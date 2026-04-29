Ударит мороз до -8: когда во Львовской области ожидаются чрезвычайные заморозки

Руслана Заклинская
29 апреля 2026, 17:22
Синоптики объявили высший уровень опасности из-за аномальных заморозков.
Прогноз погоды на Львовщине на 30 апреля / Фото: magnific.com

  • Какая будет погода во Львовской области 30 апреля
  • Насколько сильные заморозки ожидаются
  • Где объявлена пожарная опасность

В четверг, 30 апреля, погода во Львовской области будет холодной и сухой. Объявлен красный уровень опасности из-за значительного падения температуры. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории области и Львова объявлен III уровень опасности из-за стихийных метеорологических явлений. Ночью 30 апреля ожидается сильный заморозок 5-8° ниже нуля по области. 1 мая заморозки сохранятся, но станут несколько слабее — от 0 до 3° мороза.

День в регионе пройдет без существенных осадков, однако с переменной облачностью. Днем столбики термометров поднимутся до 9-14° тепла по области.

Ночью и утром местами будет наблюдаться слабый туман, из-за которого видимость может ухудшаться до 500-1000 метров. Ветер северный, 7-12 м/с.

Несмотря на аномальные ночные холода, в области сохраняется угрожающая ситуация с пожарами в экосистемах. В течение 30 апреля – 2 мая на большей части Львовщины прогнозируют высокую (4-й класс), а местами чрезвычайную (5-й класс) пожарную опасность.

Опасные погодные явления в Украине
Опасные погодные явления / Инфографика: Главред

Погода во Львове 30 апреля

Во Львове четверг будет облачным с прояснениями. Ветер будет северным, умеренным. Осадков в течение суток не ожидается.

Ночью в городе прогнозируют сильный заморозок 5-6°. Днем температура поднимется до 11-13° тепла.

Пожарная опасность / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Как сообщал Главред, последний день апреля на Полтавщине будет облачным. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем местами возможен небольшой дождь.

Также в Тернопольской области 30 апреля прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируются сильные заморозки до 0…-5°.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине 30 апреля будет прохладной и местами дождливой. Дожди пройдут в северных, северо-восточных и центральных областях, тогда как на западе, юге и юго-востоке будет без осадков

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

