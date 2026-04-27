Украина оказалась в "мешке" арктического холода: как долго продлится похолодание

Руслана Заклинская
27 апреля 2026, 16:18
Синоптик Виталий Постригань предупредил, что нынешний апрель имеет все шансы стать одним из самых холодных за последние 30 лет.
Погода в Украине / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему погода в Украине на этой неделе будет аномально холодной
  • Где в Украине зафиксировали самые сильные порывы ветра
  • Какой будет погода до конца рабочей недели

Погода в Украине до конца рабочей недели будет не по сезону холодной. Среднесуточная температура составит 4-5° тепла. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, "пикирующий" циклон, который пронесся по Украине в воскресенье, 26 апреля, наделал немало бед и открыл путь арктическому воздуху. Холодный атмосферный фронт принес в Черкасскую область обильные дожди с грозами и градом, а порывы ветра достигали опасных 15-23 м/с.

Однако настоящая стихия разразилась в Одесской и Днепропетровской областях. Метеостанции в Белгород-Днестровском и Комиссаровке зафиксировали порывы до 25 м/с.

После прохождения фронта в тыловой части циклона в Украину начал поступать арктический воздух из Скандинавии. Именно он будет определять погоду в течение всей недели.

Опасные погодные явления в Украине / Инфографика: Главред

Синоптик отметил, что апрельское похолодание и заморозки для региона не являются чем-то исключительным. За последние десятилетия подобные погодные явления уже фиксировались, а самые поздние заморозки в воздухе за последние 30 лет наблюдались даже в мае.

"В прошлом году 11 апреля в Чигирине на метеоплощадке лежал 5-сантиметровый слой снега. А утром 26 апреля 2021 года в регионе отмечался снежный покров высотой от 2 до 7 см, который быстро сошел. Заморозки в воздухе в третьей декаде месяца до -5º регистрировались в 1954, 1987, 2003, 2009 годах", — напомнил Постригань.

В то же время синоптик отметил, что нынешний месяц особенный. По совокупности факторов он имеет все шансы войти в пятерку самых холодных апрелей за последние 30 лет.

Какая будет погода до конца недели

До конца рабочей недели тепла ждать не стоит. Украина будет находиться в холодном "мешке" воздушной массы.

По прогнозу Постриганя, в Черкасской области будет преобладать сухая, но необычно холодная погода. Среднесуточная температура составит всего +4…+5°, что на 7-9 градусов ниже климатической нормы и соответствует показателям конца марта.

Ночью при прояснениях ожидаются заморозки в воздухе 0…-3°, а днем температура будет подниматься лишь до +7…+12°.

Как сообщал Главред, 28 апреля во Львовской области сохранится прохладная погода под влиянием антициклона с центром над Северным морем. Существенных осадков не прогнозируется.

Также в начале недели в Полтаве и Полтавской области сохранится холодная и неустойчивая погода под влиянием северо-западной воздушной массы и циклонов с севера. 27 апреля в регионе ожидается облачность с прояснениями без существенных осадков.

Кроме того, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области 27 апреля. Ожидаются сильные порывы ветра до 15–20 м/с, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

Читайте также:

О личности: Виталий Постригань

Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

"Нужно быстро придумать развязку": Лавров сказал, что тормозит переговоры по Украине

"Нужно быстро придумать развязку": Лавров сказал, что тормозит переговоры по Украине

Последние новости

17:15

Поставки ракет для ПВО и крах экономики РФ: Зеленский провел Ставку

17:10

Цветы, которые не боятся жары и цветут даже без полива: ТОП-10 самых выносливых видов

