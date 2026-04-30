Сильные заморозки атакуют Полтавщину: когда температура упадет до -6°С

В течение последнего дня текущей рабочей недели в Полтавской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Telegram.
Ночью 1 мая синоптики не прогнозируют осадков, но днем местами по области возможен небольшой дождь. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.
Ночью ожидаются заморозки в воздухе 0-3 градуса мороза, на почве 1-6 градусов мороза. Но уже днем температура по области повысится до 9-14 градусов тепла.
Погода в Полтаве 1 мая
В пятницу в течение всего дня в городе не прогнозируют осадков. Ночью будут заморозки в воздухе от 0 до 2 градусов мороза, на поверхности почвы — 2-4 градуса мороза. Днем температура в Полтаве будет колебаться в пределах 11-13 градусов тепла.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что погода в Черкасской области 30 апреля будет оставаться под влиянием "пикирующих" циклонов, которые вызывают прохладу и заморозки.
Ранее стало известно, что погода в Одессе в мае порадует теплом. Погода будет облачной, но синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.
Недавно синоптик прогнозировала, что 2-3 мая температура воздуха в Украине повысится до 11-16 градусов тепла. На Волыни и в Ровенской области потеплеет до +20 градусов. В эти дни заморозки отступят.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред