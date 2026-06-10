Почему обязательно нужно убрать в праздник 11 июня: важные приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день теплая ночь
- Что нужно сделать в доме в этот день
- Почему нельзя брать деньги в долг 11 июня
11 июня церковь почитает память апостолов Варфоломея и Варнавы. Как сообщает Главред, Варфоломей был одним из 12-ти апостолов Христовых. Иисус увидел в нем израильтянина, в котором нет лукавства. Варфоломей вместе с апостолом Филиппом проповедовал Евангелие в Сирии и Малой Азии. Считается, что он обладал даром исцеления и изгнал бесы из дочери царя Полимия.
Апостол Варнава проповедовал вместе с Варфоломеем. Он также исцелял больных и изгонял бесов. Однако его поймали и за веру приказали распять.
Что можно делать 11 июня
- В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровье и благополучие.
- В этот день нужно отпустить старые обиды. Тогда отношения обязательно наладятся.
- В этот день нужно навести порядок в доме. Предки верили, что это принесет в дом гармонию и успех.
Что нельзя делать 11 июня
1. Нельзя 11 июня отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.
2. Нельзя 11 июня ходить в лес и косить траву. Предки верили, что это может принести беду в дом.
3. Нельзя 11 июня начинать новые дела и брать деньги в долг. Иначе вы можете остаться не с чем.
4. Нельзя 11 июня злиться и плакать. Считается, что негативные эмоции притянут проблемы.
Приметы 11 июня
- Если в этот день тучи, то во второй половине дня будет дождь.
- Если в этот день гром, то будет хороший улов на рыбалке.
- Если в этот день теплая ночь, то урожай будет щедрым.
- Если в этот день туман над водой, то будет хороший урожай грибов.
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