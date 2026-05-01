В Харькове объявлен II уровень опасности: какая погода в городе будет на выходных

В субботу и воскресенье, 2 мая и 3 мая, в Харькове и области прогнозируются заморозки, объявлен II уровень опасности. Об этом сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
В частности, в субботу, 2 мая в Харькове будет облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1 – 6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 – 3°; днем 10 – 15° тепла.
В воскресенье, 3 мая, в Харькове будет облачная погода. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью 2 мая в Харькове и области объявлен II уровень опасности, оранжевый. Ночью 2 мая ожидаются: по области заморозки в воздухе 0 – 3°; по городу заморозки в воздухе 0 – 2°.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 2 мая погода будет пасмурной.
"В этот день в Харькове облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер северо-восточный, 2, 6 м/с. Температура воздуха днем 2 мая будет +1° ... +12°.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 3 мая погода будет пасмурной.
"Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер северный, 0, 8 м/с. Температура воздуха днем 3 мая будет +5° ... +14°.
Погода в Украине — последние новости по теме
Как сообщал Главред, 1 мая погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается холодная, но преимущественно сухая погода с ночными заморозками.
Кроме того, в первый день мая в Тернопольской области будет прохладно. Ночью температура даже опустится до -3 градусов. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Также в течение последнего дня текущей рабочей недели в Полтавской области ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют осадков, но днем местами по области возможен небольшой дождь.
Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.
Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.
