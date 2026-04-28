На Житомирщине ударят заморозки, однако синоптики предупреждают об еще одной опасности

В Житомире и по всей области в среду, 29 апреля, сохранится прохладная и сухая погода, но с очень ощутимым ночным похолоданием. После относительно спокойного дня температура стремительно опустится уже с вечера, и ночь принесет сильные заморозки в воздухе. Об этом сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.
В Житомире столбики термометров будут колебаться от 0 до -2°, а утром холод будет только усиливаться. Днем воздух прогреется слабо — максимум до 8–10°, несмотря на переменную облачность и отсутствие осадков. Северо-западный ветер останется умеренным, до 10 м/с, усиливая ощущение прохлады.
В районах области ситуация будет схожей, но местами еще холоднее. Ночью и на рассвете ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3°, а дневные температуры будут колебаться в пределах 6–11°. Погода останется сухой, небо — с периодическими прояснениями, а ветер — северо-западный, умеренный.
В дополнение к холодам синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности. В течение 29 апреля на территории Житомирской области сохранится 4 класс пожарной опасности — один из самых высоких уровней, требующий максимальной осторожности при нахождении на открытых территориях.
Как писал Главред, в Одесской области в ближайшие пять суток ожидается преимущественно спокойная погода без существенных осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер. Ночью местами возможны заморозки до -2°.
В Ровенской области в период с 28 апреля по 1 мая ожидается прохладная погода с ночными заморозками и постепенным повышением температуры днем. Во второй половине недели синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
Погода в Житомирской области в конце апреля останется холодной и нестабильной: в течение недели температура будет колебаться от -2° ночью до 13° тепла днем, а небо преимущественно будет затянуто облаками. Местами возможны дожди, а самые сильные порывы ветра синоптики ожидают во вторник, когда северо-западный ветер усилится до 7–12 м/с.
Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии
Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.
