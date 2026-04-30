Сильные заморозки атакуют Полтавщину: когда температура упадет до -6°С

Анна Косик
30 апреля 2026, 15:09
Погода в области изменится, особенно в ночное время суток.
Сильные заморозки атакуют Полтавщину: когда температура упадет до -6°С
Погода в Полтавской области 1 мая / фото: pixaby

  • Когда ночные заморозки в Полтавской области усилятся
  • Какие температурные колебания прогнозируют синоптики в Полтаве

В течение последнего дня текущей рабочей недели в Полтавской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Telegram.

Ночью 1 мая синоптики не прогнозируют осадков, но днем местами по области возможен небольшой дождь. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью ожидаются заморозки в воздухе 0-3 градуса мороза, на почве 1-6 градусов мороза. Но уже днем температура по области повысится до 9-14 градусов тепла.

Погода в Полтаве 1 мая / Инфографика: Главред

Погода в Полтаве 1 мая

В пятницу в течение всего дня в городе не прогнозируют осадков. Ночью будут заморозки в воздухе от 0 до 2 градусов мороза, на поверхности почвы — 2-4 градуса мороза. Днем температура в Полтаве будет колебаться в пределах 11-13 градусов тепла.

погода в полтаве 1 мая
Погода в Полтаве 1 мая / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Черкасской области 30 апреля будет оставаться под влиянием "пикирующих" циклонов, которые вызывают прохладу и заморозки.

Ранее стало известно, что погода в Одессе в мае порадует теплом. Погода будет облачной, но синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.

Недавно синоптик прогнозировала, что 2-3 мая температура воздуха в Украине повысится до 11-16 градусов тепла. На Волыни и в Ровенской области потеплеет до +20 градусов. В эти дни заморозки отступят.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Мобилизация и военное положение в Украине продлены — объявлены сроки

Мобилизация и военное положение в Украине продлены — объявлены сроки

"Путин еще не решил": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о перемирии

"Путин еще не решил": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о перемирии

СБУ повторно поразила НПЗ в Перми: взорвался резервуар, объявлена ​​эвакуация

СБУ повторно поразила НПЗ в Перми: взорвался резервуар, объявлена ​​эвакуация

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивит

Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивит

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Один знак зодиака ждет максимально денежный месяц: гороскоп на май 2026

Один знак зодиака ждет максимально денежный месяц: гороскоп на май 2026

