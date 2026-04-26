Температура опустится до -3 градусов: на Тернопольщину надвигается похолодание

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе в понедельник
- Почему объявлено штормовое предупреждение
В понедельник, 27 апреля, погода в Тернопольской области будет переменчивой и облачной, но осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Известно, что ветер будет северо-западный, 9 – 14 м/с.
По области ночью прогнозируются сильные заморозки в воздухе 0…-3 градуса, температура воздуха днем составит +8…+13 градусов.
В городе Тернополь также ожидаются заморозки в воздухе 0…-2 градуса, а днем температура поднимется до +11…+13 градусов.
Синоптики добавили, что из-за сильных заморозков по всей области объявлен II уровень опасности – оранжевый.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, 27 апреля погода в Житомирской области будет прохладной и ветреной. В течение суток в области и в самом Житомире сохранится переменная облачность, без существенных осадков, а ночь и утро принесут заморозки в воздухе 0…–2°.
В понедельник погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. По всей территории области ожидаются сильные заморозки от 0 до 5°. Днем столбики термометров поднимутся до 10-15° тепла.
В то же время синоптик Наталья Диденко заявила, что понедельник, да и вся ближайшая неделя, существенного тепла в Украину не принесет.
Читайте также:
- Без света, поваленные деревья, есть погибшие: последствия разрушительного урагана в Украине
- Цены упали в начале сезона: стоимость одного овоща приятно удивляет украинцев
- Два полнолуния в мае 2026 года: какому знаку зодиака судьба готовит важные перепутья
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред