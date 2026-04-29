Дожди и заморозки отступят: синоптики назвали точную дату потепления

Ангелина Подвысоцкая
29 апреля 2026, 20:00
Погода во Львове 30 апреля будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -2 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 30 апреля / фото: УНИАН

Погода в Украине 30 апреля будет прохладной и местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

30 апреля, 1-2 мая в Украине будут заморозки до -3 градусов. Синоптики объявили I и II уровни опасности.

Погода в Украине 30 апреля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что 30 апреля в Украине будут заморозки. Температура воздуха днем повысится до 8-11 градусов тепла. На юге будет теплее — 10-13 градусов тепла. На севере, северо-востоке и в центральных областях будут дожди.

1 мая будет теплее. 2-3 мая температура воздуха повысится до 11-16 градусов тепла. На Волыни и в Ровенской области потеплеет до +20 градусов. В эти дни заморозки отступят.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О личности: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 30 апреля

В Украине 30 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди в Украине, кроме большинства западных и южных областей. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Ночью заморозки 0-3°, температура днем 8-13° тепла; в южной части температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 11-16° тепла", — говорится в сообщении.

В Украине будет -2

По данным meteoprog, 30 апреля в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха поднимется до +5...+12 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -2...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине 30 апреля / фото: meteoprog

Погода 30 апреля в Киеве

В Киеве 30 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"По области ночью заморозки 0-3°, температура днем 8-13° тепла; в Киеве температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 10-12° тепла", — сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили I и II уровни опасности из-за заморозков до -3 градусов.

"Ночью 30 апреля, 1 и 2 мая на поверхности почвы заморозки 0-2° — I уровень опасности, желтый. Ночью 30 апреля, 1 и 2 мая в воздухе заморозки 0-3° — II уровень опасности, оранжевый. Заморозки нанесут ущерб цветущим плодовым деревьям", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 30 апреля / фото: meteoprog

Как сообщал Главред, в Житомирской области конец апреля пройдет под знаком холодной и капризной весны: ночные заморозки, слабое дневное тепло и выборочные дожди будут определять погоду в регионе до начала мая.

Также погода в Тернопольской области в четверг, 30 апреля, будет облачной с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Кроме того, последний день апреля на Полтавщине будет облачным, с прояснениями. Ночью осадков не будет, но днем местами возможен небольшой дождь.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

21:01

Враг активно опрокидывает силы на важное направление: что говорят в ВСУ

20:51

"Европа теперь платит": в США высказались о передаче оружия Украине

20:49

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный методВидео

20:35

Трамп провел новые переговоры с Путиным: с каким предложением по войне выступил Кремль

20:00

Дожди и заморозки отступят: синоптики назвали точную дату потепления

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
19:59

Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивитВидео

19:55

Как избавиться от улиток без химии: простой рецепт спасет весь садВидео

19:13

Чужая беда — выше всего: четыре знака Зодиака, которые не умеют говорить "нет"

19:08

Холода отступят: синоптики назвали дату возвращения тепла в Черкасской области

Реклама
19:03

"Потемкинские деревни" под флагом РФ: Коваленко – о планах Москвы относительно оккупированных городовмнение

18:57

Простой трюк проверит работу холодильника: одна монетка сотворит настоящее чудоВидео

18:50

Допинговый скандал: Мудрик получил официальный вердикт, какое наказание

18:40

Секрет садоводов раскрыт: пионы будут радовать неделями с одним удачным соседомВидео

18:34

100 баллов для гражданства: актер Дизель-шоу рассказал, как получал паспорт

18:26

Секрет долговечности вещей: ученые определили оптимальный цикл стирки

18:24

Дроны ВСУ прорвались в тыл РФ и ударили по двум вертолетам: детали операции

18:17

Правительство зафиксировало тариф на свет - сколько будут платить украинцы

18:15

Усиление давления на РФ: Зеленский подписал новые санкции, кто попал под удар

17:46

Что нельзя делать в праздник 30 апреля: строгие приметы

17:28

Весенние заморозки не отступают: что принесет конец апреля на Днепропетровщину

Реклама
17:22

Ударит мороз до -8: когда во Львовской области ожидаются чрезвычайные заморозки

17:14

Всего одна чайная ложка - и тля навсегда исчезнет из сада: как работает этот трюк

17:11

Что будет, если насыпать соду в мусорное ведро: результат удивит

16:52

В школах стали требовать "Резерв+" у 17-летних: законные ли изменения и какие есть рискиВидео

16:49

Можно ли носить чужое обручальное кольцо: последствия для жизни и энергетики человека

16:40

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майФото

16:36

Бой Усик — Верховен в Египте: букмекеры назвали главного фаворита

16:33

В Украине прогнозируют дефицит базового продукта: что будет с ценами

16:23

Гривня внезапно полетела вниз: новый курс валют на 30 апреля

16:00

Транспорт или галлюцинация: для чего ведьмы на самом деле использовали метлу

15:54

В доме запахнет свежестью и уютом: нужны только две копеечные вещи

15:22

Гороскоп Таро на завтра 30 апреля: Тельцам - переломный момент, Львам - вызов

15:15

Осадки придут на смену заморозкам: когда на Полтавщине изменится погода

15:15

Экстремальные заморозки на Тернопольщине: температура резко упадет до "минуса"

15:14

Китайский гороскоп на завтра, 30 апреля: Петухам - разочарование, Свиньям - критика

15:14

Спортсмены Olympic Dreams завоевали 11 медалей и победили в командном зачёте на Кубке Европы U21 в Литве

15:09

Победительница "Холостяка" стала мамой и показала фото малыша

15:08

Не температура: что на самом деле означают цифры на регуляторе в холодильникеВидео

14:55

Учёные доказали: какое имя официально признано лучшим в мире

14:54

Уголовные дела, отмывание денег: СМИ рассказали, кто руководит офисом экс-банкира Николая Лагуна в Украине

Реклама
14:48

У Путина нашли оправдание параду без техники и признали страх перед Украиной

14:37

Может свести русских с ума: о каком старинном украинском слове идет речь

14:34

Ошибка миллионов: назван худший режим стирки, который увеличивает счетаВидео

14:22

Россияне пытаются прорваться вдоль границы: в ГПСУ назвали горячие направления

14:02

15 лет вместе: Уильям и Кейт ометили годовщину задорным фото с детьми

13:56

Забрать треть пехоты с фронта: Билецкий рассказал о новом плане боевых действий

13:34

Украина еще раз опустилась в рейтинге Евровидения: какое место у LELEKA

13:31

Морские дроны поразили танкер теневого флота РФ в режиме "невидимки" - ВМС

13:26

Все в зале смеялись: король Чарльз III сорвал овации, подшутив над Трампом

13:17

Разогреет до +20 градусов: когда в Украину придет долгожданное потепление

