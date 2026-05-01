"Крот" в тылу Ахмата и удар по псковским десантникам: что происходит на фронте

Главное:
- Названы ключевые "горячие" направления фронта
- Удар по псковским десантникам на востоке
- "Крот" из Ахмата помог уничтожить десятки кадыровцев
- Проблемные участки фронта - прогноз DeepState
С начала суток, 1 мая, армия страны-агрессора России 55 раз атаковали позиции Сил обороны Украины на фронте.
Об этом идет речь в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Ключевые "горячие" направления фронта
- На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
- На Купянском направлении идет попытка противника продвинуться в районе населенного пункта Петропавловка.
- На Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться вперед. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
- На Славянском направлении враг провел два штурмовых действия в районах Кривой Луки и Рай-Александровки. Одно сражение продолжается до сих пор.
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты 21 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак. Одно боестолкновение продолжается.
Удар по псковским десантникам на востоке: что известно
В центре населённого пункта Гришино в Донецкой области в результате авиаудара Сил обороны уничтожена группа российских оккупантов, сообщает 7 корпус ДШВ.
"Противник продолжает давление на Гришино, пытаясь прорвать оборону и закрепиться в населенном пункте. В качестве укрытия враг использует жилые и общественные здания.
В ответ подразделения в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ осуществляют разведку и работают по скоплению россиян", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на днях Силы обороны нанесли точный авиаудар по скоплению живой силы противника в центральной части Гришино.
По предварительным данным, ликвидировано как минимум 15 оккупантов — военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ, так называемых "псковских десантников".
"Крот" из Ахмата помог уничтожить десятки кадыровцев – детали
Спецподразделение ГУР "Шаманбат", в состав которого входят бойцы Ичкерии, совместно с 104-й бригадой ТРО "Горынь" и подразделением агентурных операций ГУР в период с февраля по апрель провели операцию по уничтожению военнослужащих РФ из подразделения "Ахмат" на Сумском направлении.
Бывший военный "Ахмата", с которым была установлена связь в начале 2025 года, передал ГУР информацию о планах и намерениях врага. Впоследствии разведчики организовали безопасный переход агента на подконтрольную Украине территорию.
Отмечается, что он установил устройство для прослушивания, переданное за линию фронта FPV-дроном, в помещении для совещаний "Ахмат", что позволило ГУР записать разговоры всего командного состава подразделения.
"Высокая осведомленность о планах и возможностях врага позволила украинским спецназовцам прицельно поражать кадыровцев во время их перемещений и в районах сосредоточения", — говорится в сообщении.
За два месяца "Ахмат" понес самые большие потери с начала полномасштабного вторжения: 41 убит, 87 – ранены. Еще более сотни наемников числятся пропавшими без вести.
Также уничтожено и повреждено более 160 единиц бронированного и автомобильного транспорта, более 25 БПЛА различных типов, а также средства связи, РЭБ/РЭР, инженерное оборудование и техника, склады оружия и топливных материалов и другие средства ведения войны.
Самые проблемные участки фронта: прогноз DeepState
С потеплением российские войска заметно активизировали наступательные действия, усилив давление сразу на нескольких участках фронта. Об этом сообщил соучредитель DeepState Роман Погорелый, указав на наиболее напряжённые направления — Покровск, Мирноград, Гуляйполе и район Константиновки, где продолжаются интенсивные штурмы.
"Константиновка занимает второе место после Покровска, там максимально активные штурмовые действия. Они пытаются проникнуть в населенные пункты на южных окраинах. В южной части они уже там сидят, их постоянно выслеживают, убивают, они пытаются там накапливаться. Ситуация не улучшается. Но наши пилоты постоянно активно работают и пытаются все это сдерживать", – отметил он.
По его словам, новое давление фиксируется и в районе Северска, где противник пользуется уязвимостями обороны и продвигается вперёд. Также вновь обостряется ситуация возле Купянска. Российские дроны уже регулярно достигают Краматорска и Славянска, а переброска дополнительных сил лишь усиливает угрозу.
"Там передвигаться, скорее всего, вообще скоро будет невозможно, потому что они бьют по логистике. Поэтому нас ждут впереди очень непростые времена. А когда появится "зеленка" – будет еще тяжелее".
Эксперт подчеркнул, что противник действует гибко, концентрируя ресурсы на слабых участках и наращивая наступление там, где видит возможности для прорыва.
"Потому что они уже в Константиновке сражаются за нее, а к Краматорску, Славянску подбираются обстрелами и дронами. Для них это просто глобальная масштабная задача. Они будут двигаться там, где будет возможность. Найдут слабое место – направят туда ресурсы. Поставят себе задачу взять населенный пункт – направят туда максимальные ресурсы. Если еще и смогут воспользоваться какими-то пробелами в обороне, проблемами, слабыми местами – это для них просто дополнительный фактор, который усилит выполнение их задач. Они идут, не останавливаются, рвутся вперед. И последняя наша возможность остановить их – уничтожать. У нас больше нет другого выбора", – подчеркнул Погорелый.
Читайте также:
- Сосредоточили 170 тысяч военных: РФ хочет захватить важную агломерацию до 21 ноября
- После поражения позиций: ВСУ отступили на Запорожском направлении, детали
- Ближний бой в Покровске: украинские бойцы показали зачистку россиян в городе
