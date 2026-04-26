Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что температура будет значительно ниже нормы.

Погода в Украине с 27 апреля по 3 мая

Погода в Украине с 27 апреля по 3 мая будет холодной и нестабильной. Ожидаются периодические осадки различной интенсивности и ночные заморозки. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, атмосферная циркуляция будет способствовать проникновению новых порций холодного арктического воздуха. Из-за этого температурный фон останется существенно ниже климатической нормы во всех регионах страны. В ночное время будут фиксироваться заморозки не только на почве, но и в воздухе.

Погода 27 апреля

В понедельник, 27 апреля, в большинстве областей Украины ожидается сухая и холодная погода. Только на крайнем востоке и местами в Сумской области пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью составит +1…+6 °С, возможны заморозки на почве и местами в воздухе 0…-4 °С, днем потеплеет до +8…+13 °С.

Погода 28 апреля

Во вторник, 28 апреля, будет преобладать малооблачная погода без осадков. Только днем на Левобережье возможен слабый дождь с ледяной крупой.

Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +1…+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-4 °С (кроме Юга и Крыма); днем повысится до +10...+16 °С.

Погода 29 апреля

В среду, 29 апреля, днем в большинстве областей, кроме западных, пройдут умеренные дожди, на севере — с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью снизится до +2…+7 °С, в северных и западных областях прогнозируют заморозки в воздухе 0…-4 °С. Днем воздух прогреется до +8...+13 °С, в Закарпатье и в Крыму до +16 °С.

Погода 30 апреля

В четверг, 30 апреля, днем в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и мелкий град. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью опустится до +1…+6 °С, в северных и западных областях возможны заморозки до -3 °С. Однако днем потеплеет до +10…+15 °С.

Погода 1 мая

В пятницу, 1 мая, на крайнем западе, а днем в северных, восточных и местами центральных областях ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью снизится до +2…+7 °С, возможны заморозки на почве 0…-3 °С. Днем воздух прогреется до +10…+16 °С.

Погода 2 мая

В субботу, 2 мая, по всей Украине будет преобладать сухая погода, лишь на востоке и в Приазовье возможен небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью ожидается +2…+7 °С с заморозками 0…-3 °С. Днем потеплеет до +12…+17 °С, а на северо-востоке будет около +10 °С.

Погода 3 мая

В воскресенье, 3 мая, под влиянием антициклона ожидается потепление. Погода будет малооблачной и без осадков. Температура ночью составит +2…+7 °С, на почве местами заморозки 0…-3 °С. Днем воздух прогреется до +15...+20 °С, на крайнем западе до +22 °С.

Как сообщал Главред, 26 апреля в Ровенской области прогнозируют прохладную, ветреную погоду с кратковременными дождями. Температура ночью составит +3…+8°, днем — +6…+11°.

В Черкасской области в конце апреля прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. 27 апреля в регионе ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с, объявлен первый уровень опасности.

В понедельник, 27 апреля, в восточных, а днем также в северных и местами центральных областях прогнозируют небольшие дожди, местами с мокрым снегом. На остальной территории — без осадков.

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

