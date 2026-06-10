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Почему обязательно нужно убрать в праздник 11 июня: важные приметы

Ангелина Подвысоцкая
10 июня 2026, 18:40
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Что нельзя делать 11 июня. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от беды и неприятностей.
приметы
Что нельзя делать 11 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день теплая ночь
  • Что нужно сделать в доме в этот день
  • Почему нельзя брать деньги в долг 11 июня

11 июня церковь почитает память апостолов Варфоломея и Варнавы. Как сообщает Главред, Варфоломей был одним из 12-ти апостолов Христовых. Иисус увидел в нем израильтянина, в котором нет лукавства. Варфоломей вместе с апостолом Филиппом проповедовал Евангелие в Сирии и Малой Азии. Считается, что он обладал даром исцеления и изгнал бесы из дочери царя Полимия.

Апостол Варнава проповедовал вместе с Варфоломеем. Он также исцелял больных и изгонял бесов. Однако его поймали и за веру приказали распять.

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Что можно делать 11 июня

  • В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровье и благополучие.
  • В этот день нужно отпустить старые обиды. Тогда отношения обязательно наладятся.
  • В этот день нужно навести порядок в доме. Предки верили, что это принесет в дом гармонию и успех.

Что нельзя делать 11 июня

1. Нельзя 11 июня отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

2. Нельзя 11 июня ходить в лес и косить траву. Предки верили, что это может принести беду в дом.

3. Нельзя 11 июня начинать новые дела и брать деньги в долг. Иначе вы можете остаться не с чем.

4. Нельзя 11 июня злиться и плакать. Считается, что негативные эмоции притянут проблемы.

Приметы 11 июня

  • Если в этот день тучи, то во второй половине дня будет дождь.
  • Если в этот день гром, то будет хороший улов на рыбалке.
  • Если в этот день теплая ночь, то урожай будет щедрым.
  • Если в этот день туман над водой, то будет хороший урожай грибов.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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