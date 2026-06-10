Почему обязательно нужно убрать в праздник 11 июня: важные приметы

Что нельзя делать 11 июня. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от беды и неприятностей.

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Что нельзя делать 11 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день теплая ночь

Что нужно сделать в доме в этот день

Почему нельзя брать деньги в долг 11 июня

11 июня церковь почитает память апостолов Варфоломея и Варнавы. Как сообщает Главред, Варфоломей был одним из 12-ти апостолов Христовых. Иисус увидел в нем израильтянина, в котором нет лукавства. Варфоломей вместе с апостолом Филиппом проповедовал Евангелие в Сирии и Малой Азии. Считается, что он обладал даром исцеления и изгнал бесы из дочери царя Полимия.

Апостол Варнава проповедовал вместе с Варфоломеем. Он также исцелял больных и изгонял бесов. Однако его поймали и за веру приказали распять.

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Что можно делать 11 июня

В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровье и благополучие.

В этот день нужно отпустить старые обиды. Тогда отношения обязательно наладятся.

В этот день нужно навести порядок в доме. Предки верили, что это принесет в дом гармонию и успех.

Что нельзя делать 11 июня

1. Нельзя 11 июня отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

2. Нельзя 11 июня ходить в лес и косить траву. Предки верили, что это может принести беду в дом.

3. Нельзя 11 июня начинать новые дела и брать деньги в долг. Иначе вы можете остаться не с чем.

4. Нельзя 11 июня злиться и плакать. Считается, что негативные эмоции притянут проблемы.

Приметы 11 июня

Если в этот день тучи, то во второй половине дня будет дождь.

Если в этот день гром, то будет хороший улов на рыбалке.

Если в этот день теплая ночь, то урожай будет щедрым.

Если в этот день туман над водой, то будет хороший урожай грибов.

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