Украина оказалась в "мешке" арктического холода: как долго продлится похолодание

Синоптик Виталий Постригань предупредил, что нынешний апрель имеет все шансы стать одним из самых холодных за последние 30 лет.

Погода в Украине до конца рабочей недели будет не по сезону холодной. Среднесуточная температура составит 4-5° тепла. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, "пикирующий" циклон, который пронесся по Украине в воскресенье, 26 апреля, наделал немало бед и открыл путь арктическому воздуху. Холодный атмосферный фронт принес в Черкасскую область обильные дожди с грозами и градом, а порывы ветра достигали опасных 15-23 м/с.

Однако настоящая стихия разразилась в Одесской и Днепропетровской областях. Метеостанции в Белгород-Днестровском и Комиссаровке зафиксировали порывы до 25 м/с.

После прохождения фронта в тыловой части циклона в Украину начал поступать арктический воздух из Скандинавии. Именно он будет определять погоду в течение всей недели.

Синоптик отметил, что апрельское похолодание и заморозки для региона не являются чем-то исключительным. За последние десятилетия подобные погодные явления уже фиксировались, а самые поздние заморозки в воздухе за последние 30 лет наблюдались даже в мае.

"В прошлом году 11 апреля в Чигирине на метеоплощадке лежал 5-сантиметровый слой снега. А утром 26 апреля 2021 года в регионе отмечался снежный покров высотой от 2 до 7 см, который быстро сошел. Заморозки в воздухе в третьей декаде месяца до -5º регистрировались в 1954, 1987, 2003, 2009 годах", — напомнил Постригань.

В то же время синоптик отметил, что нынешний месяц особенный. По совокупности факторов он имеет все шансы войти в пятерку самых холодных апрелей за последние 30 лет.

До конца рабочей недели тепла ждать не стоит. Украина будет находиться в холодном "мешке" воздушной массы.

По прогнозу Постриганя, в Черкасской области будет преобладать сухая, но необычно холодная погода. Среднесуточная температура составит всего +4…+5°, что на 7-9 градусов ниже климатической нормы и соответствует показателям конца марта.

Ночью при прояснениях ожидаются заморозки в воздухе 0…-3°, а днем температура будет подниматься лишь до +7…+12°.

Как сообщал Главред, 28 апреля во Львовской области сохранится прохладная погода под влиянием антициклона с центром над Северным морем. Существенных осадков не прогнозируется.

Также в начале недели в Полтаве и Полтавской области сохранится холодная и неустойчивая погода под влиянием северо-западной воздушной массы и циклонов с севера. 27 апреля в регионе ожидается облачность с прояснениями без существенных осадков.

Кроме того, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области 27 апреля. Ожидаются сильные порывы ветра до 15–20 м/с, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

О личности: Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

