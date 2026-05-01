РФ атаковала Одессу: есть "прилеты", горят многоэтажки и порт

Все экстренные службы работают на местах.

Дроны ударили по Одесской области: что известно

Кратко:

РФ атаковала Одессу дронами

В городе зафиксированы попадания в жилые многоэтажки

Также под удар попала портовая инфраструктура в Измаиле

В ночь на 1 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу. Зафиксированы пожары в многоэтажных жилых домах.

"Зафиксирован пожар в 16-этажке. Также попадание в еще одну высотку - там произошло возгорание на 11-м и 12-м уровнях", - сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, все экстренные службы уже работают на местах. Информацию о пострадавших и объеме разрушений уточняем.

Оперативный штаб Измаильской РГА также сообщил об атаке.

"Противник совершил воздушное нападение на портовую инфраструктуру Измаильского района. К счастью, пострадавших нет. ГосЧС оперативно ликвидировали пожары. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.

Обновлено. По состоянию на утро известно об одном пострадавшем - ему оказали необходимую помощь, лечение будет проходить амбулаторно.

"В результате ночного удара зафиксировано попадание в жилые многоэтажки Хаджибейского района", - сообщил Лысак.

На местах работают 126 специалистов и 28 единиц техники всех экстренных и коммунальных служб. Идет ликвидация последствий.

В настоящее время на месте одной из атак развернут оперативный штаб, где жители получают необходимые консультации и помощь.

Как писал Главред, РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками в ночь на четверг, 30 апреля. В результате есть раненые и разрушения жилых построек.

Оккупанты наносили удары по гражданской инфраструктуре города. В результате были повреждены десятки объектов: многоэтажные и частные жилые дома, отель, детский сад, административное здание, автостоянка, частные гаражи, транспортные средства. В некоторых местах возникли пожары. Пострадали 18 человек. Из них девять пострадавших были госпитализированы.

Ночь на 27 апреля в Одессе была очень тяжелой. Российская оккупационная армия совершила массированную атаку на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру города. За медицинской помощью обратились 14 человек, в том числе двое детей.

Оперсоне: Сергей Лысак Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации.