17:10

Мало кто знает: как часто на самом деле нужно стирать полотенца - ответ удивит

16:57

Цена обвалилась на 41%: в Украине резко подешевела популярная ягода

16:24

Россия использует новые реактивные дроны для атак: какую угрозу они составляют

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
16:19

"Не увидел хитовости": Кондратюк "прошелся" по песне LELEKA для Евровидения

16:18

Вкусные пирожки без замеса теста за 15 минут - простой рецепт

16:18

Украина оказалась в "мешке" арктического холода: как долго продлится похолодание

16:13

Житомирскую область накроют дожди и сильные заморозки: когда ожидать

Реклама
16:07

Доллар и евро стремительно летят вверх: появился свежий курс валют на 28 апреля

16:03

Появился точный прогноз погоды на май: где будет много дождей и когда придет тепло

15:28

Зрители жестоко избили российского боксера прямо на ринге - видео массовой драки

15:15

Когда можно сеять огурцы в открытый грунт: названы оптимальные погодные условия и даты

14:51

Антициклон с Северного моря несет холод на Львовщину: когда ожидаются заморозки

14:45

Россияне "тонут" в мазуте: как выглядит Туапсе после ударов украинских БПЛА

14:37

С кем Украина будет смотреть Евровидение 2026: у Мирошниченко появилась звездная подмога

14:08

Морковь вырастет крупной и сладкой: каким простым удобрением ее следует подкормить

14:05

Парад к 9 мая в Москве могут отменить: Дикий раскрыл тайну Кремля

14:00

Как персональный рекрутер помогает найти вакансию оператора БПЛА новости компании

13:59

Слово "обалдеть" употребляют ошибочно - как правильно сказать на украинскомВидео

Реклама
13:51

"Первое свидание в Макдональдсе": что известно о Ники Ломия, чья свадьба взорвала сетьВидео

13:16

Дрон ударил возле Запорожской АЭС, есть погибший — МАГАТЭ

13:03

Четкие сроки службы и пребывания на передовой: Решетилова предлагает изменения

12:35

ВСУ нашли слабое место ПВО РФ: в ISW рассказали о разрушительных последствиях

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 28 апреля: Тиграм - фурор, Собакам - беспокойство

11:46

Магнитная буря обрушилась на Украину: названы опасные дни солнечной активности

11:39

Была парализована часть тела: известный блогер перенес опасную операцию

11:37

Украину начали атаковать новым оружием С-71К "Ковер": ГУР раскрыло детали

11:23

Кусты будут усыпаны цветами все лето: лучшее домашнее удобрение для гортензийВидео

11:16

Собаку из приюта впервые оставили саму вне клетки — ее реакция поразила людейВидео

10:55

Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский внес новое предложение

10:20

Кутили Галкин, Меладзе и Рики Мартин: отгремела скандальная свадьба украинской модели в Каннах

10:06

Новая волна заморозков атакует Полтавщину: как изменится погода

09:51

Гороскоп на завтра, 28 апреля: Тельцам - радость, Козерогам - ссора

09:38

Доллар пробил психологическую отметку: что происходит с курсом валют в Украине

09:09

"Извините за мрачность": Стубб озвучил потери РФ и Украины в войне

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 апреля (обновляется)

08:32

Тяжелая ночь для Одессы, РФ атаковала жилые кварталы: новые деталиФото

08:12

Иран передал США новое предложение о прекращении войны — Axios

08:12

Самое сильное полнолуние весны 2026: что ждет каждый знак зодиака в начале маяВидео

Реклама
08:10

Невзлин об атаках на Трампа: кто стоит за насилием в СШАмнение

08:05

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:29

"Нужно быстро придумать развязку": Лавров сказал, что тормозит переговоры по Украине

06:51

Массированная атака РФ по Сумщине: есть разрушения, люди остались без света

05:30

86-летнего Аль Пачино сфотографировали на улице: как он сейчас выглядит

05:11

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

04:30

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

03:30

Сенсация из Сахары: останки "адского" динозавра заставили учёных переписать историю

02:33

"Не было бы счастья, да несчастье помогло": как правильно сказать на украинскомВидео

02:11

Повреждены дома и отель: враг нанес удар по Одессе, число пострадавших возросло

