Температура опустится до -3 градусов: на Тернопольщину надвигается похолодание

Жителей области предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Прогноз погоды в Тернопольской области

В понедельник, 27 апреля, погода в Тернопольской области будет переменчивой и облачной, но осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Известно, что ветер будет северо-западный, 9 – 14 м/с.

По области ночью прогнозируются сильные заморозки в воздухе 0…-3 градуса, температура воздуха днем составит +8…+13 градусов.

В городе Тернополь также ожидаются заморозки в воздухе 0…-2 градуса, а днем температура поднимется до +11…+13 градусов.

Синоптики добавили, что из-за сильных заморозков по всей области объявлен II уровень опасности – оранжевый.

Погода в Тернополе

Как сообщал Главред, 27 апреля погода в Житомирской области будет прохладной и ветреной. В течение суток в области и в самом Житомире сохранится переменная облачность, без существенных осадков, а ночь и утро принесут заморозки в воздухе 0…–2°.

В понедельник погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. По всей территории области ожидаются сильные заморозки от 0 до 5°. Днем столбики термометров поднимутся до 10-15° тепла.

В то же время синоптик Наталья Диденко заявила, что понедельник, да и вся ближайшая неделя, существенного тепла в Украину не принесет.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

