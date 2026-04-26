Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Руслана Заклинская
26 апреля 2026, 14:53
Синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что температура будет значительно ниже нормы.
Погода в Украине с 27 апреля по 3 мая / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине с 27 апреля по 3 мая
  • Ожидаются ли дожди, мокрый снег или град
  • Когда ожидается потепление

Погода в Украине с 27 апреля по 3 мая будет холодной и нестабильной. Ожидаются периодические осадки различной интенсивности и ночные заморозки. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, атмосферная циркуляция будет способствовать проникновению новых порций холодного арктического воздуха. Из-за этого температурный фон останется существенно ниже климатической нормы во всех регионах страны. В ночное время будут фиксироваться заморозки не только на почве, но и в воздухе.

Погода 27 апреля

В понедельник, 27 апреля, в большинстве областей Украины ожидается сухая и холодная погода. Только на крайнем востоке и местами в Сумской области пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью составит +1…+6 °С, возможны заморозки на почве и местами в воздухе 0…-4 °С, днем потеплеет до +8…+13 °С.

Погода в Украине 27 апреля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода 28 апреля

Во вторник, 28 апреля, будет преобладать малооблачная погода без осадков. Только днем на Левобережье возможен слабый дождь с ледяной крупой.

Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +1…+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-4 °С (кроме Юга и Крыма); днем повысится до +10...+16 °С.

Погода в Украине 28 апреля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода 29 апреля

В среду, 29 апреля, днем в большинстве областей, кроме западных, пройдут умеренные дожди, на севере — с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью снизится до +2…+7 °С, в северных и западных областях прогнозируют заморозки в воздухе 0…-4 °С. Днем воздух прогреется до +8...+13 °С, в Закарпатье и в Крыму до +16 °С.

Погода в Украине 29 апреля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода 30 апреля

В четверг, 30 апреля, днем в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и мелкий град. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью опустится до +1…+6 °С, в северных и западных областях возможны заморозки до -3 °С. Однако днем потеплеет до +10…+15 °С.

Погода 1 мая

В пятницу, 1 мая, на крайнем западе, а днем в северных, восточных и местами центральных областях ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью снизится до +2…+7 °С, возможны заморозки на почве 0…-3 °С. Днем воздух прогреется до +10…+16 °С.

Погода 2 мая

В субботу, 2 мая, по всей Украине будет преобладать сухая погода, лишь на востоке и в Приазовье возможен небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью ожидается +2…+7 °С с заморозками 0…-3 °С. Днем потеплеет до +12…+17 °С, а на северо-востоке будет около +10 °С.

Погода 3 мая

В воскресенье, 3 мая, под влиянием антициклона ожидается потепление. Погода будет малооблачной и без осадков. Температура ночью составит +2…+7 °С, на почве местами заморозки 0…-3 °С. Днем воздух прогреется до +15...+20 °С, на крайнем западе до +22 °С.

Как сообщал Главред, 26 апреля в Ровенской области прогнозируют прохладную, ветреную погоду с кратковременными дождями. Температура ночью составит +3…+8°, днем — +6…+11°.

В Черкасской области в конце апреля прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. 27 апреля в регионе ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с, объявлен первый уровень опасности.

В понедельник, 27 апреля, в восточных, а днем также в северных и местами центральных областях прогнозируют небольшие дожди, местами с мокрым снегом. На остальной территории — без осадков.

О личности: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

"Минус" три корабля, МиГ-31 и ПВО: бойцы СБУ провели операцию в Крыму

"Минус" три корабля, МиГ-31 и ПВО: бойцы СБУ провели операцию в Крыму

16:20Война
Цены на дизель могут резко упасть: Шмыгаль сказал, что повлияет на стоимость

Цены на дизель могут резко упасть: Шмыгаль сказал, что повлияет на стоимость

15:24Украина
Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

14:53Синоптик
Популярное

Ещё
Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорняками

Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорняками

Кому откроется важная правда: гороскоп на май 2026 от Анжелы Перл

Кому откроется важная правда: гороскоп на май 2026 от Анжелы Перл

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Кого ждет очень денежный месяц: гороскоп на май 2026

