Более 20 взрывов и пожары в городе: последствия атаки на Тернополь

Известно по меньшей мере о 10 раненых в результате атаки.

Россияне нанесли удар по Тернополю / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

РФ атаковала Украину "Шахедами"

В городе прогремело 20 взрывов

В результате атаки минимум 10 людей ранены

Российские оккупанты атаковали Тернополь ударными дронами типа "Шахед". Над Тернополем было более 50 дронов. Об этом заявил мэр города Сергей Надал.

В городе прогремело более 20 взрывов. Зафиксированы попадания в промышленные и инфраструктурные объекты. Уже известно о 10 раненых. Среди них есть люди, которые находятся в тяжелом состоянии. К счастью, погибших нет.

"Часть микрорайонов остается без электроэнергии. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением... Водоснабжение и канализация функционируют в штатном режиме", — отметил Надал.

Власти предупреждают о том, что в городе могут быть опасные обломки, к которым ни в коем случае нельзя прикасаться.

"Родители – предупредите детей: никакие находки не брать в руки. Если увидели подозрительный предмет – звоните 101. Берегите себя", – говорится в сообщении.

В районе Старого парка и центральной части города наблюдается задымление в результате попадания. Местных жителей призывают закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Атака на Украину 1 мая

Воздушные силы ВСУ отметили, что россияне атаковали Украину 049 ударными дронами. Они запустили их с разных направлений:

Шаталово,

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Донецк,

Гвардейское.

Нашим защитникам удалось сбить или подавить 388 российских дронов на севере, юге, западе и в центре страны. Воздушные силы сообщают о 16 попаданиях в 6 локациях, а также о падении обломков сбитых дронов в 11 локациях.

БПЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ по Украине — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 1 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу. Повреждены два многоэтажных жилых дома. В местах попаданий разрушены квартиры, возникли пожары. Пострадали два человека, им оказывается вся необходимая помощь.

В области также зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры. На местах происшествия работают все профильные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Утром 1 мая российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Есть попадания в нескольких районах города. Под ударами оказались сразу несколько районов города. В результате массированной атаки есть пострадавшие.

Вечером 27 апреля и в ночь на вторник, 28 апреля, российские оккупационные войска нанесли удары по Сумам, повредив дома, магазин, автостоянку. Обошлось без пострадавших.

Утром 26 апреля российские войска атаковали Чернигов ударными БПЛА. В результате атаки в жилых районах города вспыхнули пожары, а один из дронов взорвался возле многоэтажного дома.

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

