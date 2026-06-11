"Шахеды" и "Искандеры" теряют точность: "Флеш" объяснил важность атак на Чебоксары

"Флеш" отметил, что завод производит продукцию, предназначенную для убийств и террора.

https://glavred.info/war/shahedy-i-iskandery-teryayut-tochnost-flesh-obyasnil-vazhnost-atak-na-cheboksary-10771988.html Ссылка скопирована

"Флеш" объяснил, почему Украина атакует Чебоксары / Коллаж: Главред, фото: Facebook.com/Serhii.Flash, скриншот

Главное:

Украина в очередной раз атаковала завод в российских Чебоксарах

Предприятие производит системы спутниковой навигации

Без них не летают "Шахиды", не попадают в цель "КАБы" и теряют точность "Искандеры"

В ночь на 10 июня Украина нанесла удар по российскому городу Чебоксары. Это не первая атака на этот регион с начала полномасштабного вторжения, и на это есть конкретная причина.

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что у РФ много предприятий, но лишь некоторые из них выпускают уникальную и важную военную высокотехнологичную продукцию. Среди них — предприятие ВНИИР "Прогресс" в Чебоксарах.

видео дня

"Именно оно производит системы спутниковой навигации, без которых точно не летают "Шахеды", не попадают в цель "КАБы" и реактивные дроны, могут терять точность "Искандеры" и плохо ориентируются "Орланы". Наверное, многим знакома по названию CRPA антенна "Комета", которую выпускает этот завод.

"Флеш" подчеркнул, что предприятие производит военную продукцию не для сегмента обороны, а для убийств и террора.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Как удары по РФ влияют на ход переговоров — мнение эксперта

Как писал Главред, удары по целям в глубоком тылу России укрепляют переговорные позиции Киева и могут способствовать приближению завершения войны. Однако политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отмечает , что на данный момент эти атаки не являются фактором, который кардинально изменил бы позицию российского руководства во главе с Владимиром Путиным.

По его словам, учитывая текущий баланс сил, Россия уже не имеет возможности выдвигать требования, выходящие за рамки прекращения боевых действий по нынешней линии фронта.

"Ничего большего, чем остановиться по линии соприкосновения, россияне точно не могут требовать. Даже исходя из того, как развивается ситуация, Украина может еще добавить определенные требования для перехода к деэскалации", — подытожил он.

Атаки на территории РФ — последние новости

Напомним, Главред писал, что ранним утром 10 июня в российских Чебоксарах (Чувашская республика) прогремела серия мощных взрывов. Над городом поднялся черный дым. Вероятно, под ударом ракет "Фламинго" оказался завод ВНИИР-Прогресс, выпускающий компоненты для российского оружия. Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил ракетный удар по городу. Отметим, Чебоксары расположены примерно в 1000 километрах от границы с Украиной.

Кроме того, ранним утром 10 июня в Самарской области России раздались взрывы. Губернатор писал о ракетной угрозе в регионе. Под удар дронов попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. После серии взрывов над территорией НПЗ поднялся пожар и густой черный дым.

Ранее сообщалось, что в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв на заводе "Арсенал", который, в частности, производит компоненты для российских ракет. Вероятно, загорелся ангар с химическими реагентами.

Читайте также:

О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред