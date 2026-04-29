Дожди и заморозки отступят: синоптики назвали точную дату потепления

Погода во Львове 30 апреля будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -2 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 30 апреля / фото: УНИАН

Погода в Украине 30 апреля будет прохладной и местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

30 апреля, 1-2 мая в Украине будут заморозки до -3 градусов. Синоптики объявили I и II уровни опасности.

Погода в Украине 30 апреля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что 30 апреля в Украине будут заморозки. Температура воздуха днем повысится до 8-11 градусов тепла. На юге будет теплее — 10-13 градусов тепла. На севере, северо-востоке и в центральных областях будут дожди.

1 мая будет теплее. 2-3 мая температура воздуха повысится до 11-16 градусов тепла. На Волыни и в Ровенской области потеплеет до +20 градусов. В эти дни заморозки отступят.

Кто такая Наталья Диденко

О личности: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 30 апреля

В Украине 30 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди в Украине, кроме большинства западных и южных областей. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Ночью заморозки 0-3°, температура днем 8-13° тепла; в южной части температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 11-16° тепла", — говорится в сообщении.

В Украине будет -2

По данным meteoprog, 30 апреля в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха поднимется до +5...+12 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -2...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине 30 апреля / фото: meteoprog

Погода 30 апреля в Киеве

В Киеве 30 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"По области ночью заморозки 0-3°, температура днем 8-13° тепла; в Киеве температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 10-12° тепла", — сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили I и II уровни опасности из-за заморозков до -3 градусов.

"Ночью 30 апреля, 1 и 2 мая на поверхности почвы заморозки 0-2° — I уровень опасности, желтый. Ночью 30 апреля, 1 и 2 мая в воздухе заморозки 0-3° — II уровень опасности, оранжевый. Заморозки нанесут ущерб цветущим плодовым деревьям", — говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в Житомирской области конец апреля пройдет под знаком холодной и капризной весны: ночные заморозки, слабое дневное тепло и выборочные дожди будут определять погоду в регионе до начала мая.

Также погода в Тернопольской области в четверг, 30 апреля, будет облачной с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Кроме того, последний день апреля на Полтавщине будет облачным, с прояснениями. Ночью осадков не будет, но днем местами возможен небольшой дождь.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

