Заморозки усилятся: на Днепропетровщину надвигается холодная воздушная масса

Кратко:
- Заморозки до -5°, объявлен оранжевый уровень
- Днем +9…+14°, ветер 5–10 м/с
- Без осадков, переменная облачность
В Днепре и на территории Днепропетровской области в среду, 29 апреля, ожидается прохладная погода с ночными заморозками и повышенным уровнем метеорологической опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
В течение суток синоптическая ситуация будет определяться влиянием прохладной воздушной массы, что приведет к снижению температурных показателей, особенно в ночное и утреннее время. В регионе прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается.
Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с, что дополнительно усилит ощущение прохлады, особенно в открытой местности.
Температурный режим
Температурный режим по области будет довольно контрастным. В ночные часы прогнозируются заморозки в воздухе на уровне 0…–5 °C. Днем воздух прогреется до +9…+14 °C. В Днепре ночная температура составит 0…–2 °C, тогда как дневные показатели будут колебаться в пределах +10…+12 °C.
Предупреждение
Отдельно синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении. В ночные и утренние часы 29 апреля по всей Днепропетровской области, включая областной центр, ожидаются заморозки в воздухе интенсивностью 0…–5 °C. Объявлен II уровень опасности — оранжевый.
Главред ранее писал, что 29 апреля в Полтавской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями: ночью без осадков, а днем местами возможен небольшой дождь.
Кроме того, в среду, 29 апреля, в Ровенской области ожидается прохладная и неустойчивая погода. Ночью синоптики не прогнозируют существенных осадков, однако уже утром и днем пройдут дожди, местами с мокрым снегом.
Также на Львовщине 29 апреля погодные условия будет формировать выступ антициклона с центром над Северным морем. Ожидается прохладная, но в основном сухая погода, ночью возможны заморозки.
Об источнике: Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии
Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии (Днепропетровский РЦГМ) — это государственная организация, осуществляющая метеорологические наблюдения, прогнозирование погоды и предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Днепропетровской области (Украина). Центр входит в сеть региональных подразделений, подчиненных Украинскому гидрометеорологическому центру ГСЧС, и регулярно публикует данные о температуре, осадках, ветре и погодных рисках.
