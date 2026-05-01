"Крот" в тылу Ахмата и удар по псковским десантникам: что происходит на фронте

В Донецкой области в результате авиаудара Сил обороны уничтожена группа псковских десантников.

https://glavred.info/analytics/krot-v-tylu-ahmata-i-udar-po-pskovskim-desantnikam-chto-proishodit-na-fronte-10761257.html Ссылка скопирована

Раскрыты важные изменения на фронте

Главное:

Названы ключевые "горячие" направления фронта

Удар по псковским десантникам на востоке

"Крот" из Ахмата помог уничтожить десятки кадыровцев

Проблемные участки фронта - прогноз DeepState

С начала суток, 1 мая, армия страны-агрессора России 55 раз атаковали позиции Сил обороны Украины на фронте.

Об этом идет речь в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

видео дня

Ключевые "горячие" направления фронта

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении идет попытка противника продвинуться в районе населенного пункта Петропавловка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться вперед. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении враг провел два штурмовых действия в районах Кривой Луки и Рай-Александровки. Одно сражение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 21 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак. Одно боестолкновение продолжается.

/ Инфографика: Главред

Удар по псковским десантникам на востоке: что известно

В центре населённого пункта Гришино в Донецкой области в результате авиаудара Сил обороны уничтожена группа российских оккупантов, сообщает 7 корпус ДШВ.

"Противник продолжает давление на Гришино, пытаясь прорвать оборону и закрепиться в населенном пункте. В качестве укрытия враг использует жилые и общественные здания.

В ответ подразделения в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ осуществляют разведку и работают по скоплению россиян", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на днях Силы обороны нанесли точный авиаудар по скоплению живой силы противника в центральной части Гришино.

По предварительным данным, ликвидировано как минимум 15 оккупантов — военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ, так называемых "псковских десантников".

Смотрите видео - удар по псковским десантникам:

/ Скриншот

Видео можно посмотреть в Telegram-канале Главреда.

"Крот" из Ахмата помог уничтожить десятки кадыровцев – детали

Спецподразделение ГУР "Шаманбат", в состав которого входят бойцы Ичкерии, совместно с 104-й бригадой ТРО "Горынь" и подразделением агентурных операций ГУР в период с февраля по апрель провели операцию по уничтожению военнослужащих РФ из подразделения "Ахмат" на Сумском направлении.

Бывший военный "Ахмата", с которым была установлена связь в начале 2025 года, передал ГУР информацию о планах и намерениях врага. Впоследствии разведчики организовали безопасный переход агента на подконтрольную Украине территорию.

Отмечается, что он установил устройство для прослушивания, переданное за линию фронта FPV-дроном, в помещении для совещаний "Ахмат", что позволило ГУР записать разговоры всего командного состава подразделения.

"Высокая осведомленность о планах и возможностях врага позволила украинским спецназовцам прицельно поражать кадыровцев во время их перемещений и в районах сосредоточения", — говорится в сообщении.

Смотрите видео - операция в тылу кадыровцев:

/ Скриншот

Видео смотрите в Telegram-канале Главреда.

За два месяца "Ахмат" понес самые большие потери с начала полномасштабного вторжения: 41 убит, 87 – ранены. Еще более сотни наемников числятся пропавшими без вести.

Также уничтожено и повреждено более 160 единиц бронированного и автомобильного транспорта, более 25 БПЛА различных типов, а также средства связи, РЭБ/РЭР, инженерное оборудование и техника, склады оружия и топливных материалов и другие средства ведения войны.

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Самые проблемные участки фронта: прогноз DeepState

С потеплением российские войска заметно активизировали наступательные действия, усилив давление сразу на нескольких участках фронта. Об этом сообщил соучредитель DeepState Роман Погорелый, указав на наиболее напряжённые направления — Покровск, Мирноград, Гуляйполе и район Константиновки, где продолжаются интенсивные штурмы.

"Константиновка занимает второе место после Покровска, там максимально активные штурмовые действия. Они пытаются проникнуть в населенные пункты на южных окраинах. В южной части они уже там сидят, их постоянно выслеживают, убивают, они пытаются там накапливаться. Ситуация не улучшается. Но наши пилоты постоянно активно работают и пытаются все это сдерживать", – отметил он.

По его словам, новое давление фиксируется и в районе Северска, где противник пользуется уязвимостями обороны и продвигается вперёд. Также вновь обостряется ситуация возле Купянска. Российские дроны уже регулярно достигают Краматорска и Славянска, а переброска дополнительных сил лишь усиливает угрозу.

/ Инфографика: Главред

"Там передвигаться, скорее всего, вообще скоро будет невозможно, потому что они бьют по логистике. Поэтому нас ждут впереди очень непростые времена. А когда появится "зеленка" – будет еще тяжелее".

Эксперт подчеркнул, что противник действует гибко, концентрируя ресурсы на слабых участках и наращивая наступление там, где видит возможности для прорыва.

"Потому что они уже в Константиновке сражаются за нее, а к Краматорску, Славянску подбираются обстрелами и дронами. Для них это просто глобальная масштабная задача. Они будут двигаться там, где будет возможность. Найдут слабое место – направят туда ресурсы. Поставят себе задачу взять населенный пункт – направят туда максимальные ресурсы. Если еще и смогут воспользоваться какими-то пробелами в обороне, проблемами, слабыми местами – это для них просто дополнительный фактор, который усилит выполнение их задач. Они идут, не останавливаются, рвутся вперед. И последняя наша возможность остановить их – уничтожать. У нас больше нет другого выбора", – подчеркнул Погорелый.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред