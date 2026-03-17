Строгие приметы в праздник 18 марта: что нельзя делать

Что можно делать 18 марта. Приметы и запреты, которые уберегут от бед и неприятностей.

18 марта церковь почитает память святого архиепископа Кирилла. Как сообщает Главред, он родился в окрестностях Иерусалима. Он получил образование в области Священного Писания и богословия.

В 335 году Кирилл был рукоположен в диакона, а после - на пресвитера. В 350 году он стал архиепископом Иерусалимским. В те времена продолжались богословские споры. Кирилл защищал постановления Первого Никейского собора, который утвердил православное учение о единстве Отца и Сына.

Кирилл несколько раз был изгнан из своей кафедры. Он провел в изгнании почи 16 лет. Он смог вернуться в Иерусалим и продолжить пастырское служение лишь после смены императорской власти. Его авторитет был настолько высок, что позже Церковь признала его одним из величайших учителей христианства.

Что можно делать 18 марта

В этот день нужно помолиться. У святого просили благополучия и здоровья.

В этот день нужно приготовить пироги, вареники, каши. Это считается символом начала весны и плодородия.

В этот день нужно окропить землю водой. Предки верили, что тогда будет богатый урожай.

В этот день нужно как можно больше хороших дел. Тогда весь год будет успешным.

В этот день нужно приготовить настой из мать-и-мачехи. Этим настоем стоит умыться. Предки верили, что это поможет сохранить красоту и молодость.

Приметы 18 марта

Если в этот день туман, то лето будет дождливым.

Если в этот день высокие синие облака, то скоро пойдет дождь.

Если в этот день не видно скворцов, то погода испортится.

Если в этот день зацвела мать-и-мачеха, то апрель будет теплым.

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину.