Кого ждет очень денежный месяц: гороскоп на май 2026

Последние новости

16:25

Муравьи пропадут раз и навсегда: хитрый способ с обычным натуральным продуктом

16:20

"Минус" три корабля, МиГ-31 и ПВО: бойцы СБУ провели операцию в Крыму

16:08

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает КремльВидео

16:07

Три обязательные процедуры для озимого лука весной: как не остаться без урожая

15:48

Старые кастрюли и сковороды снова заблестят, как новые: какие средства сделают все сами

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
15:35

Потепление врывается во Львовскую область: когда термометры покажут +15

15:33

Финансовый гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая

15:24

Цены на дизель могут резко упасть: Шмыгаль сказал, что повлияет на стоимость

15:12

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

Реклама
14:54

Любовный гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая

14:53

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

14:17

Естественно угнетают сорняки и украшают сад: о каких растениях идет речь

14:03

На ЧАЭС произошла авария не только на 4-м энергоблоке: секретные архивы КГБВидео

13:59

ВСУ разгромили вражеские эшелоны, ПВО и крупнейший НПЗ на севере РФ - Генштаб

13:56

Кипяток против сорняков — быстрый лайфхак или пустая трата времени

13:06

Кальций или яд: как неправильное использование скорлупы портит почву в вазонах

12:56

Гороскоп Таро на неделю с 27 апреля по 3 мая: Ракам - споры, Девам - важные дела

12:53

Невозможно оторваться: Елена Тополя показала мощную тренировку в зале

12:38

Рейтинг Путина летит на дно: в ISW назвали причины массового недовольства

12:30

Гороскоп Таро на завтра 27 апреля: Раку - случайность, Рыбам - шанс

Реклама
12:29

Никакая не "пихта": как правильно назвать это вечнозеленое дерево на украинском

11:59

2,5 млн только на учебу: сколько тратят дочери Камалии

11:55

Почему в СССР младенцам брили головы: исторические причины против медицинских фактов

11:50

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая: Овнам - напряженность, Тельцам - завал

11:33

Сифилис: Симоньян сделала очередное признание о своей болезни

11:14

Минус 40% за неделю: цены на ключевой салатный овощ в Украине пошли на дно

11:12

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

10:52

Почему некоторые дни рождения не рекомендуется отмечать: народные приметы и суеверия

10:47

Враг нанес удар по Одещине: в порту повреждено иностранное судно, есть раненыйФото

10:14

Гороскоп на завтра, 27 апреля: Ракам - смешанные эмоции, Водолеям - сюрприз

10:06

Мирный прорыв сорвался: США, Израиль и Иран вновь оказались в тупике

09:10

Трамп упал, а гости прятались под столами: все подробности стрельбы в США

08:48

Дроны атаковали Ярославль: горит крупнейший НПЗ на севере РоссииВидео

08:10

Как Европа оказалась в энергетической ловушке вместе с Украиной: Портников раскрыл подробностимнение

07:27

РФ атаковала Чернигов: "Шахед" взорвался у многоэтажки, вспыхнули пожары

06:07

Деньги, любовь и новый этап: гороскоп для Тельцов на май 2026

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки и зеркала за 31 с

03:16

Что сделать с клубникой в апреле, чтобы не потерять урожай: знают далеко не все

01:50

Марс "оживает" прямо на глазах: учёные ошеломили неожиданными изменениями

00:04

Киев и область под ударом: синоптики предупредили о резком изменении погоды

Реклама
25 апреля, суббота
22:55

Оккупанты активизировалась на одном из направлений: какая ситуация на фронте

22:40

Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорнякамиВидео

22:10

Четыре знака зодиака на пороге судьбоносных решений, которые изменят их жизнь

21:36

РФ продвинулась на Харьковщине: в DeepState назвали "горячее" направление

20:56

Чем известны Померки в Харькове: этот район знаком каждому горожанинуВидео

20:53

Гороскоп на сегодня, 26 апреля: Львам - потеря, Девам - сильные эмоции

20:50

Кому откроется важная правда: гороскоп на май 2026 от Анжелы ПерлВидео

20:30

Трампа "списывают в утиль": СМИ раскрыли имя вероятного хозяина Белого дома

19:47

Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

19:29

Мониторы предупредили об угрозе атаки на Украину, Ту-95 уже в воздухе: что известно

