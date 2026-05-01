В Украине резко пригреет, но ненадолго: названа дата нового похолодания

Инна Ковенько
1 мая 2026, 14:16
В Украину возвращается по-настоящему тёплая погода, но ненадолго.
В Украине резко пригреет, но ненадолго: названа дата нового похолодания
Прогноз погоды в Украине на 2–3 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине на выходных
  • Как изменится погода в Киеве
  • Когда в Украине заметно потеплеет

Первые майские выходные в Украине принесут долгожданное потепление и солнечную погоду. Антициклон обеспечит сухие и комфортные условия почти на всей территории страны.

Но уже в следующие выходные в Украине снова похолодает, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Какая будет погода в Украине на выходных

"Антициклон обеспечит сухую, преимущественно солнечную погоду все выходные. Небольшое исключение — в субботу периодические дожди пройдут в Черновицкой области, Херсонской и в Крыму", — говорится в сообщении.

В субботу, 2 мая, днем ожидается от +9 до +13 градусов, в западных областях — от +12 до +16.

В воскресенье, 3 мая, станет еще теплее: днем ожидается от +12 до +17 градусов, а на западе страны столбики термометров поднимутся до +22.

Погода в Украине
Погода в Украине / Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Киеве 2-3 мая

В столице выходные будут солнечными и сухими. В субботу температура составит около +12…+13 градусов тепла, в воскресенье воздух прогреется до +16…+18 градусов.

Какая будет погода в течение недели

На неделе в Украине еще потеплеет. Дневная температура будет подниматься до +17…+24 градусов. В то же время синоптик предупреждает, что в следующие выходные столбики термометров снова опустятся, и погода станет прохладнее.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в субботу и воскресенье, 2-3 мая, в Харькове и области прогнозируются заморозки, объявлен II уровень опасности. Об этом сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

Кроме того, в первые дни мая в Ровенской области ожидается переменная облачность без осадков. В область наконец придет долгожданное потепление с постепенным повышением температуры до 20-25 градусов тепла.

В Днепре первые майские выходные пройдут под знаком прохладной, но преимущественно сухой погоды. После ночных заморозков в конце апреля температура будет постепенно повышаться, а осадки маловероятны, что соответствует общей тенденции начала мая в регионе.

О персонаже: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
