можно больше хороших дел. Тогда весь год будет успешным.
- В этот день нужно приготовить настой из мать-и-мачехи. Этим настоем стоит умыться. Предки верили, что это поможет сохранить красоту и молодость.
Приметы 18 марта
- Если в этот день туман, то лето будет дождливым.
- Если в этот день высокие синие облака, то скоро пойдет дождь.
- Если в этот день не видно скворцов, то погода испортится.
- Если в этот день зацвела мать-и-мачеха, то апрель будет теплым.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред