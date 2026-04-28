Заморозки усилятся: на Днепропетровщину надвигается холодная воздушная масса

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в области.

В Днепре ожидается немного более мягкая погода

Кратко:

Заморозки до -5°, объявлен оранжевый уровень

Днем +9…+14°, ветер 5–10 м/с

Без осадков, переменная облачность

В Днепре и на территории Днепропетровской области в среду, 29 апреля, ожидается прохладная погода с ночными заморозками и повышенным уровнем метеорологической опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

В течение суток синоптическая ситуация будет определяться влиянием прохладной воздушной массы, что приведет к снижению температурных показателей, особенно в ночное и утреннее время. В регионе прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается.

Прогноз погоды на неделю по Днепропетровской области

Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с, что дополнительно усилит ощущение прохлады, особенно в открытой местности.

Температурный режим

Температурный режим по области будет довольно контрастным. В ночные часы прогнозируются заморозки в воздухе на уровне 0…–5 °C. Днем воздух прогреется до +9…+14 °C. В Днепре ночная температура составит 0…–2 °C, тогда как дневные показатели будут колебаться в пределах +10…+12 °C.

Предупреждение

Отдельно синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении. В ночные и утренние часы 29 апреля по всей Днепропетровской области, включая областной центр, ожидаются заморозки в воздухе интенсивностью 0…–5 °C. Объявлен II уровень опасности — оранжевый.

Главред ранее писал, что 29 апреля в Полтавской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями: ночью без осадков, а днем местами возможен небольшой дождь.

Кроме того, в среду, 29 апреля, в Ровенской области ожидается прохладная и неустойчивая погода. Ночью синоптики не прогнозируют существенных осадков, однако уже утром и днем пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Также на Львовщине 29 апреля погодные условия будет формировать выступ антициклона с центром над Северным морем. Ожидается прохладная, но в основном сухая погода, ночью возможны заморозки.

Об источнике: Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии (Днепропетровский РЦГМ) — это государственная организация, осуществляющая метеорологические наблюдения, прогнозирование погоды и предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Днепропетровской области (Украина). Центр входит в сеть региональных подразделений, подчиненных Украинскому гидрометеорологическому центру ГСЧС, и регулярно публикует данные о температуре, осадках, ветре и погодных рисках.

